УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5572 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 196 19
зерно (3092) Ландсбергіс Габріелюс (210) HIMARS (300)

Угоду щодо зерна уможливили HIMARS, тобто війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

зерно,экспорт

Для завершення війни треба швидше надавати необхідне озброєння Україні, оскільки навіть укладення угоди про розблокування українських портів було б неможливим без HIMARS.

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про розблокування Одеси була б неможливою без HIMARS. Зараз абсолютно ясно, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну", - зазначив він.

Угоду щодо зерна уможливили HIMARS, тобто війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс 01

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт українського зерна, - посол Брінк

На думку президента України Володимира Зеленського, угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Ця війна показала,що напевно єдина країна,до якої можна повернутись спиною,не боячись отримати удар- Литва.Вона справжня,не брехлива,без підтексту,без прихованої вигоди.
Дякую вам,литовці
показати весь коментар
23.07.2022 12:27
+10
Війна закінчиться коли запаребрік зникне з мапи світу.
показати весь коментар
23.07.2022 12:27
+10
Василь Стус

@v_stus

·

https://twitter.com/v_stus/status/1550611954611486724 10 ч

До речі, сьогодні якось малопоміченею пройшла новина про бавовну в Горлівці. Там ЗСУ накрили склад та рембазу рашистів. Все це знаходилось на території машинобудівельного заводу.
Він займає велику площу та використовувася орками 8 років як основний склад для постачання
показати весь коментар
23.07.2022 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нам не хочуть давати ракети до них, які б'ють на 300 км... Ну не тупі???
показати весь коментар
23.07.2022 12:26 Відповісти
Ось найвеличніший наклепає ракет з асфальту і тоді влупимо. Аж щебінь полетить в різні боки.
показати весь коментар
23.07.2022 12:30 Відповісти
всі просто бояться ,що переможе Україна . тому і дають зброю для ближнього бою та маленькими партіями .
показати весь коментар
23.07.2022 12:39 Відповісти
А якщо переможе, то що зміниться? Ми ж до параші не поліземо. А якщо америкоси бояться її розвалу і втрати контролю за ядерною зброєю, то нехай про це самі і подбають. Ми тут до чого??? А то виходить так: вони залишають ***** при владі лише для того, щоб він "доглядав" за ядерною зброєю. А те, що воно може накоїти в Украхні зараз їх не обходить.
показати весь коментар
23.07.2022 13:05 Відповісти
саме так ! а ще німчура боїться що буде припинена поставка газу і нафти . бояться що голодні кацапи полізуть до ЄС .
показати весь коментар
23.07.2022 13:38 Відповісти
А что там насчьот Вільхи? Ась? Денежки пашли на Вєлікє крадівництво, на ракетьі не осталося?
показати весь коментар
23.07.2022 13:06 Відповісти
А договор предполагал обстрелы портов, откуда будет вывозиться зерно? Договор, увы, ничего не значит. Кацапье в своем репертуаре...
показати весь коментар
23.07.2022 12:26 Відповісти
Війна закінчиться коли запаребрік зникне з мапи світу.
показати весь коментар
23.07.2022 12:27 Відповісти
Ця війна показала,що напевно єдина країна,до якої можна повернутись спиною,не боячись отримати удар- Литва.Вона справжня,не брехлива,без підтексту,без прихованої вигоди.
Дякую вам,литовці
показати весь коментар
23.07.2022 12:27 Відповісти
Ну і що з цим договором після обстрілу Одеського порту?
показати весь коментар
23.07.2022 12:30 Відповісти
йому ще за порт Одесу не доповіли
показати весь коментар
23.07.2022 12:32 Відповісти
Наївний. Зешобло знайде спосіб нівелювати навіть використання ракет на 300 км.
показати весь коментар
23.07.2022 12:32 Відповісти
Василь Стус

@v_stus

·

https://twitter.com/v_stus/status/1550611954611486724 10 ч

До речі, сьогодні якось малопоміченею пройшла новина про бавовну в Горлівці. Там ЗСУ накрили склад та рембазу рашистів. Все це знаходилось на території машинобудівельного заводу.
Він займає велику площу та використовувася орками 8 років як основний склад для постачання
показати весь коментар
23.07.2022 12:34 Відповісти
Zелені виродки, за три роки свого бездарного правління, повністю знищили вітчизняний ВПК. тепер як бомжі побираємося по світу у пошуках хоч якогось озброєння. а могли б вже давно наштампувати "вільх", "сапсанів" і громити рашистів глибоко в їхньому тилу. однак критикувати Ze-владу зараз не на часі.
показати весь коментар
23.07.2022 12:35 Відповісти
Офіс резидента РУЖАНСЬКОГО:
Згадуємо, друзі, мій допис тут за 17 липня, ще до підписання "зернових переговорів" і читаємо вже свіжу аналітику на цю тему вже з фактажем відносно підписаних домовленостей.
-----------------------------------------------

Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.
Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.
Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.
Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.
За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.
Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.
Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.
Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.
Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди. 👍
показати весь коментар
23.07.2022 12:35 Відповісти
Спасибо за глас адекватности в пустыне нерешительности и страха перед ЯО.
показати весь коментар
23.07.2022 12:55 Відповісти
Порт в Одесі обстріляли ракетами, як вони зерно з нього будуть вивиозити, коли його повністю ***********? Смішні люди, на крок вперед навіть не дивляться. Що все, на що вони сподіваються можна розбобити ракетами. Будь-яку інфраструктуру.
показати весь коментар
23.07.2022 13:00 Відповісти
Литовцы и поляки заслуживают самого искреннего уважения.
показати весь коментар
23.07.2022 15:45 Відповісти
молодець, ось хто озвучує в європі реальну картину
показати весь коментар
23.07.2022 17:20 Відповісти
 
 