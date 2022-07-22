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Буданов (469) Одеса (5320) росія (63556)

РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України, - Буданов

буданов

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не виключив ймовірних спроб наступу російських окупантів на Одесу в майбутньому, проте запевнив, що Україна реагуватиме на це військовим шляхом. Наразі мова про наступ росіян на півдні України не йде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде - покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили" , - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про можливість великого наступу росіян на півдні України у бік Одеси.

Розвідник також прокоментував чутки про нібито концентрацію російських резервів на півдні України з можливістю подальшого наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

"Як керівник військової розвідки можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається. Не вірте повідомленням, які іноді з'являються у ЗМІ. Багато хто зараз веде інформаційну війну і, використовуючи маніпулювання інформацією, підштовхує наших громадян до паніки. Нічого неординарного там зараз не відбувається", - наголосив очільник ГУР.

Буданов додав, що РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі загрози від білоруської армії для України не існує, - Буданов

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Топ коментарі
+31
Щось Штірліц сьогодні розійшовся, мабуть, відчуває свій провал!
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22.07.2022 21:06
+27
Слушайте, заткните его фонтан уже! Достал ****, своими речами! В нормальной стране никто даже фамилии начальника разведки не знает...Этот уже захлебал балаболить попусту! Если такой крутой - освободи воинов Азовстали!
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22.07.2022 21:08
+23
Ну, так надо предоставить. Как уроды предоставили "коридор" под Иловайском
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22.07.2022 21:12
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Щось Штірліц сьогодні розійшовся, мабуть, відчуває свій провал!
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22.07.2022 21:06 Відповісти
Затулити йому рота партянкай..
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22.07.2022 21:15 Відповісти
все это настораживает ведь они точно также кукарекали перед 24февраля
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22.07.2022 21:47 Відповісти
Буданов, иди на х#й👅, прихвати *********** и прикуси свой брехливый язык,ты говорил , что не было спецоперации "вагнеровцев", ты втирал ,что ***** не нападет , что путлер завтра сдохнет 😹‼️‼️‼️
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22.07.2022 22:25 Відповісти
Три БТГр армии РФ попали в "котел" на Херсонщине и запросили у Украины "зеленый коридор" - The Insider

Около 2 тысяч российских военных оказались в оперативном окружении в районе Высокополья в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции в Херсонской области взяли в "котел" три батальонные тактические группы ВС РФ, в том числе ротную спецназа и танковую. В оперативном окружении в районе населенного пункта Высокополье оказались до 2 тысяч российских военных, которые запросили у украинской стороны "зеленый коридор".

Об этом пишет The Insider со ссылкой на источники в украинской армии.
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22.07.2022 21:07 Відповісти
оперативное то х..ня, главное тактическое
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22.07.2022 21:08 Відповісти
було б добре їх захопити і обміняти на азовців. якщо це правда.
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22.07.2022 21:10 Відповісти
Було б добре, як шо так було б

Бо як шо було б - ни який коридор бы не дали
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22.07.2022 22:05 Відповісти
а с какого хрена им должны давать коридор? только на обмен
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22.07.2022 23:59 Відповісти
Ну, так надо предоставить. Как уроды предоставили "коридор" под Иловайском
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22.07.2022 21:12 Відповісти
Якщо це правда то дайте їм такий зельоний карідор щоб зоден не виблукав пдр.
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22.07.2022 21:17 Відповісти
Абдрестович об этом уже сообщил?
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22.07.2022 21:17 Відповісти
ДЕЛО ЧЕСТИ ОМСТИТЬ ЗА ИЛОВАЙСК , пусть получат такой коридор , который устроили в Иловайске ‼️‼️Или поставить условие выпустить всех до единого Героев"Азовцев"‼️И всех остальных военных ‼️
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22.07.2022 22:30 Відповісти
Слушайте, заткните его фонтан уже! Достал ****, своими речами! В нормальной стране никто даже фамилии начальника разведки не знает...Этот уже захлебал балаболить попусту! Если такой крутой - освободи воинов Азовстали!
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22.07.2022 21:08 Відповісти
Дом, который построил Джек. Глава ГУР Украины Буданов живет вместе с тем самым Гогилашвили

16 ДЕКАБРЯ, 2021



Дом в селе Хотив, в котором живут Кирилл Буданов, Александр Гогилашвили, Мария Левченко. Фото: скриншот расследования Слідство.Інфо



https://zaborona.com/ru/author/m-oliiarnyk/ МАРКИЯН ОЛИЯРНЫК

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://zaborona.com/ru/dom-kotoryj-postroil-dzhek-glava-gur-ukrainy-budanov-zhivet-vmeste-s-tem-samym-gogilashvili/

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%A3%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8&via=zaborona_media&url=https://zaborona.com/ru/dom-kotoryj-postroil-dzhek-glava-gur-ukrainy-budanov-zhivet-vmeste-s-tem-samym-gogilashvili/

Слідство.Інфо обнародовало расследование о тесных отношениях топовых лиц государства.Журналисты также выяснили, что заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили имеет связи со страной агрессором.Но это не мешает главному разведчику Украины Кириллу Буданову жить вместе с Гогилашвили в одном доме.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов живет вместе с Марией Левченко, которая является неофициальной помощницей президента Владимира Зеленского, и ее мужем https://zaborona.com/ru/*****-goda-zamestitel-ministra-vnutrennih-del-aleksandr-gogilashvili-popal-v-gromkij-skandal/ Александром Гогилашвили . Это тот самый заместитель министра внутренних дел Украины, что устроил позорный скандал на донецком блокпосте.

