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вибух (4364) Запоріжжя (2185) Запорізька область (3347)

У Запоріжжі чули вибухи. У міськраді кажуть, що "прильотів" в обласному центрі немає, а звуки долинали із Запорізького району

запоріжжя

Мешканці Запоріжжя активно повідомляють у телеграм-каналі про звуки вибухів. Втім у місті "прильотів" не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які сьогодні вранці чули запоріжці, долинали із Запорізького району", - написав він.

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Да разбудили рашистские мрази, но им в обратку наши насыпали.
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23.07.2022 07:58 Відповісти
Что-то не слышал, чтоб наши в ответ насыпали. А вот оттуда вчера прилетело конкретно, а сегодня с утра еще добавили.
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23.07.2022 08:45 Відповісти
.....ТАК ХАЙ І НА ДАЛІ КУРТЄВ ОТРИМУЄ ПОДАЧКИ ВІД НОВИНСЬКОГО.....ТА ПОТВОРА ПЕРЕФАРБУВАЛАСЬ У ВОЛОНТЕРА І ОТРИМУЄ ЗАВДАННЯ З КРЕМЛЯ....ЯКИЙ ТІЛЬКИ ЗА ЯНУКОВИЧА СТАВ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ І ЯКИЙ БУВ ПРАВОЮ РУКОЮ ЧИ НОГОЮ МЕДВЕДЧУКА....А КУРТЄВУ ШО ВИДОСІКИ....КУДИ ДИВИТЬСЯ СБУ....
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23.07.2022 07:59 Відповісти
 
 