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Трюдо про розблокування експорту зерна: Пильнуємо, аби це не наразило Україну на подальші ризики

зерно

Попередній досвід свідчить, що Росії не можна довіряти з жодного питання, це стосується й домовленостей про "зернові коридори" з України.

Про це під час спілкування із журналістами заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевненість Канади у тому, що на Росію можна покластися - нульова. Вона демонструє лише лихі наміри. Незаконним вторгненням в Україну вона спровокувала світову енергетичну та продовольчу кризи, і ми мусимо дуже важко працювати, аби послабити наслідки цього у світі", - відповів Трюдо на запитання про те, чи дотримається Росія взятих на себе зобов’язань.

При цьому він додав, що поділяє оптимізм стосовно можливості відновлення постачання зерна з України.

"Канада має значний досвід у питаннях зерна та його експорту, тож ми були безпосередньо залучені до цього процесу разом із багатьма міжнародними партнерами. Ми налаштовані оптимістично", - зазначив глава канадського уряду.

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Трюдо наголосив, що "ми дуже ретельно пильнуємо, аби це не наразило Україну на подальші ризики".

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.

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Топ коментарі
+8
Зеленський заявив , що він здатний вистояти в цій війні , ховаючись в бунькері на Банковій
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23.07.2022 07:11
+8
Не Украина а Зеленский. Я никогда не путаю эти 2 понятия.
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23.07.2022 07:45
+7
Що там пильнувати? Дєрьмакозелень вже все про#бала.
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23.07.2022 07:25
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Зеленський заявив , що він здатний вистояти в цій війні , ховаючись в бунькері на Банковій
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23.07.2022 07:11 Відповісти
Україна сама себе наразила на усякі небезпеки підписанням цього зернового договору , так що нема чого і пильнувати.
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23.07.2022 07:17 Відповісти
Не Украина а Зеленский. Я никогда не путаю эти 2 понятия.
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23.07.2022 07:45 Відповісти
.непонятно кому это выгодно Украине оон раше
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23.07.2022 07:24 Відповісти
Рашке ! Им снова пожимают руку благодаря Зеле.
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23.07.2022 07:43 Відповісти
Що там пильнувати? Дєрьмакозелень вже все про#бала.
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23.07.2022 07:25 Відповісти
Под эти договорились остановлено котрнастурление на Херсон.Даем передышка скотам ,чтобы они опять туда технику нагнали и криминал,после мобилизации уголовников
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23.07.2022 07:25 Відповісти
Зеленые что-то не договаривают,если подписали угоду Турция,Украина и ООН,то поставила подпись и россия, иначе зачем она присутствовала на подписании ?Но об этом молчат.Да и о договоре сообщается все в общих фразах. А потом,если зеленые утверждают,что все под контролем,то как правило нужно ожидать неприятных сюрпризов,тем более с такими договорниками,как Ермак и Арахамия!
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23.07.2022 07:33 Відповісти
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23.07.2022 07:46 Відповісти
Тона пшениці коштує 5 тис грн.

1000 грн виорав, 1000 грн засіяв, мішок селітри 1450 грн., 20 літрів солярки теж 1000 грн. Потрібно зібрати цю пшеницю. Хтось пояснить мені ціну муки 25 грн за кілограм.
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23.07.2022 07:54 Відповісти
Посевной материал купи, землю пропахай два раза и проборони, рабочим оплати, на посевной материал оставь, страховку и налоги заплати и кучу ещё всего. Техника не в поле живёт. Технике до поля ещё доехать, а жрет она много. Грузовики увезти пшеницу с поля. Потом мельницы- элеватора, потом хранение. Это я ещё не эксперт, и наверняка половину не учел
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23.07.2022 08:04 Відповісти
Пильнують, аж спати не можуть.
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23.07.2022 11:16 Відповісти
 
 