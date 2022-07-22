Кулеба про угоди щодо зерна: Україна не довіряє Росії, натомість довіряє ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у зв'язку з підписанням угоди про вивезення зерна та іншого продовольства з портів України наголосив, що Україна не довіряє Росії, натомість довіряє Організації Об'єднаних Націй.

Про це він сказав на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна не довіряє Росії. Я не думаю, що хтось має підстави довіряти Росії. Ми відчуваємо довіру до ООН як рушійної сили цієї угоди і як інституції та особисто до Генерального секретаря, який також застосував ... свій вплив, щоб ця угода спрацювала і Росія її не порушила, як вона це зробила з багатьма іншими угодами", - сказав глава української дипломатії.

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