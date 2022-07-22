Угода в Стамбулі забезпечить глобальний доступ до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перед підписанням документів у рамках ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів заявив, що "основну увагу у процесі підготовки було приділено тому, що важливіше для людей усього світу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це принесе полегшення країнам, що розвиваються, що знаходяться на межі банкрутства, і найбільш вразливим верствам населення, що знаходяться на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які й так були на рекордних рівнях ще до війни", - сказав Гутерріш у п'ятницю в Стамбулі. .

"Зокрема, ініціатива, яку ми щойно підписали, відкриває шлях для значних обсягів комерційного експорту продуктів харчування із трьох ключових українських портів у Чорному морі – Одеса, Чорноморськ та Південний", - сказав він. При цьому генсек ООН наголосив, що "відвантаження зерна та запасів продовольства на світові ринки допоможе ліквідувати глобальний розрив у постачаннях продовольства та знизити тиск на ціни".

Генсек ООН визнав, що "ця угода далася нелегко". "З самого початку війни я наголошував, що немає вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив. Сьогодні ми зробили важливі кроки для досягнення цієї мети, але це був довгий шлях", - зазначив він. .

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За словами Гутьєрреша, в рамках ініціативи "цільова група, яку очолює генеральний секретар апарату Ребекка Грінспен, зосередила свої зусилля на сприянні безперешкодному доступу продовольства та добрив, вироблених у Російській Федерації, на світові ринки".

"Це безпрецедентна угода між двома сторонами, залученими до кривавого конфлікту. Але конфлікти продовжуються, і люди гинуть щодня, і щодня вирують бої. Маяк надії на Чорному морі сьогодні яскраво сяє завдяки колективним зусиллям багатьох людей", - вважає генсек ООН.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна

Напередодні повідомилялося, що Росія та Україна 22 липня у Стамбулі готові укласти угоду щодо зерна. У церемонії підписання документа візьмуть участь президент Туреччини та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо спільного контролю зерна в портах.

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