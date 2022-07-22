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Зеленський (22399) втрати (4280) ЗСУ (7182)

Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський

зеленський

Зараз на фронті щоденно гинуть 30 українських військовослужбовців та 250 зазнають поранень.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зеленський сказав в інтерв'ю, що зміна співвідношення вогневої могутності завдяки закордонним постачанням передової військової техніки привела до того, що втрати ЗСУ значно знизилися у порівнянні з травнем та червнем. Нині щодня гинуть у середньому 30 українських військовослужбовців та приблизно 250 отримують поранення.

Президент відмовився назвати журналістам точну кількість втрат, які зазнала армія України з початку вторгнення, але наголосив, що це число "в рази менше" тих втрат в особовому складі, які зазнає Росія.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 тис. осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
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Топ коментарі
+32
Шо, правда?))

"А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.

За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.

А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!

Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.

Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.

У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.

По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться."

Действительно всё здорово?!
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22.07.2022 23:04
+28
Як справи у лисого з кварталу?
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22.07.2022 22:23
+27
Тогда почему во время войны прощаются многомиллиардные долги перед бюджетом фирмам Бени? Если кровь из носу нужны деньги в бюджет. Общая сумма Бениных долгов с лихвой закроет все дыры бюджета.

Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком
https://m.censor.net/ua/news/3354055/sud_likviduvav_kompaniyu_kolomoyiskogo_novofarm_ta_spysav_43_mlrd_grn_borgu_pered_pryvatbankom
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22.07.2022 23:02
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Глава Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що з початку військових дій Україна отримала західну фінансову допомогу на $12,7 млрд. Загальний обсяг анонсованої допомоги Україні із боку західних країн становить $27 млрд.
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22.07.2022 22:22 Відповісти
Что же тогда такой курс и инфляция если такое поступление валюты, более 5 млрд. в месяц?
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22.07.2022 22:25 Відповісти
1. навчіться рахувати. Ця фаза вторгнення триває вже 4 місяці. Допомоги надано - 12 мільярдів. Тобто по 3 мільярди на місяць.
2. Тільки виплати грошового забезпечення всім задіяним в ЗСУ/НГУ/ТРО/СБУ тощо на 1 місяць - це приблизно 60 мільярдів гривень. Тобто - 2 мільярди баксів за старим курсом. Скільки держава витрачає на всі питання, пов'язані з веденням війни - точно ніхто поки що не знає. Але, думаю, в рази більше.
3. Україна втратила приблизно 25-30% ВВП.

Тож не несіть маячні. Це, насправді, диво і досить велика робота НБУ, що в нас курс настільки добре втримався.
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22.07.2022 22:31 Відповісти
Повішайся, ватнодупе. Абож перебіжи в Диру, до своїх. Там знайдеш роботу, трунарем а копальщиком могил.
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22.07.2022 22:39 Відповісти
Як це немае вiдношення?
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22.07.2022 22:39 Відповісти
А хто це "решта населення, що не має відношення до війни"? Це твої дружбани-ватнікі?
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22.07.2022 22:43 Відповісти


"А як втрималися люди, яких зараз зачинили в Україні і прирікли на знищення"

Тупий безграмотний троль, чи расєянчик з Google-Перекладачем?
Ти хоч само зрозуміло, що написало?

Дуй швиденько за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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22.07.2022 22:43 Відповісти
В чем большая работа НБУ? В бешеной эмиссии через ОВГЗ перед войной? У нас ежемесячный дефицит бюджета со всеми затратами на ВСУ по оценкам независимых экономистов - около 4 млрд. Война идет 4 месяца. Внешние заимствования и гранты давно перекрыли эти 16 млрд.баксов. Добавьте вливание бумажек нацбанком через облигации военного займа (под фиксированные 11% годовых, вот где собака порылась). Не выходит арифметика.
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22.07.2022 22:52 Відповісти
То ви не там розрахунки робите. Треба не на папері, а на асфальті. Тоді усе зійдеться.
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22.07.2022 22:59 Відповісти
Там Беня подсчитывает гешефт.
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22.07.2022 23:04 Відповісти
Шо, правда?))

