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Запоріжжя (2184) обстріл (27057) Запорізька область (3345) Старух (199)

Окупанти стріляли з "Градів" у бік Запоріжжя, більшість ракет втопилась у Дніпрі, – голова ОВА Старух

град

Російські окупанти здійснили обстріл північної частини Запорізької області з реактивних систем залпового вогню "Град", вибухи було чутно в Запоріжжі, проте більшість ракет впали в Дніпро.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні вибухи, які були чути в обласному центрі сьогодні ввечері – це результат ворожої атаки із системи "Град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася в річці Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське", - написав Старух у телеграм-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби окупанти здійснили понад 50 обстрілів 7 громад: є жертви, - голова Запорізької ОВА

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Топ коментарі
+12
Рєдкая ******* долєтіт до середіни Дніпра. Каци уйобкі классіка нє чіталі.
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22.07.2022 22:10
+9
Бажаю щоб так було з рашистами
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22.07.2022 22:06
+6
більшість ракет втопилась у Дніпрі

Розумію.
То ж смертельна ганьба - хоч якимось боком належати до росії!
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22.07.2022 22:11
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Бажаю щоб так було з рашистами
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22.07.2022 22:06 Відповісти
Рєдкая ******* долєтіт до середіни Дніпра. Каци уйобкі классіка нє чіталі.
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22.07.2022 22:10 Відповісти
більшість ракет втопилась у Дніпрі

Розумію.
То ж смертельна ганьба - хоч якимось боком належати до росії!
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22.07.2022 22:11 Відповісти
рыбу жалко...(но пусть лучше в реку!!! это однозначно)
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22.07.2022 22:13 Відповісти
Знайомі ватники з Запоріжжя сидять в бункерах чи мітки малюють.
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22.07.2022 22:14 Відповісти
з тої самої серії

https://t.me/Tsaplienko/12050 Переселенка з Донецькою пропискою записала відео, де у зневажливій формі висловилася про Львів та Захід України. «Бандери й***ні», - сказала дівчина на відео. Зокрема, вона вражена цінами на житло.
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22.07.2022 22:19 Відповісти
Мантелепа...
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22.07.2022 22:28 Відповісти
У орків теж не безкоштовно - у Марику індивідуальне поховання 20 тис.🤔
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22.07.2022 22:51 Відповісти
Тупая данєцкая афца

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22.07.2022 23:05 Відповісти
Чмо
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23.07.2022 00:21 Відповісти
Ну - про "своєрідність менталітету" деякої частини жителів Західної України і моя дочка казала - а її у "кацапізмі" та "русскоязичії" важко запідозрить - вона говорить мовою близькою до літературної форми Але тут спрацьовує ефект "палиці з двома кінцями" - одна справа, коли ти - українець, і ти приїжджаєш до "українців з деякими особливостями місцевої культури", і зовсім інша - коли ти приїжджаєш до "бандер" - тобто від початку налаштована вороже сприймать оточуючих людей!
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23.07.2022 04:11 Відповісти
рибки захотілось
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22.07.2022 22:17 Відповісти
риба від ракетного палива дохне(((
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23.07.2022 05:42 Відповісти
И рыбам нет покоя от рашистов
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22.07.2022 22:21 Відповісти
Реготнув від заголовку. Кацапські ракети втопилися від сорому
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22.07.2022 22:49 Відповісти
Казали мені деякі спеціалісти з балістики, до яких я звертався з приводу особливостей стрільби з мисливської рушниці низько над водою, що існує деякий ефект заниження траєкторії польоту снаряда при польоті над водною поверхнею Вода ніби "притягує" шріт і він лягає нижче точки прицілювання Щось "городили" про якийсь "особливий аеродинамічний ефект, зв"язаний з різницею поверхонь - повітряною і водною" Але судячи з їх багатослівних пояснень - вони й самі толком цього ефекту зрозуміть не можуть! Може, тут теж той "ефект різниці поверхонь" спрацював? А може, просто в бій масово пішли "резервісти", що служили на "Градах" лише строкову службу і років 15-20 - тому у них і проявилося "рукожопіє"
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23.07.2022 04:03 Відповісти
браконьєри
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22.07.2022 23:08 Відповісти
Я бачу молоде дарування з Цензора навіть на фронт не взяли…
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23.07.2022 00:46 Відповісти
«Ракети втопились в Дніпрі…»-і ніхто в редакції особливо не паритьс
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23.07.2022 00:48 Відповісти
It's going to be known as a "Russian Dniper Suicide".
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23.07.2022 01:35 Відповісти
коли прочитав "обстріл північної частини" аж напружився оскільки на півночі обстрілів ніколи не було... тим більш з градів (це не смерч і не ураган). але насправді мова йде про південь! досить дивна помилка.
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23.07.2022 03:22 Відповісти
 
 