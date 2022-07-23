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Новини Війна
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Кіровоградщина (532) ракети (3926) смерть (6707) Райкович Андрій (28)

Ракетні удари по Кіровоградщині: один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції загинули. Поранено 9 воїнів, - Райкович

ракета,обстріл

Внаслідок влучання російських ракет біля Кропивницького поранені 9 військовослужбовців. Один воїн через ворожі атаки загинув. Загинули також двоє охоронців трансформаторної підстанції.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці - 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули", - розповів Райкович.

Він також прокоментував ситуацію щодо знеструмлення одного з районів у Кропивницькому.

"Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі", - розповів Райкович.

Як повідомлялося, 23 липня 13 ворожих ракет ударили по Кіровоградщині. Зафіксовано влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці".

Також читайте: Дві ворожі ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Три ракети, спрямовані на Одеську область, було збито силами ППО, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+17
ЗА. Но я начал бы все таки с местных предателей и коллаборантов. А именно персонально с пока еще первого лица Украинского государства и его писаря (секретаря).
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23.07.2022 10:59
+16
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23.07.2022 10:50
+11
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:57
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повісить шойгу
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23.07.2022 10:49 Відповісти
ЗА. Но я начал бы все таки с местных предателей и коллаборантов. А именно персонально с пока еще первого лица Украинского государства и его писаря (секретаря).
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23.07.2022 10:59 Відповісти
ok
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23.07.2022 11:11 Відповісти
Баканова ,сбежавшего в первый день ВОЙНЫ ‼️КАК МОЖНО ЖИТЬ КЛОУНАРИЮ🤡🤢👹🎪💩с таким ПОЗОРОМ ,Брехать в ГЛАЗА ВСЕМУ Миру⁉️
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23.07.2022 11:19 Відповісти
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23.07.2022 10:50 Відповісти
Кацапня битиме по електростанціях та електричних комунікаціях.
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23.07.2022 10:52 Відповісти
Так, а ближче до зими по ТЕЦ
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23.07.2022 10:56 Відповісти
а мы будем им помогать обойти санкции , под эгидой: черные макаки будут голодать
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23.07.2022 10:59 Відповісти
Влада всіх держав думає, перш за все, про вигоду для своїх країн і своїх громадян. Тільки Україна і кроку не зробить сама, щоб з кимось не порадитись і подумає, як на це поставиться на заході чи на московії
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23.07.2022 11:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:57 Відповісти
ума то нєту --- смерть і розруху несе руськии мір -- треба бити у відповідь шоб мало не показалось
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23.07.2022 11:05 Відповісти
Знову скупчення військових? Офіцерів нічого не навчили за всі ракетні удари?
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23.07.2022 11:10 Відповісти
Пора переходить на дальнобойные для Хамеров, бо это не закончится.И не стоит уже бояться Медведевского бреда, все что раша может, она уже делает.Козломордые не сдерживают себя ни в чем.
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23.07.2022 11:12 Відповісти
Кому пора, ви до кого звертаєтесь?
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23.07.2022 11:32 Відповісти
На аеродромі скоріш за все дісталося пілотам і технікам. Нажаль
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23.07.2022 11:24 Відповісти
а як бодро доповів райкович про втрати військових. По піонерському.Спадщина віті Ростовського.
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23.07.2022 11:50 Відповісти
Не перший раз - кацапи нам Чорнобаївку устраюють?
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23.07.2022 12:31 Відповісти
 
 