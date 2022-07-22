Ми наближаємося до моменту запровадження санкцій на російський газ - це буде справжній бій, - Кулеба
Україна не чула жодних сигналів про втому від санкцій і розраховує на запровадження Євросоюзом ембарго на російський газ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не чули ніяких сигналів про втому від санкцій, але з кожним наступним пакетом, який приймає Європейський Союз, ми всі наближаємося до історичного моменту запровадження санкцій на газ - і це буде справжній бій", - сказав він.
Кулеба також зауважив, що варто завжди оцінювати ризики належним чином, вказавши, що якісь сили в Європі будуть тиснути на Євросоюз та країни-члени ЄС, аби послабити санкції.
"Але… я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - наголосив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Це війна з холодним розрахунком.
Європа все одно відмовиться від ненадійного російського газу.
Результат відмови буде для рашки надзвичайно болючий - будуть продавати китайцям в 19 раз дешевше!
але реально в 10 раз дешевше😭
Вопрос состоит в другом - где в принципе брать газ в нужном количестве и по приемлемой цене ?!
На сколько я знаю, такого поставщика нет. Потому Европа и не отказывается от русского газа.
давайте честно
1 если вдруг санкции будут от завтра
-- это остановит войну?- нет
-- это ударит по экономике раши-- да..
а вот толку?--- они как жили в дерьме так и будут. для армии и прочего бабло найдут.
холопы потерпят...
куда важней, чтоб раша не могла покупать технологии/оружие/ и прочие сопутствующие товары которые пойдут прямо на войну. не могли ремонтировать и модернизировать технику----- чтобы ее заводы останавливались по причине отстутсвия запчастей и прочих деталей
у них как были запасы совко техники так и есть--- да каждая следующая будет гавняней и гавняней... но их куча ( надеюсь скоро на взлете будут взрыватся)
глобально---- завтрашние санкции на газ. не остановят войну.
да рашка будет использовать запасы/резервы бабла-----> но этих запасов резервов хватит на год-два- три -пять.
врятли им нужно покупать танки/бтр/арту и прочее прочее---> возьмут из резервов--- возьмут у бульбашфюрера---- начнут тянут из зарубежных баз ( Армении Сирии.. где у них еще есть более новые танки..)
топливо думаю тоже есть.
цепочка ---- пушечное мясо---- куча совково-гавняной резервной техники тоже есть.-- снаряды патроны тоже горы у них...+ технику из баз в других странах могут возвращать..
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как по мне повторюсь. ключевое--- чтоб необходили санкции на технологии и прочие военные поставки.
главно, чтоб нашим поставлял побольше современного оружия.
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глупо считать расходы --сколько млн баксов они выпустили из снарядов, если этих снарядов миллионы тонн.. и только тратили на их обслуживание из года в год
там только расход-----купить собачий корм холопам на войска....чтоб с голоду не сдохли...
миллионы бумажек зарплаты?-- так деньги напечатают.. делов то.. а холопы схавают.
толку от денег-- если они за них нечего купить не смогу.
п.с.
да я за санкции прямо сейчас---- но возможно продуманней запастись газа на полгода чуть больше чтоб зиму пройти..
и считаю что реальный эффект будет через 3-5 лет.. и дальше по накатанной . за эти 1-3 года -- те кто жил дерьмово так и будут жить дерьмов.. а остальные почуствуют но всеже переживут..
а вот в военном плане исход решиться куда раньше----и там уже будем смотреть за пауками в бункере.