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зерно (3091) США (20973) Брінк (222)

США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт українського зерна, - посол Брінк

зерно

У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

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"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила посол Брінк.

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Топ коментарі
+6
Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

+4 HIMARS та ракети до них

36,000 снарядів до артилерії

Протитанкове озброєння

580 дронів ******* Ghost
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22.07.2022 22:15
+4
Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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22.07.2022 22:29
+4
"І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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22.07.2022 22:34
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Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

+4 HIMARS та ракети до них

36,000 снарядів до артилерії

Протитанкове озброєння

580 дронів ******* Ghost
показати весь коментар
22.07.2022 22:15 Відповісти
заменим морское право на междусобойные договора с оккупантами. а могли бы прислать корабль и отправить пиратов-нарушителей к известному крейсеру.
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22.07.2022 22:18 Відповісти
Щире Вам велике українське "а ось Вам" .Після Вашого контролю виконання Будапештського паперу ,Україна вмивається кров'ю,втрачає свої території, бо такий контроль можливий лише у світових аферистів ,за рахунок чужої крові і чужих територій.
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22.07.2022 22:27 Відповісти
Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
показати весь коментар
22.07.2022 22:29 Відповісти
Я прям дико извиняюсь.
А кто-то будет контролировать поставки российского зерна или этот вопрос порешали красиво ?!
Дебилы, ***** !!!
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22.07.2022 22:33 Відповісти
"І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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22.07.2022 22:34 Відповісти
не переймайся... https://vesti.ua/mir/nato-provodit-ucheniya-v-chernom-more-uchastvuyut-11-stran
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22.07.2022 23:07 Відповісти
Флот Туреччини потужніший за московітський "чорноморський".
Зовсім не смішно.
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22.07.2022 23:16 Відповісти
і хай московити рипнуться...і хай їм всиплять!
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22.07.2022 23:05 Відповісти
І що - продовжуєте "контролювати"?
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23.07.2022 15:14 Відповісти
 
 