Росія втратила вбитими тисячі лейтенантів та капітанів, сотні полковників та багато генералів, – CNN

За даними CNN, Росія задіяла у війні проти України майже 85% своєї армії і втратила вбитими тисячі офіцерів.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За словами високопоставленого представника Міноборони США, серед російських загиблих "тисячі" лейтенантів та капітанів, "сотні" полковників та "багато" генералів", - йдеться у повідомленні.

"За словами чиновника, українці "атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти ППО, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, а також позиції далекобійної артилерії". Це сприяє ширшій оцінці того, що Україні вдалося досягти прогресу у боротьбі з російськими військами", – повідомляють журналісти.

Вони відзначають, що США вважають, що російські військові, як і раніше, випускають "десятки тисяч" артилерійських снарядів щодня, проте вони не зможуть продовжувати в тому ж дусі вічно, оскільки "витратили багато високоточних боєприпасів", у зв'язку з чим їхні атаки стають " все безглуздіше".

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Крім того, співрозмовник CNN розповів, що наразі Росія поки не вивела з ладу жодної системи HIMARS, але цілком імовірно, що рано чи пізно їм "пощастить" і вони "зроблять це в якийсь момент".