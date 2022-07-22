Окупант розповідає дружині, як воює на Харківщині: "Мы не можем деревню одну взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село
Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, п#зды получат и обратно прибегут", – розповідає окупант своїй дружині.
Він скаржиться, що рашисти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей. Тож їм не під силу захопити навіть одне село: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило, 100 раненых".
Топ коментарі
+39 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.07.2022 20:31
+26 YU ST
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+20 Amber
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Не про шапку, а про голову.
Шехерезада, хрінів!
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
Бедные нах#й русские!
Со своим нах#й
вей из миромрускемиром нах#й , ну его в п#зду!
... Отримали те , по що прийшли
дерёвня, которую нельзя взять???