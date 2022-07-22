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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють і мінують Херсонщину, у трьох громадах ідуть бої, - ОК "Південь"

південь

На Миколаївщині ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада, відомо про влучання в будівлю крамниці та гаражний кооператив.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного Командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

На світанку були обстріли села Новомиколаївка. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі рано вранці обстріляно Широківську громаду. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

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Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берега річки Інгулець.

Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі.

Протягом тижня окупанти здійснюють перевірку приватних гаражів у Херсоні: шукають зброю. На вулицях обласного центру — блокпости, посилене патрулювання, йдетьсяу повідомленні.

Автор: 

Миколаївська область (2273) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+4
Це підготовка до хлібного перемир'я.
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22.07.2022 18:41
+4
А громадяне чинят супротив в сваих грамадах? нет? а пачиму? бо им зебилы зброю не дали, ну тогда ок
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22.07.2022 18:44
+3
«Бойові дії в громадах» це як?
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22.07.2022 18:36
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«Бойові дії в громадах» це як?
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22.07.2022 18:36 Відповісти
На территории общин.
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22.07.2022 19:02 Відповісти
Це підготовка до хлібного перемир'я.
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22.07.2022 18:41 Відповісти
закрий пельку, нічого про перемир'я сказано не було.
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22.07.2022 18:54 Відповісти
Это они так коридор зеленый просят? Не верьте свинособакам, это мрази.
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22.07.2022 18:43 Відповісти
А громадяне чинят супротив в сваих грамадах? нет? а пачиму? бо им зебилы зброю не дали, ну тогда ок
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22.07.2022 18:44 Відповісти
А може вони пацифісти
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22.07.2022 19:15 Відповісти
За зерном пришли, как Ермак договорился.
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22.07.2022 18:46 Відповісти
Коротше, нічого нового, все те саме ще з квітня.
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23.07.2022 00:04 Відповісти
 
 