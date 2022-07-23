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Маріуполь (3205) окупація (6526)

Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада

В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти завищують ціни на продукти, щоб змусити людей йти працювати на принизливі роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 грн за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса - 500 грн, а десяток курячих яєць - 45 грн. Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові продукти харчування продають маріупольцям з націнкою у 200-300%. І це при тому, що у самому місті майже немає роботи. Таким чином російські окупанти та їхні посібники, з одного боку, підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого - просто обкрадають і без того змучене населення". - зазначили в мерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники Маріупольського меткомбінату відмовляються працювати на росіян і влаштували "тихий бунт", - Андрющенко

Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 01
Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 02
Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада 03

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Топ коментарі
+5
Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
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23.07.2022 11:24
+4
Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
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23.07.2022 11:10
+4
Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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23.07.2022 12:10
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А що у нас з цінами? Зелень наштампувала пустих фантиків і радіє. Доляр вже тридцять шість вам і шість.
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23.07.2022 11:02 Відповісти
Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
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23.07.2022 11:10 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRUZGmEmiPCY&ved=2ahUKEwi6kZ7Y0o75AhWEvIsKHQhHD6wQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2PrABidnWv7PJY8-V1yi1R
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23.07.2022 12:00 Відповісти
ждуны так надеялись что их ожидания сбудутся, с Ростовом сравнивают.
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23.07.2022 11:07 Відповісти
Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
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23.07.2022 11:24 Відповісти
Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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23.07.2022 12:10 Відповісти
А ещё хочу сказать, что вот этими речами о голосовании итак им и надо ты оправдываешь кацапские преступления против Украины и украинцев. Ведь по твоему это не кацапы убивали, грабили, захватывали нашу землю, просто какие то предатели до войны проголосовали за тех кто тебе не нравится, вся вина исключительно на них. Вроде обвинения жертвы изнасилования в том что она носила короткую юбку, шльондра она такая.
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23.07.2022 13:25 Відповісти
багаті люди живут в Маріку
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23.07.2022 11:55 Відповісти
А для кого ця новина?Хочете переконати громадян на контрольованій території,що буде зле коли прийдуть рашисти?Чи може "марєупальци "читають цензор?Чекали рускава міра,ось і вся правда.Хто не хотів так,то вже в Івано-Франківську,а хто хотів жити по Чєхаву,то ось вам.Роботи майже нема в місті?А як це працювати на окупантів?Дочекатися рускава паспарта?Убогі совки.Нешкода.
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23.07.2022 11:56 Відповісти
Я мариуполец и читал цензор ещё до войны.
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23.07.2022 12:12 Відповісти
*****.
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23.07.2022 11:57 Відповісти
интересно то, что причинно-следственные связи полностью отсутствуют.....
теперь они думают, что во всем виноват какой-то Тернавский..... ))
болезнь ваты головного мозга неизлечима.......
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23.07.2022 13:15 Відповісти
пох
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23.07.2022 21:17 Відповісти
 
 