"А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.

За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.

А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!

Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.

Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.

У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.

По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться."

Действительно всё здорово?!
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22.07.2022 23:04 Відповісти
О чем я и говорю. Дебет с кредитом не стыкуются. Кто-то нехило продолжает тырить деньги.
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22.07.2022 23:27 Відповісти
я даже знаю кто!

но другие скажут:

-не на часи
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23.07.2022 00:09 Відповісти
какое поступление валюты? Де-факто нам нужно вдвое больше минимум.
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22.07.2022 22:43 Відповісти
Тогда почему во время войны прощаются многомиллиардные долги перед бюджетом фирмам Бени? Если кровь из носу нужны деньги в бюджет. Общая сумма Бениных долгов с лихвой закроет все дыры бюджета.

Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком
https://m.censor.net/ua/news/3354055/sud_likviduvav_kompaniyu_kolomoyiskogo_novofarm_ta_spysav_43_mlrd_grn_borgu_pered_pryvatbankom
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22.07.2022 23:02 Відповісти
Почему - почему...

Да потому что не убежал!
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22.07.2022 23:26 Відповісти
Мабуть ми ніколи цього не дізнаємось ....Скільки??!!
😒😒😒
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22.07.2022 22:22 Відповісти
після війни, всі хто думає головою розуміють що втрати великі
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22.07.2022 22:25 Відповісти
есть даже оценочные данные.
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22.07.2022 22:41 Відповісти
- дата реєстрації 13 липня 2022 року.
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23.07.2022 02:41 Відповісти
і що ти хотів тим висрати? за часів АТО /ООС втрати не приховували,не скажеш чому? то раз,по друге сьогодні тільки буба нагородив 180 військови,з них 100 ПОСМЕРТНО,так що не треба тут вмикату дурепу мовляв орки дохнуть пачками а ми красіво воюємо в "війну нового типу". Втрати є і значні,а от ***** їх приховують,а все просто ******** не ******* коли їх зебидло нервує а не дай боже починає щось думати.
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23.07.2022 11:08 Відповісти
назвіть хоть одну повномасштабну війну, в процесі якої "громадянам" держави озвучували втрати, і якщо можно посилання на статью чи інформацію, чим вам легше стане від того що ви будете знати кількість загиблих?
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23.07.2022 23:25 Відповісти
я щось не те написав? чи ви хочете щоб "за паребриком" раділи кожен раз коли ми озвучуємо цифри загиблих військових?
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23.07.2022 23:27 Відповісти
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22.07.2022 22:27 Відповісти
Як справи у лисого з кварталу?
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22.07.2022 22:23 Відповісти
татухи на сраці набиває)))
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22.07.2022 22:35 Відповісти
Краще,ніж у лисого з Brazzers
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23.07.2022 00:21 Відповісти
Взагалі-то співвідношення вбитих і поранених різного ступення тяжкості в другу світову була один до трьох. Нині, коли з'явилися засоби індивідуального захисту це статистичне співвідношення - один до п'яти. Так що або в нас або вбитих більше, ніж оголосив Зе; або поранених менше...
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22.07.2022 22:25 Відповісти
Та ні, цілком може бути. Казали ж що зараз рідко іде прямий вогневий контакт. Переважно війна артилерії. Тому дійсно може бути велика кільксть поранених. Якщо ж у руки прилітає навиліт то ж теж поранення.
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22.07.2022 22:29 Відповісти
1. засоби індивідуального захисту - не було в другій світовій броників.
2. ЗСУ та ТРО досить непогано забезпечені аптечками (з різних джерел) - взагалі не було нічого в бійця в другій світовій - поранили, чекай санітара. Турнікет - ДУЖЕ важлива річ для виживання.
3. кардинально інша ситуація з засобами евакуації - зараз більшість підрозділів - це механізовані підрозділи. БТРи, БРДМи, броньовані авто. Багато авто від волонтерів.

