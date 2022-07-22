Кулеба закликав ЄС невідкладно почати роботу над восьмим пакетом санкцій проти РФ: "Наступною ціллю має бути морська торгівля Росії"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз невідкладно розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії.
Про це він заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо ЄС почати працювати над восьмим пакетом санкцій невідкладно. Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила детальний план наступних санкцій проти Росії та план дій, який ефективно зупинить військову машину Путіна. Нам потрібна політична воля, щоб втілити ці пропозиції", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що припинення всієї енергетичної залежності від Росії є питанням виживання для Європи, і закликав забрати з рук Росії енергетичну зброю.
"Ембарго на російських газ може бути складним у короткостроковій перспективі, але це ефективно роззброїть Путіна і забезпечить довготривалу стабільність в Європі. Наступною ціллю має бути морська торгівля Росії", - акцентував міністр.
Глава української дипломатії також наполягає на забороні російських телеканалів у всіх кабельних і супутникових мережах.
"Російські державні ЗМІ не мають нічого спільного з журналістикою, альтернативною думкою чи свободою слова. Це чиста державна пропаганда, яка має на меті лише знищення демократії і свободи слова та інших свобод", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
Чи мав на увазі торгівлю в усіх морях,крім Чорного ???