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Ми наближаємося до моменту запровадження санкцій на російський газ - це буде справжній бій, - Кулеба

кулеба

Україна не чула жодних сигналів про втому від санкцій і розраховує на запровадження Євросоюзом ембарго на російський газ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не чули ніяких сигналів про втому від санкцій, але з кожним наступним пакетом, який приймає Європейський Союз, ми всі наближаємося до історичного моменту запровадження санкцій на газ - і це буде справжній бій", - сказав він.

Кулеба також зауважив, що варто завжди оцінювати ризики належним чином, вказавши, що якісь сили в Європі будуть тиснути на Євросоюз та країни-члени ЄС, аби послабити санкції.

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"Але… я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - наголосив глава МЗС.

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Топ коментарі
+6
а чого ж промовчав про відміну санкцій на їдло для народів африки? міндобрива?
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22.07.2022 21:15
+5
Мене завжди вчили говорити після діла,зробив, розповів що саме зроблено.
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22.07.2022 21:13
+2
бийте кацапську орду в пику
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22.07.2022 21:24
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Після якого, швидше за все, про Кулєбу заспівають пісню «только он нє вєрнулся із боя!»
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22.07.2022 21:09 Відповісти
Мене завжди вчили говорити після діла,зробив, розповів що саме зроблено.
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22.07.2022 21:13 Відповісти
а чого ж промовчав про відміну санкцій на їдло для народів африки? міндобрива?
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22.07.2022 21:15 Відповісти
так справа на фіфті-фіфті
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22.07.2022 21:25 Відповісти
бийте кацапську орду в пику
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22.07.2022 21:24 Відповісти
С газом треба "біть сільно, но аккуратно", щоб не заморозити європейського обивателя і не замерзнути самим.
Це війна з холодним розрахунком.

Європа все одно відмовиться від ненадійного російського газу.
Результат відмови буде для рашки надзвичайно болючий - будуть продавати китайцям в 19 раз дешевше!
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22.07.2022 21:34 Відповісти
Хотілось в 19 раз😂
але реально в 10 раз дешевше😭
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22.07.2022 21:35 Відповісти
Проблема надёжности поставщика дело десятое.
Вопрос состоит в другом - где в принципе брать газ в нужном количестве и по приемлемой цене ?!
На сколько я знаю, такого поставщика нет. Потому Европа и не отказывается от русского газа.
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23.07.2022 07:08 Відповісти
А где данилов? Выходной уже? У вас всё такое примаразменное
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22.07.2022 21:40 Відповісти
дайте угадаю санкции будут. после как страны ЕС закупят на зиму)))

давайте честно

1 если вдруг санкции будут от завтра
-- это остановит войну?- нет
-- это ударит по экономике раши-- да..
а вот толку?--- они как жили в дерьме так и будут. для армии и прочего бабло найдут.
холопы потерпят...

куда важней, чтоб раша не могла покупать технологии/оружие/ и прочие сопутствующие товары которые пойдут прямо на войну. не могли ремонтировать и модернизировать технику----- чтобы ее заводы останавливались по причине отстутсвия запчастей и прочих деталей

у них как были запасы совко техники так и есть--- да каждая следующая будет гавняней и гавняней... но их куча ( надеюсь скоро на взлете будут взрыватся)

глобально---- завтрашние санкции на газ. не остановят войну.
да рашка будет использовать запасы/резервы бабла-----> но этих запасов резервов хватит на год-два- три -пять.

врятли им нужно покупать танки/бтр/арту и прочее прочее---> возьмут из резервов--- возьмут у бульбашфюрера---- начнут тянут из зарубежных баз ( Армении Сирии.. где у них еще есть более новые танки..)

топливо думаю тоже есть.

цепочка ---- пушечное мясо---- куча совково-гавняной резервной техники тоже есть.-- снаряды патроны тоже горы у них...+ технику из баз в других странах могут возвращать..

----------------
как по мне повторюсь. ключевое--- чтоб необходили санкции на технологии и прочие военные поставки.

главно, чтоб нашим поставлял побольше современного оружия.

---
глупо считать расходы --сколько млн баксов они выпустили из снарядов, если этих снарядов миллионы тонн.. и только тратили на их обслуживание из года в год

там только расход-----купить собачий корм холопам на войска....чтоб с голоду не сдохли...

миллионы бумажек зарплаты?-- так деньги напечатают.. делов то.. а холопы схавают.

толку от денег-- если они за них нечего купить не смогу.

п.с.

да я за санкции прямо сейчас---- но возможно продуманней запастись газа на полгода чуть больше чтоб зиму пройти..

и считаю что реальный эффект будет через 3-5 лет.. и дальше по накатанной . за эти 1-3 года -- те кто жил дерьмово так и будут жить дерьмов.. а остальные почуствуют но всеже переживут..

а вот в военном плане исход решиться куда раньше----и там уже будем смотреть за пауками в бункере.
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22.07.2022 21:47 Відповісти
"Але… я думаю, всі європейські уряди мають бути свідомими того, що умиротворення Путіна і послаблення санкцій не є способом вирішення проблем. Це дорога до примноження проблем", - наголосив глава МЗС.- після такої за'яви Кулєбу варто гнати поганою мітлою.
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22.07.2022 22:14 Відповісти
Невже повернуть турбіну в Канаду для повторного ремонту?
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22.07.2022 22:23 Відповісти
Просто закрой транзит - что может быть проще ?!
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23.07.2022 07:01 Відповісти
Все с болот мацковии должно быть под санкциями. Продавать столько,чтобы не умерли бы от голода! А если сдохнут кремлины,значит так должно быть
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23.07.2022 07:28 Відповісти
а чого це орки не мають дохнути з голоду,людям в Бучі можна було помирати з голоду,а цим підарам ні? не порядок...
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23.07.2022 11:21 Відповісти
кульбабка ти дебіл чи так? я сам можу назвати коли Європа введе це ембарго,як тільки закачає газосховища,щоб пережити зиму,а наступного року їй уже буде пох на кацапський газ)))
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23.07.2022 11:19 Відповісти
Дай Боже тобі сил Кулеб
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23.07.2022 11:29 Відповісти
 
 