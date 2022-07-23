Катування, нелюдське поводження і насильницьких зникненнях мирних жителів: Human Rights Watch опублікувало звіт про воєнні злочини РФ на Херсонщині та Запоріжжі

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила Росію в тортурах, незаконних затриманнях і насильницьких зникненнях мирних жителів на окупованих територіях півдня України в Херсонській і Запорізькій областях.

У звіті, опублікованому 22 липня, правозахисна організація заявила, що ймовірні порушення, скоєні російськими військами, які також включали катування українських військовополонених, утримуваних на території під їхнім контролем, є воєнними злочинами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Російські війська перетворили окуповані території на півдні України на прірву страху і дикого беззаконня", – заявила представниця HRW Юлія Горбунова.

"Катування, нелюдське поводження, а також свавільне затримання та незаконне позбавлення волі цивільних осіб є одними з очевидних воєнних злочинів, які ми задокументували. Російська влада має негайно припинити такі зловживання і зрозуміти, що вони можуть бути і будуть притягнуті до відповідальності", – додала вона.

HRW повідомила, що під час складання звіту поспілкувалася з 71 людиною з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Скадовська і ще 10 міст Херсонської і Запорізької областей.

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Свідки описали 42 випадки, коли російські війська свавільно утримували цивільних осіб, у деяких випадках без зв’язку з зовнішнім світом, катували багатьох із них, при чому деякі із затриманих зникли. Також зазнали тортур троє військовослужбовців територіальної оборони, які мали статус військовополонених. Двоє з них загинули, повідомляє HRW.

Серед методів катування, описаних опитаними, були тривале побиття, іноді бейсбольними битами, і удари струмом, що часто призводило до травм, включаючи переломи ребер та інших кісток, сильні опіки, струс мозку, порізи, синці.

Жертви жорстокості російських військ, яких зрештою звільнили, тривалий час проводили в лікарні, а деякі "ледве можуть ходити".

"Українці на окупованих територіях переживають пекельні випробування, – сказала Горбунова. – Російська влада має негайно розслідувати воєнні злочини та інші зловживання з боку своїх сил у цих районах, також розслідування мають провести міжнародні слідчі органи для притягнення винних до відповідальності".

Правозахисна група заявила, що зловживання, очевидно, були спрямовані не лише на отримання інформації, а й на нагнітання страху, щоб люди змирилися з російською окупацією.

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Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Криму, повідомила HRW, що за оцінками правозахисників, з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому тут із застосуванням сили зникли щонайменше 600 осіб.