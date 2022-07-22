Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський

Зараз на фронті щоденно гинуть 30 українських військовослужбовців та 250 зазнають поранень.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зеленський сказав в інтерв'ю, що зміна співвідношення вогневої могутності завдяки закордонним постачанням передової військової техніки привела до того, що втрати ЗСУ значно знизилися у порівнянні з травнем та червнем. Нині щодня гинуть у середньому 30 українських військовослужбовців та приблизно 250 отримують поранення.

Президент відмовився назвати журналістам точну кількість втрат, які зазнала армія України з початку вторгнення, але наголосив, що це число "в рази менше" тих втрат в особовому складі, які зазнає Росія.

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