Окупанти вдарили із РСЗВ по Основ’янському району Харкова. Активні обстріли зафіксовано на Чугуївщині, - Синєгубов

У Харкові зранку ворог вдарив по Основ’янському району Харкова. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування. По області протягом доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів.

У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермерами та місцеві гасили вогонь власноруч.

"У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочевській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені", - додає Синєгубов.

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"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що перебувати на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги!", - звертається він до мешканців регіону.