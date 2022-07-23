Обстріл Запорізької області російськими окупантами: Постраждалих немає, били по цивільних об'єктах

Внаслідок обстрілу Запорізької області постраждалих немає.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар у 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя постраждалих немає!" - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА, російські окупанти продовжують бити по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання. Сховища рятують життя, будьте пильними. Подробиці згодом", - підсумував Старух.

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