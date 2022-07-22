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Війна Росії не обмежується Україною: удар по цінах в Європі є частиною доктрини Путіна, - Кулеба

кулеба

Президент РФ Володимир Путін бʼє по населенню в Європі цінами, щоб показати росіянам, що заможні європейці живуть не краще за них, і диктувати поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна Росії не обмежується Україною. Путін навмисно прагне зруйнувати стабільність і добробут кожної європейської сім’ї. Він використовує енергетику та їжу як зброю для посилення тиску. В Україні Путін б’є по мирному населенню ракетами, в Європі він б’є по мирному населенню цінами. Це частина його доктрини", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що лідер країни-агресора хоче зробити життя кожної європейської сімʼї таким, як життя російських сімей, і переслідує дві цілі: по-перше, він хоче показати росіянам, що ці заможні європейці та американці живуть не краще за них, і по-друге, він хоче диктувати європейським урядам, на які поступки вони мають піти для Росії.

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"Україна стоїть на шляху цих планів і захищає інші нації від Росії. З ефективною і тривалою підтримкою Україна здолає Путіна і не дасть йому спричинити ще більше проблем для людей в Європі, Азії та Африці", - наголосив міністр.

Він також зауважив, що логіка голосів, які пропонують дати Путіну те, чого він хоче, небезпечно наївна, а люди, які роблять такі пропозиції, є або непоінформованими про загрози від Росії, або навмисно намагаються ввести в оману на користь Росії.

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Топ коментарі
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Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що д'єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко"
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22.07.2022 23:50
+5
Доповнення і уточнення до попереднього посту.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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22.07.2022 23:56
+5
Якби США, Британія і ЄС не почали б нам помагати, то ніяких стрибків цін не було. Рашка зжерла б Україну, потім Молдову і ніхто б і не помітив, як щезли ці країни., а вони і далі торгували б. Ми зараз захищаємо тільки себе, завдяки тільки ЗСУ і при широкій підтримці Заходу, а без підтримки ми просто приречені га смерть.
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23.07.2022 00:05
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Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що д'єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко"
показати весь коментар
22.07.2022 23:50 Відповісти
Доповнення і уточнення до попереднього посту.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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22.07.2022 23:56 Відповісти
7 Термін дії договору складає 120 днів, потім може бути продовжений ще на 120.
Вірогідно на Херсонщині має бути встановлена тиша, рашисти тоді намертво укріпляться.
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22.07.2022 23:57 Відповісти
Так. Не буде ніякого наступу. Будуть пуляти здалеку какбе з намьоком "ухадітє". (
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23.07.2022 00:01 Відповісти
За цей час рашисти проведуть рехверендум, створять ХНР і приєднають до кацапії.
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23.07.2022 00:06 Відповісти
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23.07.2022 07:19 Відповісти
интервью Ланы Зеркаль DW
"электроэнергия победит газ"
https://youtu.**************
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22.07.2022 23:53 Відповісти
Кацапня сере де тільки може.

Мы не горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем
Мировой подар в крови
Господи, благослови.
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22.07.2022 23:58 Відповісти
*пожар в крови
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23.07.2022 00:00 Відповісти
Якби США, Британія і ЄС не почали б нам помагати, то ніяких стрибків цін не було. Рашка зжерла б Україну, потім Молдову і ніхто б і не помітив, як щезли ці країни., а вони і далі торгували б. Ми зараз захищаємо тільки себе, завдяки тільки ЗСУ і при широкій підтримці Заходу, а без підтримки ми просто приречені га смерть.
показати весь коментар
23.07.2022 00:05 Відповісти
Західна підтримка є,але недостатня.І основне знищення москалів робиться технікою,тією,що в нас була.США взагалі мали би не допустити війну в Європі,тому що це єдина наддержава і світовий поліцейський.
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23.07.2022 00:30 Відповісти
Ми самі довели до такого стану країну, що тільки ідіот не піде на нас війною.
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23.07.2022 07:26 Відповісти
https://t.me/voynareal/28909 В Белгородской области по полям гуляет zombie-военный автомобиль с горящим пуканом. Видимо от стамбульких соглашений подписанных министром сельского хозяйства шойгу.
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23.07.2022 00:13 Відповісти
Президент РФ Володимир Путін бʼє по населенню в Європі цінами, щоб показати росіянам, що заможні європейці живуть не краще за них, і диктувати поступки.

Не може ***** так впливати так сильно на Європейські економіки.А за економіку США,то взагалі смішно,тому що США взагалі енергетично,незалежна країна.
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23.07.2022 00:21 Відповісти
Kogda to prezident Franciji Sarl Degol skazal sleducije pro kacapov.Kacapi nikogda nebudet castlevi znaja sto kto to zyviot luce cem oni.Poskolku kacapi kak strana nemozet progresirovat,tak eto custvo u nix vsegda
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23.07.2022 00:34 Відповісти
Тоже охреневаю от таких заявлений, но на даже Байден заявил, что цены в США поднял Путин.
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23.07.2022 06:28 Відповісти
КулЄба, от тількі не треба робити з бункерного щура - володаря Всесвіту! Аж огидно це читати, як «всемогутнє» ***** робить погоду у світі.

Ось така наша Зедипломатія, яка додає нашому ворогу-терористу зайвої сміливості та впевненості у собі нікчемі.
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23.07.2022 00:43 Відповісти
Кто против кого вводит санкции. Сраный цирк.
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23.07.2022 01:51 Відповісти
Приб'є Рашка ЄС, рятувати треба!
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23.07.2022 06:55 Відповісти
***** абсолютна. Ціни в Еуропі зростають не тому що ***** щось там блокує, а тому що західни корпорації хочуть ті самі прибутки, яки були до агресїї рашки, їм запах грошей важливіший ніж майбутнє. Вони за гроши души продали Сатані.
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23.07.2022 08:47 Відповісти
 
 