Зранку рашисти випустили 6 ракет С-300 по Миколаєву. Протягом доби обстрілювались і населені пункти області, - ОВА

Російські окупаційні війська щоденно завдають ударів по Миколаєву та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Вдень та ввечері, 22 липня, через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави та чагарників в Корабельному районі міста. Зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі 22 липня, внаслідок ворожих обстрілів в лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень. Також після обстрілів, вночі, 22 липня, у с. Галицинове Галицинівської громади відбулося займання житлового будинку. Постраждалих немає.

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" У Баштанському районі продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів. Так, вдень, 22 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави на відкритій території в с. Новоєгорівка та двічі в с. Соколівка Березнегуватської громади", - додали у ОВА.