Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 1708 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,

артилерійських систем - 864 (+1) од,

РСЗВ - 253 (+2) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,

спеціальна техніка - 72 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.