Українські воїни знищили наметове містечко та техніку ворога біля Запорізької АЕС, - ГУР
В Енергодарі українські захисники нанесли удари по скупченню ворога та техніці, яку росіяни розмістили біля ЗАЕС.
Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Позиції російських окупантів біля Запорізької АЕС атакували з дрона-камікадзе. Під обстріл потрапило наметове містечко та техніка ворога.
Відомо, що знищено авто з зенітними установками та БМ-21 "Град", а також ліквідовано трьох росіян, 12 російських військових отримали травми. Як йдеться в повідомленні, наметове містечко знищила пожежа, яку росіяни довго не могли загасити.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.07.2022 18:49
+22 Александр Чуднивец #474549
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+11 Брат Єрмака
показати весь коментар22.07.2022 19:35
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1550507180285218817
а чого ж тоді міністерство оборони руками і ногами упирається
щоб закупить дронів-камікадзе?
Ну, а дорогие модели таких дронов нам пока не спешат продавать...
більше тараканів би полягло,
дрони вже є давно, чому раніше не додумались використати,
влітку хороша погода все видно