Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія щодо розблокування експорту зерна, у Стамбульській угоді відсутні, - Буданов
Стамбульська угода про експорт зерна з українських портів не несе військових загроз для України, а всі неприйнятні умови, які РФ намагалася нав'язати Києву, у ній відсутні.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З військової точки зору загроз (від укладення Стамбульської угоди – ред.) ми не бачимо. Є напрацьований фарватер. Судна виключно рухатимуться цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім зазначеного фарватеру, не буде розмінована", - сказав Буданов.
При цьому він уточнив, якщо хтось вважає, що РФ зможе під прикриттям функціонування зазначеного коридору висадити десант, то це "абсолютно нереально". "Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять подібні дії абсолютно неможливими", - наголосив голова ГУР.
Він також повідомив, що в Угоді відсутні всі неприйнятні умови, які Москва намагалася нав'язати Києву під час переговорів.
"Позицію України на всі 100% дотримано. Всі неприйнятні умови, які нам намагалася нав'язати Росія упродовж тривалого часу, тут відсутні. Жодної із зазначених умов не залишилося", - наголосив Буданов.
За його словами, РФ під час переговорів "дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями зернові конвої, хотіла щось оглядати на українській території тощо". "Але жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася", - підсумував він.
Нагадуємо, Україна, Туреччина та РФ за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.
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- ЗЄ в ОП тримає гніздо кацапської агентури;
- Баканов в СБУ розвів гніздо кацапської агентури;
- Буданов в ГУРМО видає посаідчення кацапській агентурі;
- Єрмак та Арахамія продають громадянство кацапській агентурі.
У ******** з кацапами більше спільного ніж з українцями.
Я вже не кажу про приблудну арахамію, яка взагалі не є українцем.
Не треба зарікатись.
Той же Блуданов запевняв, що загрози зі сторони роіські немає.
Ви і 24.02 те саме говорили нам, але при цьому Лєнка Скумбрієвич 23.02 вже збирала свої манатки для евакуації, поки громадяни слухали лапшу з екранів телевізорів.
Невеличкий тест для нього:
Хто злив операцію по Вагнерівцям?
Підказка:
Не Бурба. На «є» починається, «рмак» закінчується.
«Бійтесь данайців що дари приносять»Сьогоднішнє підписання угоди про розблокування портів це не просто торгівля на крові, це свідома зрада країни. Прикриваючись благими намірами «спасіння світу від голоду» та «валютною виручкою» для країни , нам впарили троянського коня. Дай Боже щоб я помилявся, але ніфіга я не помиляюсь. Ви запитаєте - чому? Перше: тільки половина пшениці що постачається на екпорт продовольча, друга половина фуражна (йде на відгодівлю худоби, і в мене є сумніви що мясо тієї худоби бачать голодні діти Африки ) Друге: загальне світове виробництво пшениці складає майже 780 млн тон, Україна вирощувала біля 30 -33млн тон. Тобто 4!!!! ЧОТИРИ відсотки світового виробництва. Не 50, не 20 не десять а всього 4%. Тому всі розказані про голодуючих дітей Африки , 2 лярда вимираючого населення планети - це повна туфта яку нам впарюють. А якщо нам впарюють цю туфту , значить нас мяко кажучи обманють переслідуючи зовсім інші цілі.
З класом пшениці там більш хитра ситуація.
І фуражної в Україні набагато меншій відсоток.
А ще є сонячних, гречка, ріж, ... з якими в Україні зовсім інша "вага" на світовому ринку.
Але зараз говорять, що угода "Україна - Туреччина ; Туреччина - Рашка".
І зараз я набагато спокійніший - Туреччина не дасть споплюжити свою репутації.
пафосные речи, фото на фоне великих полководцев....
Потом унитаз захочет золотой ... это все уже было
але справа не в перевірці, а в тому що У НИХ лежить 50 млн тонн зерна на єкспорт
заблокованого американськими санкціями
а угода нам дозволяє вивозити зерно В ОБМІН на відміну санкцій щодо кацапського зерна
ось це В ОБМІН всіми силами намагаються замовчувати