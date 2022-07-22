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16 015 86
Байден Джо (2852) зброя (7278) США (20973) Кірбі (521) HIMARS (300)

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

байден

Видання Politico з посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі повідомило, що президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 270 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних та розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

Bloomberg зазначало, що у квітні США вже поставили Україні 121 одиницю Phoenix Ghost.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та союзники надають Україні понад 20 HIMARS, - Пентагон

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у п’ятницю повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів. Про це Кірбі заявив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ, пише Українська правда.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

Автор: 
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Топ коментарі
+59
Господи благослови Америку
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22.07.2022 21:27
+34
Це так. Та Америка і всі інші країни, щира їм дяка, допомагають українцям та їх армії. Аж ніяк не владі.
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22.07.2022 21:31
+29
Ленд-ліз почнеться тоді, коли закінчиться зброя, виділена у рамках безкоштовного пакету допомоги Україні.
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
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22.07.2022 22:11
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Господи благослови Америку
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22.07.2022 21:27 Відповісти
Це так. Та Америка і всі інші країни, щира їм дяка, допомагають українцям та їх армії. Аж ніяк не владі.
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22.07.2022 21:31 Відповісти
А когда в Украине будет такая власть, за которую Вам не будет стыдно? Я не говорю что польская идеальна (и многие вопросы меня очень злят), но за Украину она впрягаетсяс по полной.
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23.07.2022 16:03 Відповісти
Спасибо также Польше
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23.07.2022 19:55 Відповісти
Мы к этому идём, медленно, но уверенно!
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24.07.2022 09:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YRqpK6CfwD8 ******* Ghost: America's Suicide Drone Used to Destroy Russian Tank
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22.07.2022 21:33 Відповісти
Suicide drone for suicide tank
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22.07.2022 23:03 Відповісти
Я тоже нашёл это видео, но реальной инфы пока очень мало. Спецификации ещё неизвестны (читай секретны). На первых, впечатляющих кадрах видео, дрон с дельта крылом не ******* Ghost. Даже форма ******* Ghost неизвестна. Короче, видно, что это самая последняя секретная разработка. Дай то Бог!
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23.07.2022 01:38 Відповісти
https://youtu.be/F9QmY0RKx8M
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23.07.2022 06:48 Відповісти
Наразі ми маємо те, що маємо. X одиниць дронів-камікадзе будуть поставлені в Україну. І українські оператори БПЛА вже пройшли відповідні курси.
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23.07.2022 06:54 Відповісти
Не вижу поводу для радости от поставок ******* Ghost. Кто то видел работу предыдущей партии Switchblade? США отгружают, а поставки исчезают. Так что все грустно.
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23.07.2022 09:34 Відповісти
А може десь дiйсно по складу з дронами ракетами вдарили?
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23.07.2022 10:45 Відповісти
Показували на цензорі: били по всьому, що бачили (будівлі, вантажівки, легковики невідомо чиї), тільки не по тому чому варто було.
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23.07.2022 15:51 Відповісти
а притворялся больным...
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22.07.2022 21:35 Відповісти
Коронавірус коронавірусом а смерть русне за розкладом
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22.07.2022 23:05 Відповісти
коллективные двойники и тройники путлера - притворяются больными, когда им химарсамы попи жарят...
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23.07.2022 10:22 Відповісти
Дай Бог ему здоровья. Человек в возрасте, но адекватен.
А наш... клован
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23.07.2022 19:58 Відповісти
Ну да-ну да https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:26 Відповісти
З кожним разом все менше і менше....
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22.07.2022 21:35 Відповісти
*****, за такі гроші можна ескадрілью літаків придбати.
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22.07.2022 21:36 Відповісти
Дякуємо, сер.
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22.07.2022 21:37 Відповісти
дедушка забыл за ленд-лиз?
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22.07.2022 21:46 Відповісти
Ленд-ліз почнеться тоді, коли закінчиться зброя, виділена у рамках безкоштовного пакету допомоги Україні.
Чи ви хочете відмовитися від безкоштовної зброї? Ленд-ліз, - це просто назва зброї, яку надають у оренду, і яку потім доведеться повертати власнику, або заплатити за неї.
Дивні люди, - їм дають безплатно, а вони такі, - "нє, не хочу безплатно! хочу заплатити гроші!" )))
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22.07.2022 22:11 Відповісти
так то кацап..
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23.07.2022 00:13 Відповісти
Сегодня - решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым... Так докажите свою подлинную силу"(c)
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23.07.2022 07:11 Відповісти
за пошкоджену чи знищену зброю по ленд-лізу - не платять.
також завжди є "добра воля" списати борги для держави, що знищує руцьке зло.
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23.07.2022 10:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:48 Відповісти
Также пакет включает четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Это замечательно, но нужны не Четыре, а минимум сорок Четыре ХИМАРС и не 36 тысяч снарядов, а 336 тысяч, которые обрушатся на тупые манкуртовские головы рашистов.

