Заяви Росії про нібито знищення чотирьох систем HIMARS в Україні - це неправда, - Пентагон
У Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Станом на ранок сьогодні, згідно з нашими переговорами з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному брифінгу в п'ятницю високопосадовець Міноборони США.
Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.
"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.
Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.
Будь ласка, зачекайте...
- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.
Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.
Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова в українських селах по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають здобич у мішки, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
Я верю Коношлюхому
P. S. Зато родичам машина сраЛда.
https://t.me/c/1697746631/354
This link will only work if you are a member.
сильная
"постачання чотирьох установок" - это не "уничтожение четырех установок".
Твій час!
Ніч в хату,Українці!
- По складах...
зразу робити заяву про відправлення в Україну такої ж кількості штук яка була заявлена ординцями.
Пичалька...