Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський
Зараз на фронті щоденно гинуть 30 українських військовослужбовців та 250 зазнають поранень.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зеленський сказав в інтерв'ю, що зміна співвідношення вогневої могутності завдяки закордонним постачанням передової військової техніки привела до того, що втрати ЗСУ значно знизилися у порівнянні з травнем та червнем. Нині щодня гинуть у середньому 30 українських військовослужбовців та приблизно 250 отримують поранення.
Президент відмовився назвати журналістам точну кількість втрат, які зазнала армія України з початку вторгнення, але наголосив, що це число "в рази менше" тих втрат в особовому складі, які зазнає Росія.
Будь ласка, зачекайте...
2. Тільки виплати грошового забезпечення всім задіяним в ЗСУ/НГУ/ТРО/СБУ тощо на 1 місяць - це приблизно 60 мільярдів гривень. Тобто - 2 мільярди баксів за старим курсом. Скільки держава витрачає на всі питання, пов'язані з веденням війни - точно ніхто поки що не знає. Але, думаю, в рази більше.
3. Україна втратила приблизно 25-30% ВВП.
Тож не несіть маячні. Це, насправді, диво і досить велика робота НБУ, що в нас курс настільки добре втримався.
"А як втрималися люди, яких зараз зачинили в Україні і прирікли на знищення"
Тупий безграмотний троль, чи расєянчик з Google-Перекладачем?
Ти хоч само зрозуміло, що написало?
Дуй швиденько за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
"А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.
За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.
А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!
Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.
Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.
У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.
По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться."
Действительно всё здорово?!
но другие скажут:
-не на часи
Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком
https://m.censor.net/ua/news/3354055/sud_likviduvav_kompaniyu_kolomoyiskogo_novofarm_ta_spysav_43_mlrd_grn_borgu_pered_pryvatbankom
Да потому что не убежал!
😒😒😒
2. ЗСУ та ТРО досить непогано забезпечені аптечками (з різних джерел) - взагалі не було нічого в бійця в другій світовій - поранили, чекай санітара. Турнікет - ДУЖЕ важлива річ для виживання.
3. кардинально інша ситуація з засобами евакуації - зараз більшість підрозділів - це механізовані підрозділи. БТРи, БРДМи, броньовані авто. Багато авто від волонтерів.
Тож назване співвідношення у війні, де основні поранення - осколкові, у "1 до 8/9" за умови наявності у більшості бійців турникетів та доступності засобів евакуації - це правдоподібне.
У рашкованів - немає турнікетів.
Значно гірша ситуація з засобами індивідуального захисту - броніки є не у всіх "чмонь".
Ситуація з засобами евакуації - теж гірша, хоч і ніби в них "багато техніки". Але там техніку використовують більше для драпака, ніж для "пораненого швидко доставити"...
В голове моей опилки, это да.
30 воїнів в день проти 120-150орків
ранених щось багато чи це може разом з цивільними?
Одне зрозуміло - тільки дебіл кричить про кількість своїх вбитих солдат.
Земля пухом нашим воякам
Це означає, що наших тяжких втрат призвела не лише авантюрна спроба шовіністів реанімувати їхню імперію, а й затримка в постачанні нам потужного озброєння
Обычно 1 к 3. Как минимум одно число ложное.
Ні я не я не буду вішати його портрет на стінку, але довіку буду пам"ятати,
що 25 вересня 65 року родилась людина, яка фактично врятувала Україну від ГУЛАГів, концтаборів і рабства.
Якби Порох за 5 років не відродив єкономіку і військо, нам була б пи@да... 😠‼️
Цеж наші батьки, брати та сестри і друзі...
Для жаби - статистика.
Він же імбіцил ********! *******......
А потери своих войск во время войны - это военная тайна. Или для Зели она не существует?
Воно вже втомилося і хоче відпочивать, як він це робив раніше по 10 раз на рік
Загалом за збільшення собі окладу проголосували 308 парламентаріїв. За словами Томенка, підвищення відбудеться за рахунок коштів допомоги Україні від міжнародних партнерів, однак у Раді заявили, що не залучатимуть їх для виплат нардепам.
Постанова зареєстрована спікером парламенту Стефанчуком, при цьому у період з 18 по 20 число документів подолав усі етапи погоджень та голосування. Його підтримали:
203 депутати від "Слуги народу";18 від ЕС;17 з "Довіри";14 з екс-ОПЗЖ;12 з "Батьківщини";11 з "Голосу";11 з "За майбутнє";11 з "Відновлення України";11 позафракційних нардепів.
Томенко резюмував, що депутати від влади спільно з "непримиренною, конструктивною та розумною опозиціями" діють у "повній єдності та злагоді"
От кому воно це проперділо ?
Кураторам з кремля ?
18 июля 2022, 9:54
Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.
Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2. Зеленський «діяв»: евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4. «Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.», - поскаржився Зеленський.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна «Мрія» ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Розстрільні списки.--------
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не «Федорук», а «Федорчук»! Федорчук Анатолій Петрович.».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: «...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї.»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"» - Foreign Policy.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Зеленський не робить нічого.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм «*****»:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: «нам ізвєстни імєна всєх… ми покажем вам настоящую дєкомунізацию».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 5.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ - Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми відносимося спокійно»(с).
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): «це найбезпечніше місце», чекати приходу російських військ, «цивільне населення не є їхньою ціллю».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. «Найбезпечніше місце», «відносимося спокійно»(с).
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Хто складав ці розстрільні списки?
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Планируем составить подробную картотеку.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ "Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще.» (скрін)
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 8.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Зробити їх разом» Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні». (скрін)
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 10.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. «Активіст Портнов» в ній не викликаний на допит, йому не задані питання «скільки і чиїх прізвищ зібрав?», «кому в Росії ці списки передав?», його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 11.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 12.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Тепер докази є, а Портнов утік.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Кадрова політика.----------
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Генерал Наумов
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «У другій половині березня