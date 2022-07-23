Ракетні удари по Кіровоградщині: один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції загинули. Поранено 9 воїнів, - Райкович
Внаслідок влучання російських ракет біля Кропивницького поранені 9 військовослужбовців. Один воїн через ворожі атаки загинув. Загинули також двоє охоронців трансформаторної підстанції.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці - 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули", - розповів Райкович.
Він також прокоментував ситуацію щодо знеструмлення одного з районів у Кропивницькому.
"Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі", - розповів Райкович.
Як повідомлялося, 23 липня 13 ворожих ракет ударили по Кіровоградщині. Зафіксовано влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці".
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