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Новини Війна
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Українські воїни знищили наметове містечко та техніку ворога біля Запорізької АЕС, - ГУР

гур

В Енергодарі українські захисники нанесли удари по скупченню ворога та техніці, яку росіяни розмістили біля ЗАЕС.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Позиції російських окупантів біля Запорізької АЕС атакували з дрона-камікадзе. Під обстріл потрапило наметове містечко та техніка ворога.

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Відомо, що знищено авто з зенітними установками та БМ-21 "Град", а також ліквідовано трьох росіян, 12 російських військових отримали травми. Як йдеться в повідомленні, наметове містечко знищила пожежа, яку росіяни довго не могли загасити.

армія рф (17359) втрати (4396) ЗСУ (7544) Запорізька АЕС (1405)


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Топ коментарі
+23
Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 18:49
+22
..а також дрону-камікадзе...
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22.07.2022 18:50
+11
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22.07.2022 19:35
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Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 18:49 Відповісти
..а також дрону-камікадзе...
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22.07.2022 18:50 Відповісти
Дрону комикадзе посмертно.
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22.07.2022 19:08 Відповісти
Та шо то не очень...Один камикадзе ради трех кацапов? Не стоит.
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22.07.2022 19:36 Відповісти
уважно читаєм у тексті перелік знищеної техніки і майна
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22.07.2022 20:04 Відповісти
А ось і відео. Енергодар - це Україна.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1550507180285218817
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22.07.2022 18:49 Відповісти
Як таргани повибігали
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22.07.2022 19:19 Відповісти
З язика зірвав Всетаки добавлю, як таргани після пшика спреєм
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22.07.2022 19:21 Відповісти
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22.07.2022 19:35 Відповісти
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23.07.2022 01:57 Відповісти
Косарукицюй дрон,или оператор специально попал мимо,что бы русские животные успели убежать.
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23.07.2022 15:50 Відповісти
дивись як дрон гарно попрацював
а чого ж тоді міністерство оборони руками і ногами упирається
щоб закупить дронів-камікадзе?
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22.07.2022 18:53 Відповісти
потому, что в условиях массированной рэб недорогие дроны-камикадзе пока себя показали плохо... А вот когда её нет, тогда и получается нормально. Они больше для противопартизанской войны, против чепушей в халатах и тапочках с калашами.
Ну, а дорогие модели таких дронов нам пока не спешат продавать...
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22.07.2022 19:02 Відповісти
и сафьяновых сапожках.
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22.07.2022 19:19 Відповісти
метушаться як таргани )))) (правда не всі)))
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22.07.2022 19:07 Відповісти
Нікопольський район щодня обстрілюють. Голова районної адміністрації постійно каже, що бачать їх пересування. Але, судячи з постійних нічних обстрілів, нічого з цим не роблять. Треба якомога більше таких дронів. Побачили зрушення - превентивно знищити, і не буде ранкових зведень з новими розбитими будівлями та мертвими людьми.
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22.07.2022 19:07 Відповісти
Відео, до речі, записано 4 дні тому.
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22.07.2022 19:36 Відповісти
Багато втекло на жаль.
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22.07.2022 19:10 Відповісти
Вони прямо за парканом АЕС облаштувались. Недаремно в Херсоні хочуть розтворитись серед мешканців, щоб не стріляли. Все ніяк не можуть вибрати місця для ночівлі, том там зупиняться то там. *Хаймерсів так налякали непобедімую і легендарную
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22.07.2022 19:33 Відповісти
Джавелін на максимум. Оркам буде так собі.
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22.07.2022 19:43 Відповісти
Мабуть після цього вони загнали техніку в машинний зал.
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22.07.2022 20:53 Відповісти
треба було між палаток,
більше тараканів би полягло,

дрони вже є давно, чому раніше не додумались використати,
влітку хороша погода все видно
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22.07.2022 23:46 Відповісти
 
 