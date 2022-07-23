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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 1708 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,

артилерійських систем - 864 (+1) од,

РСЗВ  - 253 (+2) од,

засоби ППО  - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),

крилаті ракети  - 167 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,

спеціальна техніка  - 72 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз щоденні втрати ЗСУ – близько 30 убитих та 250 поранених, - Зеленський

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+10
ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

«‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
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23.07.2022 09:55
+8
Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
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23.07.2022 09:44
+7
При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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23.07.2022 09:50
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Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
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23.07.2022 09:44 Відповісти
При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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23.07.2022 09:50 Відповісти
При СРСР країною керували більш-менш "політики" І вони розуміли що за межами Союзу їм "життя нема" Тому і переживали про те, щоб Союз зберігся і їх з Союзу не "виперли" А зараз Росією керують "гопники" Як тільки "припече" - вони похапають "чемодани" і розбіжаться по усьому світу, покинувши бидло розгрібать те лайно, в яке вони державу перетворили! Говорив з колишнім однокурсником А він підтримує стосунки з одним їх "бізнесменом" Так той прямо каже: "У меня основные "бабки" - за границей Семья тоже там живёт Буду тут "грести" - пока будет возможность "Грянет гром" - всё брошу и "*******"!" Товариш питає: "А родина? А родня, друзья? У відповідь: "Да ***** она конём - эта Родина! Родина там, где хорошо!"
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23.07.2022 09:55 Відповісти
Льоні Голубкова бракує - з його "Куплю жонє сапогі"..зараз було б - куплю за сина жигулі
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23.07.2022 10:15 Відповісти
А от що мене цікавить це ким треба бути щоб вірити в дані кремляді по військовим втратам? За оцінками експертів серсер втратив близько 140 тисяч убитими, але придурки й досі повторюють як папужки про 15 тисяч убитих за ДЕСЯТЬ років. За даними кремляді свиноруси втратили в Україні 1,5 тисячі, давай, папужка, повторюй за ними це ж правда. І звідкіля беруться такі придурки без найменшої здатності критично мислити.
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23.07.2022 11:59 Відповісти
Мда,40000 жмуриків ,мільйони доларів техніки на вітер,щоб доказати одному всього дурню,що він з головою не товаришує. І це цього коштує?
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23.07.2022 09:45 Відповісти
Ви про якого з дурнів? Бо щось про докази незрозуміло вийшло
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23.07.2022 10:19 Відповісти
ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

«‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
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23.07.2022 09:55 Відповісти
👍🙏🙏🙏🪃🪃🪃🪃🪃за Иловайск рассчитаться ‼️ПУТЛЕР-***** и его зомби уважают сильных 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.07.2022 10:10 Відповісти
Москов Ньюс, опубликовал данние на конец а апреля 41 тис безвести пропавших там, то есть 50 там уже есть если не больше
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23.07.2022 10:15 Відповісти
може й ще більше наші по тихому по селах прижмурили й прикопали
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23.07.2022 10:21 Відповісти
https://t.me/AvakovArsen/411 Арсен Аваков : Новая инсайдерская инфа - перехват внутрештабной рашистской сводки потерь:

"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 43018 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

ЧВК-11437 погибших.

Потери Росгвардии с начала военных действий 2117 убитыми и пропавшими безвести."

Разом: 56 572
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23.07.2022 14:11 Відповісти
 
 