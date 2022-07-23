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Миколаїв (1756) Миколаївська область (2205) обстріл (27070) ракети (3926)

Зранку рашисти випустили 6 ракет С-300 по Миколаєву. Протягом доби обстрілювались і населені пункти області, - ОВА

обстріл,миколаївщина

Російські окупаційні війська щоденно завдають ударів по Миколаєву та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Вдень та ввечері, 22 липня, через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави та чагарників в Корабельному районі міста. Зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі 22 липня, внаслідок ворожих обстрілів в лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень. Також після обстрілів, вночі, 22 липня, у с. Галицинове Галицинівської громади відбулося займання житлового будинку. Постраждалих немає.

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" У Баштанському районі продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів. Так, вдень, 22 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави на відкритій території в с. Новоєгорівка та двічі в с. Соколівка Березнегуватської громади", - додали у ОВА.
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Топ коментарі
+6
Не знаю,що більше страшно війна чи політичний хаос в Україні, маніпуляція інформацією чи Ставка і призупинення громадянства тому ж Корбану, а Бені. ...гроші. Іде зеленізм, без закону,права і демократії. Боріться і перемагайте на усіх фронтах. Воля і Україна понад усе
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23.07.2022 08:54
+4
Нажаль ні. Русня таким чином списує свої величезні запаси снарядів для с-300, та тероризує українські міста, тому що ці снаряди не дуже точні але завдають досить значних руйнувань.
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23.07.2022 09:07
+2
Бить протикорабельними і зенітними ракетами по стаціонарних цілях (населених пунктах) - все одно, що забивать цвяхи мікроскопом! Коефіцієнт корисної дії - такий самий!
І це армія, яка грозилася перемогти НАТО?
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23.07.2022 08:53
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C-300?такое ощущение,что Скоро в нашу сторону начнут плевать и дули показывать.
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23.07.2022 08:53 Відповісти
Нажаль ні. Русня таким чином списує свої величезні запаси снарядів для с-300, та тероризує українські міста, тому що ці снаряди не дуже точні але завдають досить значних руйнувань.
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23.07.2022 09:07 Відповісти
угу..списують і утилізують..
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23.07.2022 09:11 Відповісти
Бить протикорабельними і зенітними ракетами по стаціонарних цілях (населених пунктах) - все одно, що забивать цвяхи мікроскопом! Коефіцієнт корисної дії - такий самий!
І це армія, яка грозилася перемогти НАТО?
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23.07.2022 08:53 Відповісти
Я тоже грозился трахнуть Астафьеву
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23.07.2022 08:54 Відповісти
Шалун?Майже як і я...)
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23.07.2022 08:55 Відповісти
В тебе хоч ще шанси є...
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23.07.2022 09:41 Відповісти
Не знаю,що більше страшно війна чи політичний хаос в Україні, маніпуляція інформацією чи Ставка і призупинення громадянства тому ж Корбану, а Бені. ...гроші. Іде зеленізм, без закону,права і демократії. Боріться і перемагайте на усіх фронтах. Воля і Україна понад усе
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23.07.2022 08:54 Відповісти
"політичний хаос в Україні" почався з 91-го року, і з кожним новим президентом змінював лише колір
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23.07.2022 10:24 Відповісти
Касаби утилізують свої зенітні ракети. Цікаво, чим вони прикриють небо, коли Україна отримає ******* авіацію?
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23.07.2022 08:56 Відповісти
а їм пох, бо нам дають озброєння за умови, що ми не будемо кошмарити територію рфії
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23.07.2022 09:13 Відповісти
Хіба С300 для наземних цілей?
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23.07.2022 09:11 Відповісти
а шо, после пуска 5В55Р должна в космос улетать?
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23.07.2022 11:03 Відповісти
С 300 нова ціль для Хаймарсів , тількі потрібні ракети більшої відстані .
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23.07.2022 09:46 Відповісти
С-300 дальность 70 км, почему их не кроят Химерами, что за тупость
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23.07.2022 10:19 Відповісти
Уявили собі, якби у 2019 році поставили не там галочку, то у нас були б в достатній кількості і "Вільха М" з дальністю до 500 км, і "Грім 2" і "Сапсан", "Верба" і "Нептуни" які дістали б любе ржаве корито кацапів в Чорному і Азовському морі. А САУ "Богдана" давно прогнали кацапів і півдня, зате в нас були дороги і є єрмак, татаров, смірнов,вещещук, безугла, кім, труханов, ковальов, тищенко, юзік, лисий, сівохо та інші. Такого достояння немає жодна країна світу. То ж є чим гордитися!
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23.07.2022 10:20 Відповісти
Батарею С-300 видно за 5 км ее в кусти не спрячешь, и леса такого висого там нет, не понятно бл....
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23.07.2022 10:22 Відповісти
Я понял пока Киев росчехляется с разрешением, те спокойно сье.уються, а где Байрактари, наверно их сбивают
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23.07.2022 10:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:38 Відповісти
 
 