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Новини Війна
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Human Rights Watch (41) армія рф (16151) правозахисники (376) росія (63556) Херсонщина (5361) Запорізька область (3345) воєнні злочини (1796)

Катування, нелюдське поводження і насильницьких зникненнях мирних жителів: Human Rights Watch опублікувало звіт про воєнні злочини РФ на Херсонщині та Запоріжжі

рф

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила Росію в тортурах, незаконних затриманнях і насильницьких зникненнях мирних жителів на окупованих територіях півдня України в Херсонській і Запорізькій областях.

У звіті, опублікованому 22 липня, правозахисна організація заявила, що ймовірні порушення, скоєні російськими військами, які також включали катування українських військовополонених, утримуваних на території під їхнім контролем, є воєнними злочинами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Російські війська перетворили окуповані території на півдні України на прірву страху і дикого беззаконня", – заявила представниця HRW Юлія Горбунова.

"Катування, нелюдське поводження, а також свавільне затримання та незаконне позбавлення волі цивільних осіб є одними з очевидних воєнних злочинів, які ми задокументували. Російська влада має негайно припинити такі зловживання і зрозуміти, що вони можуть бути і будуть притягнуті до відповідальності", – додала вона.

HRW повідомила, що під час складання звіту поспілкувалася з 71 людиною з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Скадовська і ще 10 міст Херсонської і Запорізької областей.

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Свідки описали 42 випадки, коли російські війська свавільно утримували цивільних осіб, у деяких випадках без зв’язку з зовнішнім світом, катували багатьох із них, при чому деякі із затриманих зникли. Також зазнали тортур троє військовослужбовців територіальної оборони, які мали статус військовополонених. Двоє з них загинули, повідомляє HRW.

Серед методів катування, описаних опитаними, були тривале побиття, іноді бейсбольними битами, і удари струмом, що часто призводило до травм, включаючи переломи ребер та інших кісток, сильні опіки, струс мозку, порізи, синці.

Жертви жорстокості російських військ, яких зрештою звільнили, тривалий час проводили в лікарні, а деякі "ледве можуть ходити".

"Українці на окупованих територіях переживають пекельні випробування, – сказала Горбунова. – Російська влада має негайно розслідувати воєнні злочини та інші зловживання з боку своїх сил у цих районах, також розслідування мають провести міжнародні слідчі органи для притягнення винних до відповідальності".

Правозахисна група заявила, що зловживання, очевидно, були спрямовані не лише на отримання інформації, а й на нагнітання страху, щоб люди змирилися з російською окупацією.

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Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Криму, повідомила HRW, що за оцінками правозахисників, з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому тут із застосуванням сили зникли щонайменше 600 осіб.

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Топ коментарі
+8
Вони такі наївні Ця організація Human Rights Watch ,що вони пропонують ,Російська влада має негайно розслідувати воєнні злочини та інші зловживання з боку своїх сил у цих районах. щоб російська влада розслідувало свої злочині ,отож вонu дурні.
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23.07.2022 05:41
+7
Тепер офіс преZедента звинуватить Human Rights Watch у поширенні брехні і нагнітанні істерії. рашистским колаборантам із банкової дуже не подобається коли озвучуються злочини їхніх братушок - тому і звільнили дєнісову.
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23.07.2022 05:21
+6
Мусить хтось говорити про ці події бо наша після Денисоаої мовчить...
Тепер вже про злочини ніхто не говорить
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23.07.2022 06:21
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Так что там с Херсоном? Этотправда что наши их в котел взяли и москальня зеленый коридор попросила?
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23.07.2022 03:56 Відповісти
Не было никакого котла. Машовец всё в фейсбуке описал.
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23.07.2022 04:19 Відповісти
вчора намагалися замкнути, але не вдалося. Певний опір чинять 11 СГААБ, 205 ОМСБр та 10 ОМСБр.
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23.07.2022 04:42 Відповісти
дякула
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23.07.2022 04:11 Відповісти
Может просто никаких 600 миллионов никогда не было.
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23.07.2022 04:20 Відповісти
Треба знайти всіх учасників з 17-и сезонів "Битви екстрасенсів", щоб хоч хтось нам сказав що там таке купив Притула.
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23.07.2022 04:28 Відповісти
Дядько: де чеки, підр?
Притула: там чеків *****
Дядько: де?
Притула: там! *плаче від щастя*
І притула знов розплакався
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23.07.2022 04:31 Відповісти
Притулі довіряти , себе не поважати ,
так як він проплачений Пінчуковський хлопчик , якого готують в президенти ,( хуже не будет)
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23.07.2022 06:30 Відповісти
Тепер офіс преZедента звинуватить Human Rights Watch у поширенні брехні і нагнітанні істерії. рашистским колаборантам із банкової дуже не подобається коли озвучуються злочини їхніх братушок - тому і звільнили дєнісову.
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23.07.2022 05:21 Відповісти
Вони такі наївні Ця організація Human Rights Watch ,що вони пропонують ,Російська влада має негайно розслідувати воєнні злочини та інші зловживання з боку своїх сил у цих районах. щоб російська влада розслідувало свої злочині ,отож вонu дурні.
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23.07.2022 05:41 Відповісти
Мусить хтось говорити про ці події бо наша після Денисоаої мовчить...
Тепер вже про злочини ніхто не говорить
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23.07.2022 06:21 Відповісти
Мало того, шо кацапы издеваются над людьми, так ещё и Верещучка запропонувала лишать их гражданства за то, что под дулом автомата кацапы принуждают украинцев брать паспорт с куркой-мутантом
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23.07.2022 07:14 Відповісти
Вчіться. Робіть висновки.

З гоблінами треба діяти симетрично інакше вони будуть вважати що ви проявляєте слабкість.

Не забувайте що Україна ще повинна взяти з росіян репарації.
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23.07.2022 07:29 Відповісти
уповноважений з прав людини України від Ермака - Лубінець - хтось чув, чим він зайнятий, що він робить? Чи його завдання сидіти і не висовуватись, а Денисову звільнили, бо багато говорила?
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23.07.2022 08:37 Відповісти
Московитам нічого не минеться. За все і за кожного буде "віддячено".
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23.07.2022 08:41 Відповісти
Так за що тоді денисову з посади омбудсмена звільнили?
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23.07.2022 09:03 Відповісти
За правду. Вона заважала домовлятися з кремлівським садистом.
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23.07.2022 10:16 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:18 Відповісти
Human Rights Watch з не самою кращою репутацією, щось там фіксує, а що каже наш правдивий омбудсПоц про катування рашистами громадян України, а нічого. Хоча нас саміті перших лядів розповідав, що "Моніторингова місія ООН з прав людини отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", про які Денисова повідомляла і за це її зняли. Але коли про це вголос заявили міжнародні організації далі замовчувати для влади стало якось "невдобно".
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25.07.2022 11:31 Відповісти
 
 