Вот только тогда, после получения на свою башку 336 тысяч ракет ХИМАРС, моцковские орки вспомнят о международном праве и о мирных переговорах.
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22.07.2022 23:01 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу
особливо кількість поставок маршрути і часові проміжки
все буде Україна
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22.07.2022 23:37 Відповісти
4 хімерса, дрони від юса, 56 стволів артилерії, 6 зрк від юк, 90 тис. снарядів 500 млн євро від єс, не так вже й погано за тиждень. Не дивно що рашистську агентуру так рве вкидами про торгівлю, корупцію - кинуті найбільш шифровані консерви.
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22.07.2022 21:46 Відповісти
Эта неделя очень урожайная для Украины и ВСУ: за 5 рабочих дней предоставлена военная помощь на сумму около миллиарда долларов.

Будем надеяться, чтобы и дальше такими темпами и объёмами шла помощь от Запада.
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22.07.2022 23:05 Відповісти
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22.07.2022 21:51 Відповісти
не понел!? дед, шо так мало?
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22.07.2022 21:51 Відповісти
кацап - тебе хватит с головой
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23.07.2022 00:14 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заморозка полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-says-a-cease-fire-with-russia-without-reclaiming-lost-lands-will-only-prolong-war-11658510019 The Wall Street Journal ."Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: заморозьте конфликт": "Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: заморозьте конфликт. И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией."Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , - сказал он."Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.
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22.07.2022 21:56 Відповісти
кто этот пэдик?и откуда у него столько наград?
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22.07.2022 21:58 Відповісти
Це ліпший друг Гогілашвілі - громадянина РФ, колишнього помічника депутата госдуми від єдінай расіі Валуєва.
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22.07.2022 22:23 Відповісти
друг... бери выше, - супруг!
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22.07.2022 23:14 Відповісти
Дивийся нижче - дружина.
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23.07.2022 14:46 Відповісти
с Аферистовичем за линию фронта ходили=)
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22.07.2022 23:12 Відповісти
О, это человек на очень важной должности - целый муж целой секретутки самого Боневтика.
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22.07.2022 23:53 Відповісти
То Гогілашвілі чоловік Левченко. Та питання в іншому. Якого біса вони жили в будинку Буданова?
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23.07.2022 00:02 Відповісти
там у них шведская семья, - все друг дружке и мужья и жены )
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23.07.2022 20:07 Відповісти
Ага, таке враження, що брав Берлін в 45-му. І не соромно обвішуватися тими цяцьками на пустому місці? Мені було б соромно
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23.07.2022 00:00 Відповісти
Звідсіля - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83_(2016)
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23.07.2022 09:13 Відповісти
Кобдзвону приготовитись до прийому гостей в величезних розмірах
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22.07.2022 22:12 Відповісти
Впораються. В них там "свята" трійка: кабздон, мудило задорнов та недомудило жирік.
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22.07.2022 22:17 Відповісти
Моторило мухомор поли миє )
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22.07.2022 22:20 Відповісти
Порожні пляшки виносить.
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22.07.2022 22:25 Відповісти
Ниче не понял. Несколько дней назад же объявляли про пакет на 700 миллионов? Это он, только уменьшенный? Там 4 хаймарса было и 1000 высокоточных 155мм.
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22.07.2022 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:27 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
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22.07.2022 22:20 Відповісти
Дідусю здоровя Вам міцного , ми молимося за Вас 🙏🏼
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22.07.2022 22:29 Відповісти
Моліться за воінів, а не за це
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24.07.2022 06:29 Відповісти
580 дронів ******* Ghost
...
Ванька-танкіст, готуйся до страшного фаєр-шоу Смерті. Невідворотні вбивці з ворожого неба. Можеш висповідатися і причаститися - мо', легше буде помирати
(хоча в езотеричному плані не дуже допоможе...)
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22.07.2022 22:31 Відповісти
говорят, в районе Высокополья, на юге, наши взяли в окружение 2000 орков....
орки просят "зеленый коридор".....
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22.07.2022 22:40 Відповісти
200-й коридор отримають
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22.07.2022 23:08 Відповісти
"коридор" для полону та обмiну на наших полонених украiнцiв.
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23.07.2022 02:13 Відповісти
Мы помним как они нашим коридор устроили.
Либо в плен для обмена, либо ликвидировать!
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23.07.2022 20:02 Відповісти
Glory to USA!
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22.07.2022 22:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo M.C. Hammer - U Can't Touch This


