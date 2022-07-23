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Заяви Росії про нібито знищення чотирьох систем HIMARS в Україні - це неправда, - Пентагон

himars

У Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Станом на ранок сьогодні, згідно з нашими переговорами з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному брифінгу в п'ятницю високопосадовець Міноборони США.

Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.

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"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.

Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.

Автор: 
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Топ коментарі
+36
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23.07.2022 01:51
+32
Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - https://espreso.tv/yakshcho-kolomoyskogo-pozbavlyat-gromadyanstva-i-vin-poide-v-ssha-do-nas-priide-shche-20-himars-investitsiyniy-bankir-fursa інвестиційний банкір Фурса
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23.07.2022 01:56
+31
Війна пи#дежу та фейків-єдина війна в якій кацапи найсильніші.
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23.07.2022 01:48
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Війна пи#дежу та фейків-єдина війна в якій кацапи найсильніші.
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23.07.2022 01:48 Відповісти
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23.07.2022 01:51 Відповісти
мій улюблений мультик)
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23.07.2022 06:23 Відповісти
До речі, українська озвучка на порядок краща!
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23.07.2022 09:54 Відповісти
А хотелось бы? Да кацапье? Ну брешите дальше.
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23.07.2022 02:24 Відповісти
Да пусть они врут на здоровье! Пусть говорят что все Хаймерсы "ликвидированы," зачем перед ними оправдываться? Они сами скоро будут вынуждены оправдываться перед своим руководством - почему с каждым днем всё больше и больше складов и командных пунктов взлетают на воздух при полном "отсутствии" Хаймерсов.. )
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23.07.2022 10:03 Відповісти
Тю,велике діло.Будуть брехати що в Україні на один квадратний кілометр 5 Хімарсів,яких прикривають 3 Байрактари.
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23.07.2022 11:36 Відповісти
Так то на внутрішнього споживача.... щоб ванькі не боялися їхати подихати.
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23.07.2022 04:00 Відповісти
Ну чого відразу "пи*дьож"? Правда! Вчора, наприклад, у присутності російської телевізійної групи "російською всепереможною зброєю"був геройськи знищений "Хаймерс" Правда - у вигляді повнорозмірного металевого макета і на території білоруського військового полігону Але це ж "дрібниці"! А, враховуючи, що (за їх ствердженнями) у кузов армійського грузовика влізає АЖ цілих ШІСТЬ комплексів "хаймерс", то росіяни ще й "поскромнічали"!
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23.07.2022 04:26 Відповісти
Нещодавно слухав на Ютубі виступ російського офіцера перед шеренгою спецназівців ПВК «Вагнера». Сивий офіцер із кавказьким акцентом закликав воїнів захистити Батьківщину (росію) від українських «укрофашистів».

- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.

Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.

Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова в українських селах по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають здобич у мішки, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
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23.07.2022 10:07 Відповісти
Конечно неправда!На самом деле уже уничтожено 1650 хаймарсов и 20864 байрактоаров.И это только за сегодня!
Я верю Коношлюхому
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23.07.2022 01:48 Відповісти
Байрактарів просто "стаямі збивають" а у самих "патєрь нєт" 🤣🤣🤣
P. S. Зато родичам машина сраЛда.
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23.07.2022 01:52 Відповісти
Так ванька лівою рукою махнув, і знищив Хаймарс, потім правою рукою зняв лапоть, і ним покрошив стаю байрактаров
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23.07.2022 05:15 Відповісти
Там по тенденции не Ваньки,а какие-то Чебуреки Абдурахмановичи вперемешку с Айдынами Бурятоглу
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23.07.2022 07:10 Відповісти
ГлаZ yZкій? Zначіт - pyZкій!
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23.07.2022 09:27 Відповісти
Это и есть глубинный руzzкий народ.
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23.07.2022 11:39 Відповісти
У Донецьку та Макіївці «шумно», є влучання по позиціях ворога. Демілітаризація орків проходить успішно. Місто засинає, прокидається HIMARS
https://t.me/c/1697746631/354
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23.07.2022 01:49 Відповісти
Message in a private group or channel.
This link will only work if you are a member.
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23.07.2022 02:37 Відповісти
So subscribe. Then you sign off.
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23.07.2022 03:59 Відповісти
мне тот телеграм и на хер не нужен зачем выкладывать такие ссылки?
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23.07.2022 04:09 Відповісти
Ну так з'їбіся *****. І не відсвічуй.
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23.07.2022 04:17 Відповісти
Самая сильная пи#дливая армія в мире- армия рашистов.
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23.07.2022 01:51 Відповісти
кацапы неисправимые лингвистические инвалиды!
"постачання чотирьох установок" - это не "уничтожение четырех установок".
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23.07.2022 01:51 Відповісти
Чомусь вголос 😂🤣
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23.07.2022 01:55 Відповісти
HIMARS, любий, виходь.
Твій час!
Ніч в хату,Українці!
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23.07.2022 01:54 Відповісти
Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - https://espreso.tv/yakshcho-kolomoyskogo-pozbavlyat-gromadyanstva-i-vin-poide-v-ssha-do-nas-priide-shche-20-himars-investitsiyniy-bankir-fursa інвестиційний банкір Фурса
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23.07.2022 01:56 Відповісти
так вроде как уже - я надеюсь HIMARS уже в пути
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23.07.2022 02:05 Відповісти
kОломойша звичайно "напрацював" на тюрму,але фурса "напі*дів"
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23.07.2022 09:45 Відповісти
Есть иной вариант. Пусть кудрявый 40 установок оплатит через 3 лиц и доставку тоже с бк большим. Не выдадим точно.
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23.07.2022 11:32 Відповісти
Амерам надо сделать заявление,что за каждый ''уничтоженный'' поставят два новых.
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23.07.2022 02:15 Відповісти
Москаль якще не збреше, то вкраде.
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23.07.2022 02:24 Відповісти
Та в ********** хтось повідомив про "пабєду" і просверлив дірочку для ордену - "А кто докажєт?!"
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23.07.2022 02:30 Відповісти
Why only four? Just say "we destroyed all of them".
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23.07.2022 03:23 Відповісти
Кацапи ф шокє по яйця від наших Хімер.
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23.07.2022 03:23 Відповісти
Це вони самі собі втірають щоб не боятися, щоб кацапушки їхали удобрять поля з вєсьолою улибкой.
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23.07.2022 04:55 Відповісти
неправда це дуже грубо сказано. просто - ******.
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23.07.2022 05:11 Відповісти
Яка чорт різниця, нехай собі розказують (брешуть), від цього кількість цілей знищених не зміниться. Москалі нехай радіють.
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23.07.2022 05:13 Відповісти
Це для того щоб кацапня не боялася ,у россі же анало -говне -тное оружие.
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23.07.2022 05:48 Відповісти
анал - У - говне-... тное оружие
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23.07.2022 13:01 Відповісти
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23.07.2022 05:47 Відповісти
- А як росіяни читають слово HIMARS ?
- По складах...
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23.07.2022 06:25 Відповісти
Бугага
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23.07.2022 06:33 Відповісти
Орки уничтожили четыре HIMARS и два звездолета из созвездия Правого Сектора.
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23.07.2022 07:02 Відповісти
влажные мечты )
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23.07.2022 07:10 Відповісти
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23.07.2022 07:16 Відповісти
Так орки вже "Байрактарів" знищили більше ніж їх зроблено - с "Хаймарсами" така сама ситуація! "Дурень думкою багатіє"!
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23.07.2022 07:33 Відповісти
Москалі тільки на малюнках хаймерси бачили.
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23.07.2022 07:59 Відповісти
Хтось ще стежить за тим, що пишуть кацапи?!
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23.07.2022 08:14 Відповісти
Если рядом появится Ермак с Зеленским или какой-нибудь генерал СБУ или ГРУ, надо срочно хаймарсы передислоцировать, это первое дело.
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23.07.2022 08:57 Відповісти
Не знаю що ти таке, Андрію Лавринович,но за попередження -дякую.Хто пам*ятає,то генерала Дудаєва було вбито саме через те,що він спілкувався з кимось по телефону.Кацапи вирахували місцезнаходженя телефону і дали залп із РСЗО. Так що такі сценарії цілком можливі.
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23.07.2022 10:06 Відповісти
Дудаева отследили по спутниковому телефону и запустили ракету - кстати сделанную Украиной ...
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23.07.2022 10:14 Відповісти
Американцям потрібно ввести таку тактику - як тільки Канашенков заявля про знищений HIMARS-
зразу робити заяву про відправлення в Україну такої ж кількості штук яка була заявлена ординцями.
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23.07.2022 09:53 Відповісти
А так воно і було, мокші заявили що знищили чотири хаймарса, а вчора Байден заявив про відправку чотирьох хаймарсів https://censor.net/ua/news/3355935/4****************************************************************************************************
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23.07.2022 10:23 Відповісти
Бедные росиянчеги всё никак не могут свыкнуться с мыслью, что ни на какие российские ******* никто в мире не обращает внимания.
Пичалька...
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23.07.2022 11:18 Відповісти
ВСУ очень умело скрытно перемещают Химарсы ночью так что рашкинская разыедка их не может засечь. Это значит что США можно делать новые поставки Хаймарсов на условиях лендлиза:после завершения войны -они в целости вернутся в США. тоесть США ничего не теряет(кроме конечно боеприпасов к Хаймарсам
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23.07.2022 12:15 Відповісти
 
 