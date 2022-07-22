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безпілотник (3657) Одеська область (2998) ППО (2918)

Ворожий безпілотник, що вів розвідку узбережжя, збито на Одещині, - ОК "Південь"

орлан

Сили протиповітряної оборони на Одещині збили російський БПЛА, який здійснював повітряну розвідку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На Одещині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, запускаючи безпілотні літальні апарати у напрямку моря. При спробі висвітлення узбережжя та портової інфраструктури ворожий БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український ЗРК "Бук-М1" збиває російський БПЛА "Орлан-10". ВIДЕО

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Мабуть, хотів впевнитися, що із зерном все гаразд
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22.07.2022 21:19 Відповісти
Шукав де і що можна сфиздити.
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22.07.2022 21:22 Відповісти
Чекають кацапи коли розмінують узбережжя
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22.07.2022 21:36 Відповісти
В України є дрони-камікадзе
У паРаши теж є дрони-камікадзе
Але є нюанс
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22.07.2022 21:54 Відповісти
То не розвідник, а контролер з боку рашистів. Вже розпочав контроль за розблокуванням наших портів відповідно до домовленностей. Правда, пане д'Єрмак?
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22.07.2022 22:38 Відповісти
Бачив те збиття: все було чітко і швидко помірно гучний звук "бавовни"💥 - і тільки заокруглений інверсійний слід від ракети ненадовго залишився в небі..👌👍 😉
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22.07.2022 22:50 Відповісти
Млинець, а я думаю учора ввечер, то-то що за е-бабах трапився , що аж шибки в дверях задзижчали...
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23.07.2022 08:19 Відповісти
👍
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23.07.2022 08:20 Відповісти
 
 