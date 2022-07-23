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Сьогоднішні вибухи в Шостці не пов'язані з воєнними діями, - голова Сумської ОВА Живицький

шостка

Ранкові вибухи в Шостці, де є травмовані серед працівників одного з підприємств, не пов'язані з воєнними діями.

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств, ситуація під контролем. У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС. Знищення боєприпасів", - написав він.

Сьогоднішні вибухи в Шостці не повязані з воєнними діями, - голова Сумської ОВА Живицький 01

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Нагадаємо, раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що війська РФ зранку 23 липня обстрілювали громади Сумщини, також після 9 години у Шостці пролунав вибух.

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А шо таке? Хтось на "Вторчермет" привіз нерозірвані снаряди? Буває... Від жадібності!
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23.07.2022 13:19 Відповісти
Конструктор "Розмінуй сам".
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23.07.2022 13:23 Відповісти
 
 