У Запоріжжі чули вибухи. У міськраді кажуть, що "прильотів" в обласному центрі немає, а звуки долинали із Запорізького району
Мешканці Запоріжжя активно повідомляють у телеграм-каналі про звуки вибухів. Втім у місті "прильотів" не зафіксовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"У Запоріжжі "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які сьогодні вранці чули запоріжці, долинали із Запорізького району", - написав він.
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