Тож назване співвідношення у війні, де основні поранення - осколкові, у "1 до 8/9" за умови наявності у більшості бійців турникетів та доступності засобів евакуації - це правдоподібне.

У рашкованів - немає турнікетів.
Значно гірша ситуація з засобами індивідуального захисту - броніки є не у всіх "чмонь".
Ситуація з засобами евакуації - теж гірша, хоч і ніби в них "багато техніки". Але там техніку використовують більше для драпака, ніж для "пораненого швидко доставити"...
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22.07.2022 22:40 Відповісти
Так.
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22.07.2022 22:51 Відповісти
Опять завывания с накидыванием не вентилятор. Беги договаривайся о перестать стрелять. Или попрошайничай значит. Ты это говорил про Украину в 2016 в Юрмале.
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22.07.2022 22:28 Відповісти
Я гундосый Буратина, вам звизда.
В голове моей опилки, это да.
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22.07.2022 22:29 Відповісти
єто лайк, господа, просто лайк!
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22.07.2022 22:53 Відповісти
А як ти ватне пдрило поживаєш? Все ще сподівашся дочекатися своїх?
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22.07.2022 22:37 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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22.07.2022 22:37 Відповісти
До речі, дуже видно, що поховань в моєиу місті стало значно менше ніж в травні -червні. Дякуємо Байдену і ЗСУ
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22.07.2022 22:41 Відповісти
Дай БОЖЕ.щоб їх зовсім не було!
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22.07.2022 22:53 Відповісти
Так, втрат втроє-четверо раз менше, ніж у росіян, але хотілось би, щоб їх зовсім не було.
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23.07.2022 00:11 Відповісти
Слава Украинi. Смерть ворогам
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22.07.2022 22:44 Відповісти
Боже хранi всiх наших
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22.07.2022 22:48 Відповісти
ну нарешті якась правда про втрати
30 воїнів в день проти 120-150орків
ранених щось багато чи це може разом з цивільними?
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22.07.2022 22:49 Відповісти
В Зе владі треба домовитись про кількість, бо Рєзніков кричить одне, Зе інше.
Одне зрозуміло - тільки дебіл кричить про кількість своїх вбитих солдат.
Земля пухом нашим воякам
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22.07.2022 22:50 Відповісти
Не тільки дебіли, а ще ворги які допомагають путіну залякувати Українців, але натомість отримують більше ненависті і лютого бажання знищувати агресора та його посіпак як свинособак хворих на невиліковний шовіністичний сказ! Вони не розуміють що Українців неможливо залякати, ефект протилежний!
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23.07.2022 18:46 Відповісти
и как всегда зеля за заморозку, отвести, перемирия... и все жертвы напрасно а не в процессе наступления
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22.07.2022 23:03 Відповісти
"За словами Зеленського, ця зміна у балансі вогневої потужності й допомогла зменшити українські втрати".
Це означає, що наших тяжких втрат призвела не лише авантюрна спроба шовіністів реанімувати їхню імперію, а й затримка в постачанні нам потужного озброєння
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22.07.2022 23:05 Відповісти
Это уже не секретная информация во время войны?
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22.07.2022 23:47 Відповісти
"30 убитих та 250 поранених".

Обычно 1 к 3. Как минимум одно число ложное.
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22.07.2022 23:57 Відповісти
Зеленский врет всегда и везде если не врет то лукавит - противно слушать его трепотню
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23.07.2022 00:24 Відповісти
Ви військовий експерт?
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23.07.2022 02:43 Відповісти
Вова ! Никаких границ 23-го февраля люди тебе не разрешат.Даже не начинай......
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23.07.2022 00:00 Відповісти
Зеленський відкрив інформацію для русофашистів про вбитих і поранених наших Героів , тільки питання - для чого ???
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23.07.2022 00:18 Відповісти
доповів тим кому наслідує. Причому яж не перекручує: зєля - маленький путлєр
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23.07.2022 20:13 Відповісти
Зерно то не государственное!?...
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23.07.2022 00:50 Відповісти
Не сотвори собі кумира.

