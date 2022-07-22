ЄС надав Естонії, Литві й Польщі додаткові €125 мільйонів на підтримку українців

Фонд надзвичайної допомоги ЄС REACT-EU виділив додатково понад 125 мільйонів євро для Естонії, Литви та Польщі з метою підтримки людей, які рятуються від наслідків російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

"Естонія, Литва й Польща отримають додаткові 125 мільйонів євро через REACT-EU та в рамках Європейського соціального фонду та Європейського фонду регіонального розвитку, для підтримки людей, що рятуються від російської агресії проти України. Ці фонди будуть спрямовані на підтримку секторів працевлаштування та охорони здоров’я", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, в Естонії 29,6 мільйона євро будуть інвестовані у лікарні та енергоефективність у будівлях загальної допомоги, а також для закупівлі вакцин проти COVID-19. У Литві 61 мільйон євро будуть надані домогосподарствам, які прихистили у себе людей, що рятуються від російської агресії проти України. Ці гроші також будуть спрямовані на відновлення сектору охорони здоров’я після пандемії, на розвиток малих та середніх підприємств, на інвестиції у поновлювальні джерела енергії та на проєкти працевлаштування.

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У Польщі 14 мільйонів євро отримають малі та середні підприємства у регіоні Лодзь, а також на підтримку "чистого" транспорту та зменшення шкідливих викидів у Великопольскому воєводстві. 1,8 мільйона євро допоможуть українцям у пошуку житла та в отриманні медичних послуг.

Ще один польський регіон, Куявсько-Поморське воєводство, отримає 2,4 мільйона євро для інвестицій у розвиток поновлювальних джерел енергії у будівлях державної власності та 1,8 мільйона - на зміцнення заходів охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також для прийняття біженців з України.

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