УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6692 відвідувача онлайн
Новини
2 372 18
зерно (3091) росія (63568) експорт (4379) Блінкен (1147)

Блінкен про розблокування зернових коридорів: Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що світ проконтролює виконання Росією своїх зобов'язання щодо "українського зернового коридору".

Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо сьогоднішнє зобов'язання завдяки ООН та зусиллям Турецької Республіки щодо забезпечення українською їжею тих, хто відчуває наслідки війни президента Путіна. Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього безпрецедентного збою на сільськогосподарських ринках", - написав він.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо про розблокування експорту зерна: Пильнуємо, аби це не наразило Україну на подальші ризики

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Цинізм Світу Зашкалює...
Головне Зерно...
А то що в Україні то Таке
Не на часі....
😒😒😒😒😒
показати весь коментар
23.07.2022 08:29
+9
Усі домовленості з лапатніками не варті паперу на якому написані...
показати весь коментар
23.07.2022 08:04
+8
Бл, і що це за угода? Стежимо за подіями на півдні України. Чи звільнення Херсона відміняється? Якщо це так, то зелі краще самоліквідуватися.
показати весь коментар
23.07.2022 08:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі домовленості з лапатніками не варті паперу на якому написані...
показати весь коментар
23.07.2022 08:04 Відповісти
Нажаль з ними домовлялися і будуть домовлятися далі
показати весь коментар
23.07.2022 08:10 Відповісти
Є альтернатива? Голодні з Африки не мають такої ваги як Україна, її воля і мир. Але....
показати весь коментар
23.07.2022 08:46 Відповісти
а мене не ї-ть якось голодні з Африки..там голодують ті, хо не хоче робити..і мене хвилюють наші люди..а голодуючим Африки нехай світ допомогає
показати весь коментар
23.07.2022 09:30 Відповісти
Дерьмака треба брати за сраку, бо ці всі договори до сраки.
показати весь коментар
23.07.2022 09:09 Відповісти
И что сделает мир, если рэфия покажет болт? Не, я понимаю - санкции, поставки оружия в большем об'ем это хорошо. А вот жизни людей это не вернет в случае чего. В общем я так понял, что гарантов нет
показати весь коментар
23.07.2022 08:07 Відповісти
таки да. Гарант - только суперсовременное вооружение собственного производства....
показати весь коментар
23.07.2022 08:37 Відповісти
світ дуже стурбується
показати весь коментар
23.07.2022 09:22 Відповісти
Бл, і що це за угода? Стежимо за подіями на півдні України. Чи звільнення Херсона відміняється? Якщо це так, то зелі краще самоліквідуватися.
показати весь коментар
23.07.2022 08:10 Відповісти
Звісно відміняється. А за зелю груддю дєрьмак з татаровим стануть)
показати весь коментар
23.07.2022 08:22 Відповісти
Жители Херсонщины сообщают, что россияне попали ракетами в самый высокий маяк Украины
показати весь коментар
23.07.2022 08:14 Відповісти
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?hc_ref=ARSaDXjOxu78WHSfCq6KHsP2Ikv7RAQ-5SA_JzVHq5wehKoQVLKnoctdRFOG3grAsT4 Alexander Kovalenko https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?hc_ref=ARSaDXjOxu78WHSfCq6KHsP2Ikv7RAQ-5SA_JzVHq5wehKoQVLKnoctdRFOG3grAsT4
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0ToNYUVzRPVwyWXVYe49eJWBKFffmUP6EcxjhZixcxmf8kb7AmjGdkTFtCrCotoQgl .

Да, это правда.

Российские оккупанты, окружённые в Высокополье запрашивают "зелёный коридор".

Точнее, не просто запрашивают, а запрашивают уже не в первый раз.😎

Как думаете, дать им "зелёный коридор" или в Высокополье припомнить ****** Зеленополье?
Прутський мир - мирна угода підписана 12 (https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1711 1711 року на березі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Пруту неподалік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%B8 Ясс , між оточеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE московською армією на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петром Першим , та силами союзної коаліції, до якої входили османський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD султан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 кримський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) хан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_II_%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9 Девлет II Ґерай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Шведської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII Карл XII , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA Пилип Орлик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD кошовий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Кость Гордієнко . 8 липня біля села Станілештів на правому березі Пруту відбулася генеральна битва, а наступного дня московська армія була повністю оточена в урочищі Нові Станілешти і капітулювала. Щоб не потрапити до османського полону, Петро I підкупив великого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) візира (тобто, османського головнокомандувача), і той погодився на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8 переговори . Вони завершилися 12 липня укладанням мирної угоди.

Зі сторони Москви договір підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) граф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Петрович Шереметєв .

Після підписання договору великий візир дозволив московській армії вийти з оточення з обозом та гарматами, за що був згодом з наказу султана страчений у Стамбулі.
показати весь коментар
23.07.2022 09:16 Відповісти
Цинізм Світу Зашкалює...
Головне Зерно...
А то що в Україні то Таке
Не на часі....
😒😒😒😒😒
показати весь коментар
23.07.2022 08:29 Відповісти
Світ має зрозуміти, що росії пох що там стежить світ...
показати весь коментар
23.07.2022 08:32 Відповісти
Предположим, что из Украины вывезут морем 50 млн. т зерна (прошлый + новый урожай).
Пусть для этого понадобится (в среднем) 1000 рейсов Панамаксами (по 50000 т).
Пусть на разблокирование и разминирование фарватеров уйдёт весь август (быстрее точно не будет с учётом некоторых "нюансов" ближе к самим портам, которые требуют времени чисто технически). Писать о них я здесь не буду.
Подписанная Дерьмаком бумажка действует 120 дней, т.е. до 20.11.2022. Как за 3 неполных месяца (09-10-11.2022) собираются сделать 1000 рейсов из 3 портов??? Конечно, бумажку можно потом продлить, но...
...Но козе понятно, что эта бумажка не для вывоза зерна сделана...
показати весь коментар
23.07.2022 08:50 Відповісти
Під розблокування портів почнуть пхати перемир'я.
показати весь коментар
23.07.2022 09:14 Відповісти
угу і все перейде в рамки млявої шизофренії..дежавю 2014 року
показати весь коментар
23.07.2022 09:20 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Цю карикатуру намалював після підписання угоди про вивезення зерна турецький художник Halit Kurtulmus Aytoslu. Є люди , які правильно реагують і розуміють нашу ситуацію Кому війна , смерть, , а кому бариші....

показати весь коментар
23.07.2022 10:59 Відповісти
 
 