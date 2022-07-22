Ми наближаємося до моменту запровадження санкцій на російський газ - це буде справжній бій, - Кулеба

Україна не чула жодних сигналів про втому від санкцій і розраховує на запровадження Євросоюзом ембарго на російський газ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не чули ніяких сигналів про втому від санкцій, але з кожним наступним пакетом, який приймає Європейський Союз, ми всі наближаємося до історичного моменту запровадження санкцій на газ - і це буде справжній бій", - сказав він.

Кулеба також зауважив, що варто завжди оцінювати ризики належним чином, вказавши, що якісь сили в Європі будуть тиснути на Євросоюз та країни-члени ЄС, аби послабити санкції.

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"Але… я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - наголосив глава МЗС.