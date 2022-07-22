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Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія щодо розблокування експорту зерна, у Стамбульській угоді відсутні, - Буданов

буданов

Стамбульська угода про експорт зерна з українських портів не несе військових загроз для України, а всі неприйнятні умови, які РФ намагалася нав'язати Києву, у ній відсутні.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З військової точки зору загроз (від укладення Стамбульської угоди – ред.) ми не бачимо. Є напрацьований фарватер. Судна виключно рухатимуться цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім зазначеного фарватеру, не буде розмінована", - сказав Буданов.

При цьому він уточнив, якщо хтось вважає, що РФ зможе під прикриттям функціонування зазначеного коридору висадити десант, то це "абсолютно нереально". "Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять подібні дії абсолютно неможливими", - наголосив голова ГУР.

Він також повідомив, що в Угоді відсутні всі неприйнятні умови, які Москва намагалася нав'язати Києву під час переговорів.

"Позицію України на всі 100% дотримано. Всі неприйнятні умови, які нам намагалася нав'язати Росія упродовж тривалого часу, тут відсутні. Жодної із зазначених умов не залишилося", - наголосив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Стамбулі підписали угоду щодо експорту українського зерна. ДОКУМЕНТ (оновлено)

За його словами, РФ під час переговорів "дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями зернові конвої, хотіла щось оглядати на українській території тощо". "Але жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася", - підсумував він.

Нагадуємо, Україна, Туреччина та РФ за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угода щодо зерна не передбачає жодного послаблення санкцій проти РФ і не впливає на дії ЗСУ: ніякого перемир'я, - Найєм

Автор: 

Буданов Кирило (492) зерно (3119)


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Топ коментарі
+26
то опублікуйте ці угоди
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22.07.2022 20:06
+19
Буданов, а каким образом Евген Шевченко и Червоненко стали офицерами ГУР МО? Им не твой советник &бало Гогилашвили помог?
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22.07.2022 20:08
+14
а АЗОВ не смогли вывезти морем (как предлагала та же Турция)... почему????
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22.07.2022 20:07
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то опублікуйте ці угоди
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22.07.2022 20:06 Відповісти
може ще перестати красти з бюджету?
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22.07.2022 20:07 Відповісти
120 дней. Значит и херсон подождёт и мост не добъют❓Будем посмотреть☝
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22.07.2022 20:10 Відповісти
вроде до 11.09 хотя тоже конечно...
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22.07.2022 20:14 Відповісти
Да вроде Жданов озвучил - с раши сняли санкции по зерну ,удобрениям,авиадеталям и фармацевтике...
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22.07.2022 20:12 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-turechchina-ta-oon-*********-uhodu-pro-eksport-zerna.html Текст ініціативи
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22.07.2022 20:46 Відповісти
а АЗОВ не смогли вывезти морем (как предлагала та же Турция)... почему????
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22.07.2022 20:07 Відповісти
Потому,что Азов патриоты и начали бы задавать неудобные вопросы...
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22.07.2022 20:10 Відповісти
вывоз азова не повлиял бы на страдания афроафриканцев от возможного голода. это совсем другое.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
не заважайте неудобними питаннями заважати "патріотам" зливати Україну. Хіба Ви не чули, як окремі представники діючої влади говорили про "Азовців"? Говорили, що це нацисти і націоналісти, то і здали тим, хто йшов сюди таких вбивати. А малороси, то свої, вони якраз і займаються питаннями по Україні.
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22.07.2022 20:12 Відповісти
АЗОВ на хліб не намажеш.
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22.07.2022 20:13 Відповісти
Буданов, а каким образом Евген Шевченко и Червоненко стали офицерами ГУР МО? Им не твой советник &бало Гогилашвили помог?
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22.07.2022 20:08 Відповісти
ГОГІлашвілі був просто "сожітєль")
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22.07.2022 20:12 Відповісти
Хтось вірить цьому самозванцю, який розвіддані бере в телеграмі?
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22.07.2022 20:08 Відповісти
Подейкують що саме він давав вказівки розміновувати Херсонщину.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Да в тому зеленому кодлі вони один одного гидотніші:
- ЗЄ в ОП тримає гніздо кацапської агентури;
- Баканов в СБУ розвів гніздо кацапської агентури;
- Буданов в ГУРМО видає посаідчення кацапській агентурі;
- Єрмак та Арахамія продають громадянство кацапській агентурі.
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22.07.2022 20:16 Відповісти
Зверніть увагу, у цієї влади гарні новини як на Россії- в наступному часі! Буде, зробимо, розширемо, побудуємо, роздамо по мільйонуи т.д. і т.п.
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22.07.2022 20:15 Відповісти
Так школа одна. Шо ті, шо ці - срані совки.

