4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн
Видання Politico з посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі повідомило, що президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 270 млн доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних та розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.
Також пакет включає чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.
Bloomberg зазначало, що у квітні США вже поставили Україні 121 одиницю Phoenix Ghost.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у п’ятницю повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів. Про це Кірбі заявив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ, пише Українська правда.
До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.
За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.
Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
А наш... клован
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
також завжди є "добра воля" списати борги для держави, що знищує руцьке зло.
Это замечательно, но нужны не Четыре, а минимум сорок Четыре ХИМАРС и не 36 тысяч снарядов, а 336 тысяч, которые обрушатся на тупые манкуртовские головы рашистов.
Вот только тогда, после получения на свою башку 336 тысяч ракет ХИМАРС, моцковские орки вспомнят о международном праве и о мирных переговорах.
особливо кількість поставок маршрути і часові проміжки
все буде Україна
Будем надеяться, чтобы и дальше такими темпами и объёмами шла помощь от Запада.
...
Ванька-танкіст, готуйся до страшного фаєр-шоу Смерті. Невідворотні вбивці з ворожого неба. Можеш висповідатися і причаститися - мо', легше буде помирати
(хоча в езотеричному плані не дуже допоможе...)
орки просят "зеленый коридор".....
Либо в плен для обмена, либо ликвидировать!
4 хаймерси і 580!! дронів -камікадзе це буде кошмаром для кацапів
6 годин у повітрі!!!!! ау оце да
це він може літати як шуліка вистежувати собі здобич
а потім раз і в дамках
як я люблю Америку
Боже храни Байдена і Народ Америки
Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.
Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
ППО- максимум в/ч прикриває.
Кольчуги?
Якщо кольчуги не вміють передавати координати цілі на дивізіон С-300ПС чи БУК-М1 то то не кольчуга, то обісрана дідова фуфайка.
Неблагодарность - большой грех