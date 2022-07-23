Блінкен про розблокування зернових коридорів: Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що світ проконтролює виконання Росією своїх зобов'язання щодо "українського зернового коридору".

Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо сьогоднішнє зобов'язання завдяки ООН та зусиллям Турецької Республіки щодо забезпечення українською їжею тих, хто відчуває наслідки війни президента Путіна. Світ стежить за тим, щоб Росія виконала свої зобов'язання щодо припинення цього безпрецедентного збою на сільськогосподарських ринках", - написав він.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.

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