У ******** з кацапами більше спільного ніж з українцями.

Я вже не кажу про приблудну арахамію, яка взагалі не є українцем.
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22.07.2022 20:21 Відповісти
Арахамія неє є і вірменином. це скоріше єврейчик народжений у вірменії. Дивлюсь на цю зе-кодлу і усміхааюся коли євреї з США періодично їх дрючать. І як ця кодла не хоче виконувати все та норовить вивернути навпаки
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22.07.2022 20:52 Відповісти
Ми ще побачимо.
Не треба зарікатись.
Той же Блуданов запевняв, що загрози зі сторони роіські немає.
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22.07.2022 20:09 Відповісти
Віримо в ЗСУ, а вам зеленим,віра майже така як і кацапам
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Та шо ви, шо ви!!! Звичайно віримо будановим,єрмакам, татаровим, абдристовичам, бо вони ще ні разу нікого не обманули.Сказали, що нападу не буде і його не було, то американці і англічани брехали. Тим більше, що договори по зерну, це якраз профіль Буданова, а директора пекарень і мукомольних підприємств (млинів), зернотрейдери та фермери мають займатися розвідкою в тилу і на окупованих територіях і доставляти цінну інформацію і ворогів зхі скотчем на роті в Україну.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
З військової точки зору загроз (від укладення Стамбульської угоди - ред.) ми не бачимо. Джерело:

Ви і 24.02 те саме говорили нам, але при цьому Лєнка Скумбрієвич 23.02 вже збирала свої манатки для евакуації, поки громадяни слухали лапшу з екранів телевізорів.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Після рашистського вторгнення нема віри цьому персонажу...
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Текст угоди досі засекречений? Чомусь Західні СМІ подають заголовки "Україна домовилась з росією про вивіз зерна.". Чомусь я їм більше довіряю, ніж черговому хору зелених голосів які спішно почали виправдовуватись.
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22.07.2022 20:10 Відповісти
Потому что ты дебил, многл западной прессы принадлежит олигархам росии.
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22.07.2022 20:17 Відповісти
Надо подождать, что скажет по этому поводу Порошенко.
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22.07.2022 20:13 Відповісти
Буданов саме той персонаж якому можна вірити?
Невеличкий тест для нього:
Хто злив операцію по Вагнерівцям?
Підказка:
Не Бурба. На «є» починається, «рмак» закінчується.
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22.07.2022 20:15 Відповісти
Ще одна ЗЕлена дрисня намагається переконати українців що " всьо чудєсно"
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22.07.2022 20:16 Відповісти
якщо врахувати, що буданов є фейковим "розвідником" фейкового "ГРУ", то всі його висловлювання лайна варті
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22.07.2022 20:16 Відповісти
ИЗРАИЛЬ НАНЕС УДАР ПО ЗАВОДУ , не далеко от дамаска, на котором собирались беспилотные аппараты на запрос роисси , так же уничтожен склад готовой продукции ....................
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22.07.2022 20:16 Відповісти
Это , возможно , ничего не значит . Было видео с иранской базы , на которой хранятся беспилотники . Она глубоко под землёй .
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22.07.2022 22:08 Відповісти
та это мы еще посмотрим......
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22.07.2022 20:18 Відповісти
текст !


