Війська РФ обстрілюють і мінують Херсонщину, у трьох громадах ідуть бої, - ОК "Південь"

На Миколаївщині ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада, відомо про влучання в будівлю крамниці та гаражний кооператив.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного Командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

На світанку були обстріли села Новомиколаївка. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі рано вранці обстріляно Широківську громаду. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

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Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берега річки Інгулець.

Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі.

Протягом тижня окупанти здійснюють перевірку приватних гаражів у Херсоні: шукають зброю. На вулицях обласного центру — блокпости, посилене патрулювання, йдетьсяу повідомленні.