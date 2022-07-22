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авіація (4040) зброя (7278) літак (2853) США (20973) Кірбі (521)

У США вперше не відкинули можливість постачання Україні винищувачів: "Пентагон здійснює оцінку доцільності"

джон,кирби,кірбі

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

Про це Кірбі повідомив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів".

Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні.

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"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.

Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

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Топ коментарі
+16
гатлинг-пушка от А-10, для сравнения.....
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22.07.2022 22:51
+15
значить українські соколи будуть лупити кацапів на американських ф-15 ф-16 ф-18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
кацапи виродки
слава ЗСУ!
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22.07.2022 22:34
+12
1000 орків потрапили в оперативне оточення біля Високопілля та запросили зелений коридор.
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22.07.2022 22:54
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значить українські соколи будуть лупити кацапів на американських ф-15 ф-16 ф-18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
кацапи виродки
слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.07.2022 22:34 Відповісти
1000 орків потрапили в оперативне оточення біля Високопілля та запросили зелений коридор.
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22.07.2022 22:54 Відповісти
🖕
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22.07.2022 22:58 Відповісти
Говорят 2000, но пока все туманно. Смущает то, что первыми об этом заговорили орковские СМИ. А было бы неплохо. Расхерачить РСЗО, выживших на обмен.
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22.07.2022 23:18 Відповісти
Що за "зелені коридори"? Тільки обмін на наших полонених.
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22.07.2022 23:27 Відповісти
На всех Героев "Азовцев"‼️И всех остальных пленных‼️
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23.07.2022 00:57 Відповісти
"почав попередню оцінку можливості передання" --- це є чудо словоблуддя

пам'ятаймо й про те, що такий собі Міллі теж продовжує "вивчати можливості"

неясно, чи вчилися вони будь-де взагалі
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22.07.2022 22:40 Відповісти
А ще ліпше не оцінювати доцільність (й вже не перший місяць), а надавати конкретну летальну-летючу допомогу. Втім, за все добро для України - щира козацька подяка Штатам!
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22.07.2022 22:41 Відповісти
Не спец, але кажуть що шведські Гріфіни то для нас найкращий варіант - шведи розробляли їх із прицілом війни з рашкою, тобто із можливістю базування на шосе.
Винищувачі нам потрібні в першу чергу- ними можна створити ППО
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22.07.2022 22:42 Відповісти
Потрібне ще техобслуговування, ремонт, запчастини, авіатехніки і т.п
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22.07.2022 22:47 Відповісти
Не найкращий варіант.Машина може й непогана,але не тестована в реальних боях.Також не відомо як буде з логістикою і запчастинами до цих літаків.Ф-15 ,Ф-16 для України найкращий варіант,не треба забивати голову дурницями не собі не людям.)))
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22.07.2022 22:48 Відповісти
Теж за швецький варіант. Бо США свої F продає чи передає "як є", а шведи роблять літаки під кожного замовника окремо, з варіантами подорожче/подешевше та такими ж варіантами авіоніки і озброєння.
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23.07.2022 03:03 Відповісти
баран а кто оплачивать это все будет - американцы свой товар дадут бесплатно или в лиз - а чужой только в кредит
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23.07.2022 04:13 Відповісти
І що робити з цим металолом якщо із заводом щось станеться? Ви подивіться на його розміщення, на його завантаженість. На кількість випущеної ним продукції.

До того ж вони по всіх параметрах гірші за F. А Україні через років десять треба буде переходити на f35. І що потім знову налагоджувати все під продукцію виробництва іншої країни???