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22.07.2022 20:27 Відповісти
Це мабуть йому сожитель Гоги розпові
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22.07.2022 20:28 Відповісти
Да сам факт переговоров с бесноватым фюрером несет.... Кроме всего прочего, о чем вы молчите.... Сами говорили, что после Бучи никакой речи о переговорах идти не может... Или может .... Все это очень мерзко, как и вся ваша зелена плесень.
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22.07.2022 20:29 Відповісти
Всьо харашо прекрасная маркіза ... (с)
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22.07.2022 20:30 Відповісти
Це думка,з якою погоджуюся.
«Бійтесь данайців що дари приносять»Сьогоднішнє підписання угоди про розблокування портів це не просто торгівля на крові, це свідома зрада країни. Прикриваючись благими намірами «спасіння світу від голоду» та «валютною виручкою» для країни , нам впарили троянського коня. Дай Боже щоб я помилявся, але ніфіга я не помиляюсь. Ви запитаєте - чому? Перше: тільки половина пшениці що постачається на екпорт продовольча, друга половина фуражна (йде на відгодівлю худоби, і в мене є сумніви що мясо тієї худоби бачать голодні діти Африки ) Друге: загальне світове виробництво пшениці складає майже 780 млн тон, Україна вирощувала біля 30 -33млн тон. Тобто 4!!!! ЧОТИРИ відсотки світового виробництва. Не 50, не 20 не десять а всього 4%. Тому всі розказані про голодуючих дітей Африки , 2 лярда вимираючого населення планети - це повна туфта яку нам впарюють. А якщо нам впарюють цю туфту , значить нас мяко кажучи обманють переслідуючи зовсім інші цілі.
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22.07.2022 20:30 Відповісти
73% идиоты,чему удивляться?Гугла нет узнать % украинского зерна.
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22.07.2022 20:42 Відповісти
Ні, не так.
З класом пшениці там більш хитра ситуація.
І фуражної в Україні набагато меншій відсоток.
А ще є сонячних, гречка, ріж, ... з якими в Україні зовсім інша "вага" на світовому ринку.
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22.07.2022 20:45 Відповісти
Коли передбачалася "Україна - Рашка" тоді я хвилювався.
Але зараз говорять, що угода "Україна - Туреччина ; Туреччина - Рашка".
І зараз я набагато спокійніший - Туреччина не дасть споплюжити свою репутації.
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22.07.2022 20:40 Відповісти
У вікіпедії з їх біографій у бачається, що Буданов,Шарапов починали службу в ГУР під началом Тарана. А той ще в ГРУ МО СРСР, а Єрмак старший, по легенді радника директора афганського ПТУ "трудився" начвідділу кадрів в торгопредстві (конторі ГРУ, посольство було за КДБ). Структура роботи в ГРУ всередині СРСР не афішується, скоріш за все вони були прикріплені до гарнізонів, армій та округів, крупних військових заводів. Так що взаємозвязок близьких відносин з управдомом прослідковується цілком логічно.
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22.07.2022 20:45 Відповісти
Буданов особисто піде допомагати? Трєпло зелене 😡
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22.07.2022 20:49 Відповісти
це той що казав небачить військової загрози з боку росії. зе -роздвідчик
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22.07.2022 20:53 Відповісти
Який дохід з цієї оборудки з московією буде мати Україна? Не зернотрейдери, якізбили ціну на зерно від фермерів, а саме Україна. Прокачка газу в Європу на мінімум, а весь газ на виробництво добрив (санкції зняли). якої ще треба зради?
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22.07.2022 20:57 Відповісти
Не треба робити з українців дурнів . Під ці угоди( угоди більше Путіну ) РФ розблокувала продаж свого зерна і зняла з себе ще дохера санкцій . А зерно з України зможуть продавати агрохолдинги , приватні компанії котрі належать олігархам . А податок з них не візьме держава , вони покажуть у звітах дохід - нуль . От Буланов про це не каже , вони там всі ,, в долі ,, . Торгують інтересами держави і населення , яке їм владу і доручило , на свою користь , а нам сцять в очі і кажуть- то божья роса .
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22.07.2022 21:00 Відповісти
Які угоди? До війни ми вільно возили, що хотіли... Тепер ми повинні в кацапів питатись, чи можна нам вивести зерно? Ау, морські закони, міжнародне право? Нах..я, воно потрібне, якщо воно не діє? Закон один для всіх, тобто, хто його не дотримується, або відповідає згідно закону, або не підлягає його дії (кацапів можна ******* у міжнародних водах і потім слати їх у ООН, яке ніх...я не вирішує).
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22.07.2022 21:54 Відповісти
Такое впечатление что мужик начал готовиться к выборам, он чем-то похож на раннего Киву.
пафосные речи, фото на фоне великих полководцев....
Потом унитаз захочет золотой ... это все уже было
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22.07.2022 22:08 Відповісти
Головне: Кацапи можуть перевіряти судна, що йдуть до нас, чи від нас???
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22.07.2022 22:24 Відповісти
можуть, але в портах Туреччини, а не в Одесі, як вони собі надумали спочатку
але справа не в перевірці, а в тому що У НИХ лежить 50 млн тонн зерна на єкспорт
заблокованого американськими санкціями
а угода нам дозволяє вивозити зерно В ОБМІН на відміну санкцій щодо кацапського зерна
ось це В ОБМІН всіми силами намагаються замовчувати
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22.07.2022 23:09 Відповісти
если договаривался дермак, то операция "проемали" уже запущена. из одессы лучше переехать
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22.07.2022 23:19 Відповісти
Не верю кацапам. Они что-то другое придумали. Типа торпеду с подводной лодки???
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23.07.2022 10:57 Відповісти
 
 