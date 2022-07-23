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армія рф (16162) обстріл (27070) Харків (5428) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

Окупанти вдарили із РСЗВ по Основ’янському району Харкова. Активні обстріли зафіксовано на Чугуївщині, - Синєгубов

прокуратура,війна,обстріл,харків

У Харкові зранку ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування. По області протягом доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів.

У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермерами та місцеві гасили вогонь власноруч.

"У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочевській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені", - додає Синєгубов.

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"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що перебувати на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги!", - звертається він до мешканців регіону.

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Не "Основ"янському", а "Основському"! Бо район називається "Основа", а не "Основ"янка" !
Редактор! Коли ви порозганяєте полуграмотних "хахлів" з редакції?!!! Їм нема за що платить зарплату - бо вони української граматики не знають!
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23.07.2022 08:46 Відповісти
А я вот все никак не могу понять... В одной статье пишут Харков, а в другой Харькiв. Как правильно то?
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23.07.2022 09:27 Відповісти
В будь-якому випадку "Харков" або "Харькiв" - це неправильно, а правильно Харків
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23.07.2022 09:50 Відповісти
Ну вот в этой статье пишут Харков. Тогда это очень скверная работа журналистов.
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23.07.2022 09:53 Відповісти
Харків.Але,-Харкова.
Відмінки,Укрмова,...все так складно 😔
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23.07.2022 11:18 Відповісти
Правильно - "Харків" Тому що цей населений пункт почав розвиваться з тієї точки яка колись іменувалася "ХаркІв хутір" (тобто "хутір Харка") Потім (коли населений пункт став розростаться) слово "хутір" випало з вжитку - бо поселення перетворилося з "особистої власності" у "публічну" топонімічну назву
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23.07.2022 10:01 Відповісти
Основ'янський это еще и центр Харькова, так что все правильно написано
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23.07.2022 10:07 Відповісти
Харків не став Маріуполем тому, що він набагато більший і руйнувати його кацапам треба довше.
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23.07.2022 10:05 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:37 Відповісти
 
 