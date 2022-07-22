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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба закликав ЄС невідкладно почати роботу над восьмим пакетом санкцій проти РФ: "Наступною ціллю має бути морська торгівля Росії"

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз невідкладно розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії.

Про це він заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо ЄС почати працювати над восьмим пакетом санкцій невідкладно. Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила детальний план наступних санкцій проти Росії та план дій, який ефективно зупинить військову машину Путіна. Нам потрібна політична воля, щоб втілити ці пропозиції", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що припинення всієї енергетичної залежності від Росії є питанням виживання для Європи, і закликав забрати з рук Росії енергетичну зброю.

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"Ембарго на російських газ може бути складним у короткостроковій перспективі, але це ефективно роззброїть Путіна і забезпечить довготривалу стабільність в Європі. Наступною ціллю має бути морська торгівля Росії", - акцентував міністр.

Глава української дипломатії також наполягає на забороні російських телеканалів у всіх кабельних і супутникових мережах.

"Російські державні ЗМІ не мають нічого спільного з журналістикою, альтернативною думкою чи свободою слова. Це чиста державна пропаганда, яка має на меті лише знищення демократії і свободи слова та інших свобод", - зауважив він.

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Интересно, Искандеры все еще ржут по поводу сколеновставательного импортозамещения? Или им для этого нужна аналоговнетная электроника с Али Экспресс?
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22.07.2022 21:37 Відповісти
та електроніка що малому пальці відбила при грі в шахи))
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22.07.2022 21:39 Відповісти
краще б все і одразу...і Хаймарсів побільше...да з Атакамсами....
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22.07.2022 21:37 Відповісти
Кулєбі не повідомили,що Єрмак в Туреччині розблокував морську торгівлю РФ ?
Чи мав на увазі торгівлю в усіх морях,крім Чорного ???
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22.07.2022 21:47 Відповісти
куліба, краще закликай вигнати зрадників і довбйобів з керівництва країною, закликальщик хйів.
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22.07.2022 22:07 Відповісти
Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила детальний план здачі інтересів України
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22.07.2022 22:10 Відповісти
Ты сколько санкционных прокладок здесь закликав?
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22.07.2022 22:29 Відповісти
 
 