США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт українського зерна, - посол Брінк
У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".
"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила посол Брінк.
Топ коментарі
+6 Брат Єрмака
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:
+4 HIMARS та ракети до них
36,000 снарядів до артилерії
Протитанкове озброєння
580 дронів ******* Ghost
А кто-то будет контролировать поставки российского зерна или этот вопрос порешали красиво ?!
Дебилы, ***** !!!
До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?
Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
Зовсім не смішно.