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22.07.2022 22:48 Відповісти
спасибі тобі Джо і всьому Амереканському Народу
4 хаймерси і 580!! дронів -камікадзе це буде кошмаром для кацапів
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22.07.2022 22:55 Відповісти
ну я обще в шоке від дронів-камікадзе
6 годин у повітрі!!!!! ау оце да
це він може літати як шуліка вистежувати собі здобич
а потім раз і в дамках
як я люблю Америку
Боже храни Байдена і Народ Америки
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22.07.2022 23:09 Відповісти
А шо змінилося в сводках генштаба о потерях кацапів після якоби поставок цих дронов нічого
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23.07.2022 16:28 Відповісти
Дідо , дай тобі Боже здоровЛя на многая і благая ЛІТА
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22.07.2022 23:11 Відповісти
дронами гаубицы повыбивать надо...
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22.07.2022 23:12 Відповісти
Мій ДІДО, який бив москальню в 1943 му пишавсся б Тобою Дідо. Героям Слава!
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22.07.2022 23:13 Відповісти
Так. Мiй Дiду теж бив москальню. Героям Слава!
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22.07.2022 23:58 Відповісти
Thanks USA see----- https://www.youtube.com/watch?v=YRqpK6CfwD8
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22.07.2022 23:19 Відповісти
Схоже, що це такий самий дрон в дії https://youtu.be/5ohXR5QZyBg
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23.07.2022 00:12 Відповісти
довелось почитать восторженные отклики о речи Зеленской в Конгрессе США. Тут надо заметить, что она действительно сказала то, что нужно, и скорее всего, именно в цивилизованном мире такая речь оказалась очень эффективной. Ведь когда женщина не распускает сопли и не просит гуманитарной помощи, а говорит о необходимости поставить оружие, это работает сильно и дай бог, чтобы это действительно дало новый импульс поставкам оружия.

Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.

Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
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23.07.2022 02:00 Відповісти
Что она даже не читала текст, а сказала от себя?
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23.07.2022 20:06 Відповісти
От би ще трійку сотень Томагавків...
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23.07.2022 03:04 Відповісти
Замість наших Х-55,що ми віддали...
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23.07.2022 04:38 Відповісти
Зараз вже третій раз за ніч- тривога.
ППО- максимум в/ч прикриває.
Кольчуги?
Якщо кольчуги не вміють передавати координати цілі на дивізіон С-300ПС чи БУК-М1 то то не кольчуга, то обісрана дідова фуфайка.
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23.07.2022 04:46 Відповісти
І з чого їх запускати? Томагавки зараз лише морського та повітряного базування, наземні були знищені відповідно до договору РСМД.
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23.07.2022 09:52 Відповісти
Є й інші позитивні новини із США! Але чомусь більше публікуються відосіки боневтіка про те, що вся заслуга тільки так званої 1-лді та забуває розказати за інших, які дійсно роблять для постачання нам зброї дуже багато! Залишу тутут ссилку: https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q ДВА ЧАСА НАЗАД! ГОНЧАРЕНКО В ПЕНТАГОНЕ: УКРАИНА ПОЛУЧИТ ИСТРЕБИТЕЛИ 4 ПОКОЛЕНИЯ / СКАБЕЕВА ГРУСТИТ
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23.07.2022 13:50 Відповісти
это вообще ничего! на поле сражения сотни тысяч человек и что с ними сделают такое маленькое количество подвоза техники малое. Украине нужно химарсов сотни и тысячи, и дронов нужно тысяч 200 штук и роями запускать! Рой летит камикадзе только отваливаются от роя падая по мишеням и уничтожая все и такие рои должны летать по всей линии фронта и нужно стони тысяч беспилотников!!!
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23.07.2022 16:03 Відповісти
І в кожному населенному пункті треба розади охочим ручние ПЗРК та обучить людей їми користуватися і вже давно б всі крилати ракети яки низько летять над землею народ позбивав би
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23.07.2022 16:25 Відповісти
если они будут давать и дальше по несколько единиц техники, то это будет катастрофа! Украине нужно одним залпом прислать техники столько, как армию свою США прислали, и причем склады забиты вооружениями, которые просто там годами валяются и гниют. Целые кладбища самолетов в США и т.п. Это не по человечески иметь столько силы и помогать на 0.1% или меньше даже. И страной террористом РФ долго признают. Украинам нужно митинги во всех странах начинать, чтобы дали нормально оружия, а не такими ничтожными партиями помогать, что Украина не идет в наступление и не освобождает все на своем пути. русские против США воюют, а США слабо помогает Украине сражающейся на стороне США.
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23.07.2022 16:14 Відповісти
"Це так. Спочатку Америка і всі інші країни" розооружили Україну заставивши здати зброю кацапам і не тільку ядерну а і ракети що долітали до москви залишивши нам тільки Точку У, і авіацію сдати параше, взамен на гарантіі недоторконності і територіальної целосності. От так вони виконують свої забовязанності треть Україна захвачена , кацапи зухвало унічтожают наші города та мирних жителей вже тисчи загиблих і коли це скінчиться ніхто не знае бо гаранти обісрались і кажуть ми воювати не будему і свої гарантіі виконувати теж не будему, даже зброю дають через пень колоду дальнобойної зовсім нема хай кацапи більше вбивають українців та їх дітей. От таке це так нема в мирі порядку нема демократіі всі живуть за принципом своя сорочка ближче до тіла. І дивлячись на все це складается враження що гаранти увесь час боролися з Укаїною а парашу вооружали вооружали і вооружають всі ці пекельни санкціі фікція вони всі їх обходять завдяки гарантам.
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23.07.2022 16:19 Відповісти
Лучше спроси чем Боневтик вооружил армию и скажи спасибо тем кто нам помогает
Неблагодарность - большой грех
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23.07.2022 20:10 Відповісти
Нiхто не забороняв нам робити свою власну зброю й купляти ******* ПВО. Проте розпродали все за 30 рокiв
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24.07.2022 00:26 Відповісти
God Bless the U.S.A.
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23.07.2022 17:58 Відповісти
Для всіх , хто все ще молиться на сенільного ч\старця, подивіться та охолоньте https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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24.07.2022 06:30 Відповісти
 
 