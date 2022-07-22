Ворожий безпілотник, що вів розвідку узбережжя, збито на Одещині, - ОК "Південь"

Сили протиповітряної оборони на Одещині збили російський БПЛА, який здійснював повітряну розвідку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На Одещині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, запускаючи безпілотні літальні апарати у напрямку моря. При спробі висвітлення узбережжя та портової інфраструктури ворожий БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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