Ми не можемо собі дозволити пилити гроші на створення спільного українсько-шведського нового велосипеда. Треба брати щось із американського.
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23.07.2022 07:41 Відповісти
Кароче, крига скресла.
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22.07.2022 22:43 Відповісти
с утра упорно циркулируют слухи о возможности передачи нам штурмовиков А-10 "Бородавочник"......
если так, то лаптеногие будут рыдать ))
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22.07.2022 22:48 Відповісти
гатлинг-пушка от А-10, для сравнения.....
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22.07.2022 22:51 Відповісти
Треба стелс бомбардувальники В-2 він чух-чух низенько на довзуковій швидкості непомітний для ППО і так до самої москви і челябінська.
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22.07.2022 23:15 Відповісти
Зараз потрібні, М-270 і HIMARS, з балістичниими ракатеми. Цю зброю, найлегше нам передати і найлегще нам експлуатувати. А з далекобійними ракетами, москалі взагалі обкакаються.
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22.07.2022 23:21 Відповісти
Дві ескадриль'ї з 30-ма F-16 зі ста ракетами повітря-земля(дальністю враження до 250 км) зможуть зробити значно більше дивізіону(чи може й двох) HIMARS. А якщо до цього додати фронтові штурмовики А-10, можна досить кардинально змінити хід воєнної кампанії за доволі невеликий проміжок часу.
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23.07.2022 00:05 Відповісти
Так якщо нам не дають балістичні ракети, до ХАЙМАРС, щоб ескалацій не було, то як тоді можуть надати, ще складнішу, дорожчу і грізнішу і небезпечнішу техніку? Це ж абсурдео виглядає.
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23.07.2022 01:42 Відповісти
а что уже есть готовые летчики под эти модели? это на перспективу - а война горячая сейчас
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23.07.2022 04:23 Відповісти
строки вже не мають значення
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22.07.2022 23:38 Відповісти
Найбільш ймовірними можуть бути поставки F-18(Super Hornet) та штурмовиків А-10 - бо в них нема таких високих вимог до якості злітної смуги як у того самого F-16 🤔
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22.07.2022 23:59 Відповісти
да не пугайте нас сложностями. Еще можно поспорить кто быстрее американец или украинец быстрее осваивает новую технику
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23.07.2022 00:19 Відповісти
Давайте будемо реалістами, літак, який нададуть, повинен бути у наявності, і бортів має бути багато. Усе, що нам світить це максимум зняті з консервації літаки з бази Девіс- Монтен... F-15, F-16 і дай Бог, щоб вони пройшли модернізацію.
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23.07.2022 01:43 Відповісти
довелось почитать восторженные отклики о речи Зеленской в Конгрессе США. Тут надо заметить, что она действительно сказала то, что нужно, и скорее всего, именно в цивилизованном мире такая речь оказалась очень эффективной. Ведь когда женщина не распускает сопли и не просит гуманитарной помощи, а говорит о необходимости поставить оружие, это работает сильно и дай бог, чтобы это действительно дало новый импульс поставкам оружия.

Но здесь речь о другом, а вернее - о другом уровне восприятия. Просто отметим, что ее слушали люди, у которых в подкорке забито, что государственные мужи, в том числе - парламентарии, президент и прочие, должны делать все для того, чтобы их армия имела все необходимое не только для того, чтобы защитить свой образ жизни, но и вмешаться в опасные события в любой точке мира. Поэтому они на армию выделяют сотни миллиардов долларов. Деньги же эти берутся из эффективно работающей экономики и они понимают, что все взаимосвязано между собой.

Мало того, они бы своими руками вышвырнули из первого кресла человека, который бы решил распустить армию, а ее деньги перекинуть на какие-то сомнительные мероприятия. Им в голову не приходит мысль о том, что вот так красиво просить оружие пришлось потому, что три года подряд закрывались военные программы, сокращалась армия, ухудшалось ее содержание при том, что страна имеет неоконченную войну, оккупированную территорию и противника, готовящегося продолжить агрессию. У них это не укладывается в голове и потому они утирают слезы умиления.
Ну а нам из всего этого надо сделать правильные выводы и хотя бы самим понимать то, что происходит, а также - учитывать разницу мышления у людей в разных странах. И да, сейчас - любые средства хороши для того, чтобы дать армии максимум возможного. В том числе, и указанные выше речи.
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23.07.2022 02:02 Відповісти
Погоджуюсь. Але погана з першої леді актриса. Не знаю, чи помітив хтось, що у неї міміка обличчя не співпадає з емоціями, які повинні викликати її речі, чи це я до неї прискіплююсь.
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23.07.2022 02:40 Відповісти
еще бы ее посты 2014 года показали про ЗСУ - сенаторы бы там вообще охренели
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23.07.2022 04:26 Відповісти
https://defence-line.org/2022/07/prichina-nestykovki-chast-2/comment-page-1/
Причина нестыковки (Часть 2) | Лінія оборони

https://defence-line.org › com...

Нам довелось почитать восторженные отклики о речи Зеленской в Конгрессе США. Тут надо заметить, что она действительно сказала то, что нужно и скорее всего ...
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23.07.2022 03:01 Відповісти
 
 