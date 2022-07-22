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Новини Війна
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армія рф (16151)

Росія втратила вбитими тисячі лейтенантів та капітанів, сотні полковників та багато генералів, – CNN

рф

За даними CNN, Росія задіяла у війні проти України майже 85% своєї армії і втратила вбитими тисячі офіцерів.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За словами високопоставленого представника Міноборони США, серед російських загиблих "тисячі" лейтенантів та капітанів, "сотні" полковників та "багато" генералів", - йдеться у повідомленні.

"За словами чиновника, українці "атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти ППО, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, а також позиції далекобійної артилерії". Це сприяє ширшій оцінці того, що Україні вдалося досягти прогресу у боротьбі з російськими військами", – повідомляють журналісти.

Вони відзначають, що США вважають, що російські військові, як і раніше, випускають "десятки тисяч" артилерійських снарядів щодня, проте вони не зможуть продовжувати в тому ж дусі вічно, оскільки "витратили багато високоточних боєприпасів", у зв'язку з чим їхні атаки стають " все безглуздіше".

Також читайте: Росія почала втрачати в Україні більше офіцерів, чому могло сприяти надання ЗСУ HIMARS, - ВВС

Крім того, співрозмовник CNN розповів, що наразі Росія поки не вивела з ладу жодної системи HIMARS, але цілком імовірно, що рано чи пізно їм "пощастить" і вони "зроблять це в якийсь момент".

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Топ коментарі
+35
Здоровья всем погибшим!
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22.07.2022 21:49
+27
Щас карьерный рост начнется нарасее. Прямо со школьной скамьи- в капитаны.
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22.07.2022 21:51
+22
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22.07.2022 21:49
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"Баби нарожають." Г.К. Жуков
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22.07.2022 21:46 Відповісти
СПАСИБО СЫНУ ЗА ЖИГУЛИ ...
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22.07.2022 22:01 Відповісти
1000 орків потрапили в оперативне оточення біля Високопілля.
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22.07.2022 22:53 Відповісти
Треба їм нагадати Іловайськ.
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23.07.2022 08:19 Відповісти
І Маріуполь...
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23.07.2022 09:11 Відповісти
"бабы нарожают.... Лад" 😂
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22.07.2022 22:56 Відповісти
А всього треба було пристрелити одного скаженого "полковника"
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23.07.2022 07:41 Відповісти
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22.07.2022 21:49 Відповісти
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22.07.2022 22:23 Відповісти
Здоровья всем погибшим!
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22.07.2022 21:49 Відповісти
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22.07.2022 21:52 Відповісти
Треба конкретизувати, здоровья всем погибшим кацапам!
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22.07.2022 22:02 Відповісти
Злий ти.
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22.07.2022 22:22 Відповісти
Щас карьерный рост начнется нарасее. Прямо со школьной скамьи- в капитаны.
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22.07.2022 21:51 Відповісти
Так всегда и было. Капитан - это никто - принял приказ - передал приказ.
А чтобы получить боевой опыт нужно везение.
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22.07.2022 21:56 Відповісти
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22.07.2022 21:56 Відповісти
Да хто б сомневался. Бабки получил, теперь можно в Израиль или какой страны ты ещё гражданин????
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22.07.2022 22:33 Відповісти
автопром на роисси богатеет....
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22.07.2022 21:56 Відповісти
Фігня. Зате їхні родичі по ладі калині купили.
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22.07.2022 21:58 Відповісти
Я їх офіцерами не називав би
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22.07.2022 21:59 Відповісти
Все одно мало...
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22.07.2022 22:01 Відповісти
здохли за Кабаєву..
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22.07.2022 22:04 Відповісти
за ********* самку
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22.07.2022 23:06 Відповісти
То є гарно, але мало. Подгребайтє исчо. У нас не виходить по 2 раба кожному. Приходиться ділитися.
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22.07.2022 22:04 Відповісти
Чому ж не виходить? Як тільки ********* почне виплачувати репарації то де факто на кожного українця буде працювати три кацапи. Ось так і виглядає ******* рабство для кацапських дебілів. Для них нічого не зміниться - віддавали податки олігархам а стануть віддавати українцям. Так що вони вже звикли...
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22.07.2022 22:10 Відповісти
Самый главный человек в нормальной армии - сержант. На них держится практически все. У дикарей институт сержантства отсутствует как понятие.
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22.07.2022 22:05 Відповісти
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22.07.2022 22:05 Відповісти
кто там тех холопов считает, главное чтобы Хйло был жив
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22.07.2022 22:07 Відповісти
Лави "хароших руських" невпинно поповнюються!
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22.07.2022 22:13 Відповісти
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22.07.2022 22:22 Відповісти
доброго кацапа не існує а якщо існує то тільки утилізований
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22.07.2022 22:23 Відповісти
А які втрати Української Армії ?
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22.07.2022 22:41 Відповісти
меньше чем в твоей ублюдочно-каапской
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23.07.2022 00:18 Відповісти
для чого вестись на проплачених ботів?відправляйте ботів у спам)
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23.07.2022 06:46 Відповісти
На кацапстане пора уже армию из одних генералов делать! А чиченские трусливые шакалы, дезертиров-генералов расстреливать! *****, за что ты им такие бабки отстёгиваешь? Они же, такие же "умные" как и ты, а может и ещё "умнее", особенно кизяк в ********** - оленевод шойга! =)
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22.07.2022 22:42 Відповісти
Бєзумна, божевільна країна яка всю свою історію вірить в Авось і що хтось ії підбере як шлюху на Окружній, то хан Батий з Золотою Ордою, то німці з Катькою другою, зараз чекають китайців, але ж кому потрібна шлюха як дружина чи союзник.
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22.07.2022 22:58 Відповісти
Учитывая качество кацапской армии, там любого бомжа с подворотни можно смело назначать генералом. Хуже не станет.
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23.07.2022 00:19 Відповісти
ну не бомжа а от олєнєводів там мабудь предостатньо)
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23.07.2022 06:48 Відповісти
Одне просте питання до росіян от для чого їм це потрібно?Заради чого гинуть їх сини чоловіки брати?гинуть на чужій землі не як герої і навіть не як доблесні воїни а як злочинці загарбники і покидьки.А зрештою про що і кого я питаю.Особи без ознак інтелекту не здатні думати вони здатні тільки виконувати чужі накази.
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23.07.2022 03:26 Відповісти
Бабченко классную бизнес идею для орков подкинул: кацапы, усыновляете 17-летнего пацана из детдома, через полгода отправляете его в армию и получаете белый автомобиль!
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23.07.2022 05:01 Відповісти
Это CNN. Наверно даже в Украине давно уже поняли что это значит.
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23.07.2022 05:55 Відповісти
Традиция РККА,например в ВОВ погибло 250 тысяч только лейтенантов и 150 старших лейтенантов,и столько же младших.
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23.07.2022 07:05 Відповісти
 
 