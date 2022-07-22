Кабмін ухвалив постанову про зміни щодо виплати 30 тисяч грн працівникам Державної кримінально-виконавчої служби під час війни (оновлено)
Кабінет міністрів змінив умови для виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби 30 тисяч грн під час війни. Відповідні зміни до постанови №168 Кабмін вніс 1 липня. Водночас у документі вказано, що зміни почали працювати вже 1 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, відповідні зміни внесено до постанови №168.
У попередній версії низка ЗМІ повідомляла, що зміни стосуються усіх українських військових, але не це відповідає дійсності. Зміни стосуються лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Перепрошуємо у читачів за помилку.
Так, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час воєнного стану зможуть отримати ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій або тимчасової окупації та оточення. До цього надбавку могли отримати всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога у межах "єПідтримки".
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим 28 лютого. Так, додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують військові Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
Також її отримують бійці Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, службовці рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські. А 100 тисяч гривень отримують військові, які беруть участь у бойових діях на передовій.
Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич заявляв, що бюджетні витрати на виплати військовим зросли під час війни зросли. На місяць необхідно приблизно 40 мільярдів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
"презедент" подзвонив до Лукашенка не після, а ДО затримання Вагнерівців, і розповів де вони розташувалися - чим зірвав багатомісячну операцію спецслужб декількох країн світу!
Суддя- це спеціаліст вищого рівня, який, як і інші спеціалісти такого рівня, повинен отримувати достойну зарплату. Думаю, вам ніхто не заважав зубрити законодавство, здавати безліч екзаменів і стати суддею і отримувати хорошу зарплату.
третину точно ріжуть (робітникам) собі менше
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Регистрация:22.07.2022 - прощай, вася
Просто дибіли.
я не був на перемовинах, але підозри є
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
А ціни - огого!
Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .
А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.
ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, пише https://babel.ua/news/81871-kabmin-urizav-viplati-dlya-viyskovih-hto-teper-otrimaye-nadbavku-u-30-ta-100-tisyach-griven Бабель .
А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.
ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.
Юра Б. уважніше.
Я зробив для себе висновок що це свідома диверсійна робота.
Справа вагнерівців дуже гарний приклад такої диверсії і свідомої діяльності яка підриває довіру суспільства до державної влади.
Коли президент каже що після їх затримання подзвонив до лукашенка і просив видати їх нам бо вони вчиняли злочини в нас, а Юра і "шановне" видання почали кричати що президент злив спецоперацію.