Ні я не я не буду вішати його портрет на стінку, але довіку буду пам"ятати,
що 25 вересня 65 року родилась людина, яка фактично врятувала Україну від ГУЛАГів, концтаборів і рабства.

Якби Порох за 5 років не відродив єкономіку і військо, нам була б пи@да... 😠‼️
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23.07.2022 00:58 Відповісти
Бесконечно жаль наших бойцов как погибших так и раненых.,а Зе-гниды живут и процветает.
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23.07.2022 01:42 Відповісти
Прям обрадував, ****. Поменшало. Його молитвами.
Цеж наші батьки, брати та сестри і друзі...
Для жаби - статистика.
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23.07.2022 02:31 Відповісти
Воно таке. Сподіваюсь замість другого строку піда на перший до буцигарні.
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23.07.2022 20:10 Відповісти
Людські і матеріальні втрати--це наслідок "праці" нашого базіки і піарщика. 2.5 роки --одні видосики і договорняки про "хорошого" путіна з яким можна домовитись . Ми відходили від займаних позицій на Донбасі, потроху знищували армію і НІЧОГО не робили по оборонних замовленях і виготовлені зброї До речі при Порошенко навпаки--армію зміцнювали,ракетні програми проводили і потроху наступали Фашист -путін боявся починати справжню війну. А зараз лох грає роль президента. Але перемога буде за нами,жаль,що з такими втратами.
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23.07.2022 06:19 Відповісти
Соотношение убитых к раненым обычно 1 к 3. Очевидно врет.
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23.07.2022 08:37 Відповісти
меддопомога мабуть толкова
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23.07.2022 14:06 Відповісти
Очень редко, когда говорит правду. Это - его суть.
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23.07.2022 17:06 Відповісти
перші два слова неправильні: треба "ніколи не"
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23.07.2022 20:08 Відповісти
Всі ці смерті на бєні і на вашій оманській кліці :будьте ви прокляті,перевертні,брехуни,злодії
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23.07.2022 10:43 Відповісти
К чему бы это говорить не про вражеские потери а про свои?Ни Сталин ни Гитлер даже путлер не заявляют про втраты а этот говорит?Может готовит Нарид к переговорам или не дай Бог капитуляции.
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23.07.2022 12:32 Відповісти
Для кого ця статистика?? Щоб у американців і британців було враження про нездатністі України ефективно використовувати ресурси чи те що українське командування це червона армія 2. А звідсиля буде висновок навіщо тоді давати багато воно ж грошей коштує.

Він же імбіцил ********! *******......
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23.07.2022 15:17 Відповісти
А що тобі до наших втрат?Ти своїх дітей і батьків вивіз і заховав,а наші воюють і гинуть і це все через тебе,недоноску! Ось тобі шашлик,дороги, "надо перестать стрелять" і "заглянути в очко Путіну". Звідки ти бл. взявся на нашу голову???
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23.07.2022 16:21 Відповісти
Вообще-то о потерях сообщает противоположная сторона.
А потери своих войск во время войны - это военная тайна. Или для Зели она не существует?
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23.07.2022 17:04 Відповісти
Воно то так, але є нюанс: за зєлєю із самого початку лава підсудних плаче за його зрадницьку та підривну діяльність
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23.07.2022 20:05 Відповісти
И зачем он это ляпает сейчас? Это приблизит нас к победе? Раньше за такое во время войны расстрел. Деморализует наш народ
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23.07.2022 18:28 Відповісти
Мабуть тому, що його завдання і є деморалізовувати нарід. Не нарід його вже давно не слухає.
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23.07.2022 20:01 Відповісти
Дрібниці не варті єрмака....подумав собі зеленський
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23.07.2022 19:32 Відповісти
Дуже дякую за інфо, зраднику. Президент та головнокомандувач розповів би про втрати ворога та як він зміцнює ВСУ, а від кловуна іншого годі й сподіватись.
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23.07.2022 19:59 Відповісти
Слава портнову и ермаку! Урря!
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23.07.2022 22:41 Відповісти
БОЖЕ.....як можна дивитись на оце...?А АЗОВЦІВ ,де катують ?Що це за такий смішний котел?????Чи забули за "ІЛОВАЙСЬКИЙ","ДЕБАЛЬЦЕВО-бєнін",за БУЧУ,ІРПЕНЬ,ЗА ВІННИЦЮ,МИКОЛАЇВ,МАРІУПОЛЬ.....???Ох і дорого нам обходиться зрада оманських кнурів :бєні і зєлі.....і ще курви продовжують працювати на кремлівську мафію...готуються зустрічати януовоща...старається мразота....підете курви на рашистську скрепу хоч як би не старались...відтерміновують своє знищення.....!!!
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24.07.2022 08:22 Відповісти
Такое впечатление, что оно пугает украинцев, готовя их к капитуляции.

