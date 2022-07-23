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Зеленський (22416) Єрмак Андрій (1352) Спартц Вікторія (47)

Зеленський має пояснити, чому Єрмак створює диктатуру під час війни та загрожує національній безпеці України, - Спартц

андрій,єрмак

Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що дії глави ОП Андрія Єрмака загрожують національній безпеці України.

Про це вона повідомила у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський має відповісти українському народу, чому Андрій Єрмак створює диктатуру під час війни, яка триває. Це те, за що боровся український народ? Єрмак фактично взяв під контроль усі інституції та погрожує всім, хто виступає проти влади, кримінальними справами та в’язницею, а також використовує свої державні повноваження для усунення політичних опонентів", - наголосила конгресвумен.

За словами Спартц, дії Єрмака є загрозою національній безпеці України.

"Президент Зеленський повинен надати відповіді Конгресу, якщо він хоче, підтримки та довіри американського народу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. Також Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Також дивіться: "Такі заяви не допомагають Україні": відповідь Спартц на "політичну тварину" від Милованова. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+142
Орест Петренко

@wUwQotWJqZ1aVJD

·

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD/status/1550508952651177987 17 ч

Прикордонники відповіли Схемам, що Льовочкін - нардеп і тому вони не мали права не випускати його за кордон.
Ясно-понятно: Льовочкін - нардеп, а в Порошенка QR-код не зчитувався.
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23.07.2022 12:39
+127
дєрьмак - це менеджер преZeдента. Як старший скаже, так і буде. клоун у цій країні нічого не рішає.
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23.07.2022 12:37
+115
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23.07.2022 12:45
Коментувати
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Сторінка 6 з 6
Ви своїми виборами у своїй країні переймайтесь,а не лізьте до нас!Те що невміняшка зібрав 0,5% неадекватів у клуб кидачів лайна у своє ,не значить,що порешенку світить перспектива!Вона така ж примарна,як і те,що бутусов буде депутатом.То ж заткніться і сидіть у Німеччіні,критикуйте слабака Олафа!
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24.07.2022 08:29 Відповісти
то чого ж ви, зелені просєратєлі в того нікчемного олафа постійно клянчите?? чого ниєте, щоб слабкий шольц вам щось подав??? зробили з країни проститутку і ще комусь тикають!
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24.07.2022 09:33 Відповісти
головне , щоб ваш клуб "пожирачів лайна" не зменшувався! зелене лайно, смачне! правда?
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24.07.2022 09:34 Відповісти
Олена, вам прийдеться відповідати чому країна вступила у війну у роззброєнному стані.
Ви самі розумієте що накоїли ?
Чи вам нічим розуміти ?
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24.07.2022 09:48 Відповісти
Чесних виборів ніколи і не було. З неконституційним майновим цензом на всіпівдні виборні посади це, неможливо
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24.07.2022 12:49 Відповісти
Зеленський - не політик, не економіст, тому потрібна людина, яка буде підказувати, що треба робити. От і знайшовся Єрмак, який фактично готує рішення й впроваджує їх через Зеленського. Отаке кіно "Слуга народа". Подобається?
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24.07.2022 09:28 Відповісти
73% дурням так!(((
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24.07.2022 09:35 Відповісти
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24.07.2022 10:11 Відповісти
Відповідь проста-Ермак це шпигун ФСБ РФ....резидент шпигунської сітки в Україні..
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24.07.2022 10:18 Відповісти
Зеленский открыто сдаёт Украину московитам, а ВСУ молчат...
верим в ВСУ?
пора бы уже разобраться с этим кодлом на Печерске, иначе придётся тем же ВСУ мёрзнуть в окопах всю зиму
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24.07.2022 12:06 Відповісти
Короче: після історії з Корбаном чи не половина Палати представників Конгресу з обох партій зацікавилась питанням "а чи не диктатор Zе, чи не друге *****?" І хоче почути відповідь (чи, вірніше, звіт) від самого Zе.
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24.07.2022 12:10 Відповісти
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