УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5522 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 311 25
армія рф (16180) окупація (6532) розвідка (3804) Херсонщина (5366)

Після ударів ЗСУ на Херсонщині рашисти завозять боєприпаси під виглядом "гуманітарки", - ГУР МО

херсонщина

Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.

"Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

Одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час", - зазначили в ГУР МО.

Також дивіться: За відмову воювати російським військовим погрожують концтабором в "ЛДНР", - перехоплення ГУР. АУДIО

Водночас, ЗС РФ готуються до обстрілів українськими захисниками. 

"Периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Також російським окупантам заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту.

Також читайте: ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань.ВІДЕО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Косить всех подряд!!!! Гуманитарка от кацапни - смеетесь???????????
показати весь коментар
23.07.2022 13:09
+13
понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини - а по дорозі їх знищити ніяк не можна було?
показати весь коментар
23.07.2022 13:09
+5
як 8 років в ордло вїзжали камази з "гуманітаркой"і ми постійно слали ноту протесту кацапам і ніяк не знищували
показати весь коментар
23.07.2022 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Косить всех подряд!!!! Гуманитарка от кацапни - смеетесь???????????
показати весь коментар
23.07.2022 13:09 Відповісти
Не родилась ещё та кремлядь, которая ******* Украинца ! 😀
показати весь коментар
23.07.2022 13:37 Відповісти
Мы с 2014 знаем, что завозили кремлёвские нацисты под видом так званой ,,гумонитарки,, в лугандон !
показати весь коментар
23.07.2022 13:40 Відповісти
понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини - а по дорозі їх знищити ніяк не можна було?
показати весь коментар
23.07.2022 13:09 Відповісти
як 8 років в ордло вїзжали камази з "гуманітаркой"і ми постійно слали ноту протесту кацапам і ніяк не знищували
показати весь коментар
23.07.2022 13:11 Відповісти
Ну вот как вы себе это представляете? Парабеллум дать?
показати весь коментар
23.07.2022 13:20 Відповісти
В Україні не має залишитися ні одного живого кацапа.
показати весь коментар
23.07.2022 13:11 Відповісти
Ну разведка сообщила, что бурятам надо тщательнее маскироваться. Они исправятся, честное бурятское.
показати весь коментар
23.07.2022 13:14 Відповісти
эти суки скоро людей на капоты "живым щитом" начнут сажать ... андоны
показати весь коментар
23.07.2022 13:21 Відповісти
а что с Антоновским мостом?
показати весь коментар
23.07.2022 13:21 Відповісти
этот ********* про котел на херсонском направлении
показати весь коментар
23.07.2022 13:23 Відповісти
Я після кожного зведення ГШ відкриваю карту гугл і дивлюсь по назвах населених пунктів реальну ситуацію на лінії фронту.
Працює на 100%.
Поки що не бачу жодного реального оточення орків у Херсонській області. Є пару "карманів", з яких є як шосейні, так і грунтові дороги для виходу...
показати весь коментар
23.07.2022 14:35 Відповісти
Все цели легитимны, в том числе, гуманитарные грузы, ибо нет возможности провести досмотр. Долбить всех и вся, ошибки не будет.
показати весь коментар
23.07.2022 13:28 Відповісти
любая техника пересекшая незаконно госграницу должна бьіть уничтожена......
показати весь коментар
23.07.2022 13:29 Відповісти
Можна бить по таких автомобілях Женевською конвенцією чітко визначені знаки якими позначаються подібні вантажі - "Червоний хрест" і "Червоний півмісяць" Решта значків не підлягають захисту
показати весь коментар
23.07.2022 13:30 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 13:42 Відповісти
Угу. 50 тысяч тонн гуманитарки в зеленых деревянных ящиках. Разведка поверила.
показати весь коментар
23.07.2022 13:37 Відповісти
Типа карта херсонского направления
шо там на самом деле - только ГШ знает...

показати весь коментар
23.07.2022 13:50 Відповісти
Якась дивна ситауція.
А якщо б 24 лютого москалі в'їхали на територію України на білих камазах з надписом "гуманітарна допомога", ми б теж довго розчехлялись і думали, що з ними робити?
Що ГУР МО каже з цього приводу?
показати весь коментар
23.07.2022 14:29 Відповісти
Повторение Иловайска для российских войск": Арестович сообщил о котле для оккупантов в районе Высокополья

чутки про котел вірніше полукотел підтвержується
вихід єсть тільки з одної сторони яка знаходиться під ударами нашої артилерії
там скупчилось більше 1000 орків з усим озброєнням
будем спостерігати за тим чи удасця полностю захлопнути котел
віримо в ЗСУ!!
слава Україні!
показати весь коментар
23.07.2022 15:54 Відповісти
стріляти по цим колонам «гуманітарки»,

використовувати дрони з нічним баченням,
думаю у супутника теж щось має бути
показати весь коментар
23.07.2022 17:11 Відповісти
так андрофаги робили завжди й повсюди; на Донбас у розпіарених фурах "гумконвою" завозили оркам 6-ти метрові ракети до "градів", а до московії вивозили українські порізані заводи. усе раціонально; без холостого пробігу...
показати весь коментар
23.07.2022 17:13 Відповісти
Дуже схоже на спєцопєрації краснага крєста((
показати весь коментар
23.07.2022 17:20 Відповісти
 
 