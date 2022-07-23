Після ударів ЗСУ на Херсонщині рашисти завозять боєприпаси під виглядом "гуманітарки", - ГУР МО
Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу".
Про це повідомили в ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз заїхали на окуповану територію Херсонщини. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.
"Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.
Одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час", - зазначили в ГУР МО.
Водночас, ЗС РФ готуються до обстрілів українськими захисниками.
"Периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - зазначили в Головному управлінні розвідки.
Також російським окупантам заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Працює на 100%.
Поки що не бачу жодного реального оточення орків у Херсонській області. Є пару "карманів", з яких є як шосейні, так і грунтові дороги для виходу...
шо там на самом деле - только ГШ знает...
А якщо б 24 лютого москалі в'їхали на територію України на білих камазах з надписом "гуманітарна допомога", ми б теж довго розчехлялись і думали, що з ними робити?
Що ГУР МО каже з цього приводу?
чутки про котел вірніше полукотел підтвержується
вихід єсть тільки з одної сторони яка знаходиться під ударами нашої артилерії
там скупчилось більше 1000 орків з усим озброєнням
будем спостерігати за тим чи удасця полностю захлопнути котел
віримо в ЗСУ!!
слава Україні!
використовувати дрони з нічним баченням,
думаю у супутника теж щось має бути