Воно вже втомилося і хоче відпочивать, як він це робив раніше по 10 раз на рік
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24.07.2022 11:48 Відповісти
Зокрема, представники всіх фракцій проголосували за підтримку ухвали №7561, відповідно до якої їх оклади піднялися на довоєнний рівень у 49 620 грн (з 28 810 грн), причому це без урахування різних надбавок та витрат. Таким чином, сума підвищення становила майже 5 середніх пенсій українців, яка на даний момент дорівнює 4437 грн.

Загалом за збільшення собі окладу проголосували 308 парламентаріїв. За словами Томенка, підвищення відбудеться за рахунок коштів допомоги Україні від міжнародних партнерів, однак у Раді заявили, що не залучатимуть їх для виплат нардепам.

Постанова зареєстрована спікером парламенту Стефанчуком, при цьому у період з 18 по 20 число документів подолав усі етапи погоджень та голосування. Його підтримали:
203 депутати від "Слуги народу";18 від ЕС;17 з "Довіри";14 з екс-ОПЗЖ;12 з "Батьківщини";11 з "Голосу";11 з "За майбутнє";11 з "Відновлення України";11 позафракційних нардепів.

Томенко резюмував, що депутати від влади спільно з "непримиренною, конструктивною та розумною опозиціями" діють у "повній єдності та злагоді"
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24.07.2022 12:00 Відповісти
Зараз на фронті щоденно гинуть 30 українських військовослужбовців та 250 зазнають поранень. Джерело:
От кому воно це проперділо ?
Кураторам з кремля ?
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24.07.2022 13:14 Відповісти
https://minfin.com.ua/users/dikkens/ Сергей Панасенко - Записки dikkensa
18 июля 2022, 9:54

Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2. Зеленський «діяв»: евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4. «Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.», - поскаржився Зеленський.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна «Мрія» ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Розстрільні списки.--------
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не «Федорук», а «Федорчук»! Федорчук Анатолій Петрович.».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: «...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї.»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"» - Foreign Policy.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Зеленський не робить нічого.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм «*****»:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: «нам ізвєстни імєна всєх… ми покажем вам настоящую дєкомунізацию».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 5.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ - Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми відносимося спокійно»(с).

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): «це найбезпечніше місце», чекати приходу російських військ, «цивільне населення не є їхньою ціллю».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. «Найбезпечніше місце», «відносимося спокійно»(с).

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Хто складав ці розстрільні списки?

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Планируем составить подробную картотеку.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ "Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще.» (скрін)

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 8.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Зробити їх разом» Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні». (скрін)

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 10.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. «Активіст Портнов» в ній не викликаний на допит, йому не задані питання «скільки і чиїх прізвищ зібрав?», «кому в Росії ці списки передав?», його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 11.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 12.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Тепер докази є, а Портнов утік.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Кадрова політика.----------

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Генерал Наумов

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «У другій половині березня
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24.07.2022 13:20 Відповісти
То му треба здатись, я добре розумію? Дагаваріцца пасредінє? А то ***** програє і недовольствує.
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24.07.2022 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uNEBqJjf264
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24.07.2022 13:54 Відповісти
 
 