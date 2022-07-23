Продукти харчування в окупованому Маріуполі продають з націнкою у 200-300%, - міськрада

В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти завищують ціни на продукти, щоб змусити людей йти працювати на принизливі роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 грн за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса - 500 грн, а десяток курячих яєць - 45 грн. Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові продукти харчування продають маріупольцям з націнкою у 200-300%. І це при тому, що у самому місті майже немає роботи. Таким чином російські окупанти та їхні посібники, з одного боку, підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого - просто обкрадають і без того змучене населення". - зазначили в мерії.

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