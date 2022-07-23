Блінкен про розблокування зернових коридорів: Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що світ проконтролює виконання Росією своїх зобов'язання щодо "українського зернового коридору".
Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо сьогоднішнє зобов'язання завдяки ООН та зусиллям Турецької Республіки щодо забезпечення українською їжею тих, хто відчуває наслідки війни президента Путіна. Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього безпрецедентного збою на сільськогосподарських ринках", - написав він.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0ToNYUVzRPVwyWXVYe49eJWBKFffmUP6EcxjhZixcxmf8kb7AmjGdkTFtCrCotoQgl .
Да, это правда.
Российские оккупанты, окружённые в Высокополье запрашивают "зелёный коридор".
Точнее, не просто запрашивают, а запрашивают уже не в первый раз.😎
Как думаете, дать им "зелёный коридор" или в Высокополье припомнить ****** Зеленополье?
Прутський мир - мирна угода підписана 12 (https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1711 1711 року на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Пруту неподалік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%B8 Ясс , між оточеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE московською армією на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петром Першим , та силами союзної коаліції, до якої входили османський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD султан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 кримський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) хан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_II_%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9 Девлет II Ґерай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Шведської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII Карл XII , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA Пилип Орлик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD кошовий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Кость Гордієнко . 8 липня біля села Станілештів на правому березі Пруту відбулася генеральна битва, а наступного дня московська армія була повністю оточена в урочищі Нові Станілешти і капітулювала. Щоб не потрапити до османського полону, Петро I підкупив великого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) візира (тобто, османського головнокомандувача), і той погодився на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8 переговори . Вони завершилися 12 липня укладанням мирної угоди.
Зі сторони Москви договір підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) граф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Петрович Шереметєв .
Після підписання договору великий візир дозволив московській армії вийти з оточення з обозом та гарматами, за що був згодом з наказу султана страчений у Стамбулі.
Головне Зерно...
А то що в Україні то Таке
Не на часі....
😒😒😒😒😒
Пусть для этого понадобится (в среднем) 1000 рейсов Панамаксами (по 50000 т).
Пусть на разблокирование и разминирование фарватеров уйдёт весь август (быстрее точно не будет с учётом некоторых "нюансов" ближе к самим портам, которые требуют времени чисто технически). Писать о них я здесь не буду.
Подписанная Дерьмаком бумажка действует 120 дней, т.е. до 20.11.2022. Как за 3 неполных месяца (09-10-11.2022) собираются сделать 1000 рейсов из 3 портов??? Конечно, бумажку можно потом продлить, но...
...Но козе понятно, что эта бумажка не для вывоза зерна сделана...
@BorisenkoBoris
Цю карикатуру намалював після підписання угоди про вивезення зерна турецький художник Halit Kurtulmus Aytoslu. Є люди , які правильно реагують і розуміють нашу ситуацію Кому війна , смерть, , а кому бариші....