Заборона рассказывает главное из скандала вокруг связей из окружения президента Украины.

Расследование Слідство.Інфо

Журналисты Василий Бидун и Дмитрий Реплянчук выяснили, что в селе Хотив под Киевом есть дом на 350 кв. метров, принадлежащий бывшей супруге Вячеслава Стрелковского. Его называют королем обнала; аффилированные с ним компании фигурируют в делах о налоговых свертках.

В этом доме проживают несколько человек:
Кирилл Буданов - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. То есть он является одной из тех ключевых фигур, которые должны противостоять врагам Украины во все времена, не говоря уже о войне и оккупации частей территории.Мария Левченко - личная помощница президента Владимира Зеленского. Она официально не трудоустроена в Офисе президента, но из-за того, что работает с Зеленским еще с шоуменовских времен, вроде бы получает зарплату именно в «Квартал 95». Левченко, по данным журналистов, ездит на автомобиле одного из подразделений СБУ с номерами прикрытия.Александр Гогилашвили - уже бывший замминистра внутренних дел, вероятно, имеющий российское гражданство.

Расследование журналистов тайных связей между людьми, приближенными к президенту Украины. Видео: slidstvo info/YouTubeАлександр Гогилашвили и дом короля обнала

Гогилашвили появился в Украине в 2010 году, а до этого с 1995 года жил и работал в российском городе Ростов-на-Дону, некоторое время был помощником Николая Валуева, боксера и депутата Госдумы от партии президента страны-агрессора.

В 2020 году Гогилашвили получил от президента Украины орден «За заслуги ІІІ степени». Также выяснилось, что он когда-то был приговорен к лишению свободы за мошенничество, а диплом о высшем образовании получил в возрасте 45 лет.

Пост Гогилашвили получил без всякого опыта работы в правоохранительных органах Украины. Даже после увольнения он продолжил ездить на номерах прикрытия, утверждается в расследовании журналистов.

«Никто не побеспокоился о том, что семья главного разведчика Буданова ведет общий быт с Гогилашвили - человеком с красноречивым российским бекграундом, который, кажется, до сих пор имеет паспорт гражданина РФ. Есть предположение, что президент Зеленский еще со времен ведения бизнеса знаком с этим королем обнала, и именно он попросил его дать дом в пользование своей помощнице Марии Левченко (говорят, она пожаловалась Зеленскому, что ей негде жить)», - https://www.facebook.com/anna.babinets.1/posts/3767699160121330 рассказала руководительница агентства журналистских расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Ранее Заборона пересказала https://zaborona.com/ru/v-op-vse-otriczayut-ermak-roskoshno-otprazdnoval-svoj-*******-v-karpatah/ главное по расследованию УП о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах. К торжествам, проводимым в дни чествования Революции Достоинства, присоединился и Владимир Зеленский.
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22.07.2022 21:12 Відповісти
"Буданов живет вместе с тем самым Гогилашвили."

Буданов жена у Гогилашвили (росиянина по паспорту) а Зеленский иногда в гости в "пещеру" заходит.


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22.07.2022 21:20 Відповісти
В доме короля "обнала" гр. РФ Ну , чтобы все секреты не выходя из хаты вКремль передавать
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22.07.2022 22:49 Відповісти
Это не начальник разведки а "метросексуал" с накаченными губами.
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22.07.2022 21:14 Відповісти
И бородка у него куцая...многа женских гармонов..
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22.07.2022 21:19 Відповісти
Еще один клоун "метросексуал" Сергій Никифоров, прес-секретар президента України Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у США.
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22.07.2022 21:26 Відповісти
Кадыка, кажется, тоже нет
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22.07.2022 21:48 Відповісти
ну так...
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22.07.2022 21:22 Відповісти
а вот тебе и гом дурачок взял и четверть страны сдал
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22.07.2022 21:55 Відповісти
Звідки у нього стільки нагород?
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22.07.2022 21:22 Відповісти
ты на губы его посмотри, вот тебе и ответ.
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22.07.2022 21:27 Відповісти
Коли ти ще дрочив під столом, Буданов вже поранення отримав від кацапів у Криму.
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22.07.2022 21:51 Відповісти
Ты ещё расскажи как Зеленский с Ермаком в центре Киева целые сутки отбивались от вражеских дрг...
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23.07.2022 22:32 Відповісти
тупе, гламурне опудало розпзділося.
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22.07.2022 21:10 Відповісти
Краще розкажи звідки у нардепа Шевченко від "слуг", який цьомав бульбафюрера Лукашенка в десна, є посвідчення ГУР МО??
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22.07.2022 21:10 Відповісти
Царь-Пушку снять с постамента, достать из запасников музеев пищали, бомбарды и кулеврины - и биндеравцам придет пизический дец!
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22.07.2022 21:10 Відповісти
ненавиджу всі ці рожи. буданов, а де ти був у лютому і в березні?
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22.07.2022 21:11 Відповісти
На відміну від тебе, взяв кулемет і готувався до оборони головного будинку ГУР особисто
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22.07.2022 21:45 Відповісти
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22.07.2022 21:12 Відповісти
Как там болезнь Путина? Американцы уже сказали, что ничего не знают. А весь мир растиражировал болтовню Буданова.
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22.07.2022 21:23 Відповісти
Основний резерв у Московії-Єрмак.
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22.07.2022 21:42 Відповісти
Вот это уже интересная оговорка - реагуватиме військовим шляхом . А зараз що , тільки дипломатичним дозволяється ?
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22.07.2022 21:53 Відповісти
Подивився журналістське розслідування «Слідство Інфо», яке зафіксувало спільне проживання родин екс заст МВС Гогілашвілі, його дружини - помічника Президента Маші Левченко з керівником ГУР Будановим.

Висновок 1. Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші.

Висновок 2. Якщо країна у стані війни дозволяє постійно перебувати в кабінеті Президента дружині чоловіка з російським паспортом і навколофсбшною діяльністю - це величезна проблема держбезпеки. Якщо при цьому вони вдвох просувають на посаду голови ГУР свого друга і сусіда - це руйнація всіх правил і бар'єрів.

Висновок 3. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!
Возити сина в бронеавтомобілі «Альфи»? Аякже!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони.
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22.07.2022 21:55 Відповісти
Не має сьогодні - не означає, що не буде мати завтра. Точніше, сам буданов, мабуть, не порахує, але має підлеглих, які знають, де які бази рф і скільки часу займе перекидання резервів з Криму чи Ростову на південь України.
Все залежить від наказу х.йла та ситуації на фронті. Краще, щоб ми наступали, тим більше, сам буданов анонсував цей наступ у серпні. Побачимо.
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22.07.2022 21:58 Відповісти
Сам Буданов брешит не хуже Люси подполковником
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22.07.2022 22:50 Відповісти
До младогенерала є два питання.
1,За словами Мирослава Берези у нього в радниках росіянин Гогілашвілі, котрого незаконно призначали замісником міністра МВД а потім за довма відкритими справами ГБР зняли з тріском з покади- ЦЕ ПРАВДА?
2. За ловами Тараса Чорновола , до розгромлення острову Зміїний ракетами, Буданов безтолково абсолютно тупо положив там життя кращих бійців спецназу за свою особистою спецоперацює взяття острова . ЦЕ ПРАВДА?

Якщо він робить інформаційни вкидитипу планів ЗСУ , то нехай відповідає й наінші питання.
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22.07.2022 21:59 Відповісти
Думаю правда , толковые спецы тихо делают свою работу , а этот самопиарит себя любимого . Верный признак бездаря и приспособленца , по крайней мере так было при совке сплошь и рядом .
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22.07.2022 22:12 Відповісти
Він, як і Зеля, спеціаліст легкого жанру. Ось навчиться лабати по клавішам як Зеля і поїде з гастролями до Африки.
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23.07.2022 10:55 Відповісти
От специалист хренов , ну прямо Бонапарт и Кайзер с Черчиллем в одном лице . Видимо для Буданова пришло время набивать себе цену , присмотрел видимо себе хлебное местечко .
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22.07.2022 22:06 Відповісти
Smotriu na kartu obstrelov,tak ocen goriaco gde to nedaleko kryma?intersno skolko tam kilometrov ot fronta liniji?
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22.07.2022 22:14 Відповісти
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов дурень і демонструє свою дурість усім регулярно. Про його існування має знати лише обмежене коло осіб, а робити публічні заяви керівнику розвідки не пристало. Звідси це "кіндер сюрприз" - він не доріс до тієї посади яку займає.
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22.07.2022 22:15 Відповісти
Троянский шакаленыш !
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22.07.2022 22:54 Відповісти
У зв'язку з рашистським зерновим підписаним планом - наступу, та звільнення Півдня України в найблищім часі теж не буде.Але буде проведено рашистський референдум про приєднання окупованих територій до ********* .Саме для цього була підписана рашистська спецоперація із зерном.
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22.07.2022 22:18 Відповісти
Окей, я запам'ятаю цей твіт.
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23.07.2022 02:55 Відповісти
а що їм міняти на півдні? вони там вже окопуються! це тепер Україні треба резерви, щоб щось міняти на півдні, а якщо точніше, щоб погнати їх звідти!
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23.07.2022 00:17 Відповісти
Краще б розказав звідки в євгена шевченка та червоненка ксиви співпрацівників гур?
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23.07.2022 09:08 Відповісти
 
 