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обстріл (27076) Одеса (5321) порт (2015) Брінк (222)

Посол США Брінк про обстріл порту Одеси: "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю"

порт

Посол США Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар російських окупантів по Одесі.

Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - наголосила Брінк.

Раніше повідомлялось, що в  Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр". 

Читайте: РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України, - Буданов

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Бешенную собаку пристреливают,не так ли Бринк?А Запад почему то кормит и лелеет обезумевшего московского пса.
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23.07.2022 13:36
+21
Он для себя легальный коридор для вывоза нашего краденого зерна сделал, если кто не понял, остальное осталось, как было
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23.07.2022 13:35
+16
Зерновое перемирие, как там!
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23.07.2022 13:35
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Он для себя легальный коридор для вывоза нашего краденого зерна сделал, если кто не понял, остальное осталось, как было
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23.07.2022 13:35 Відповісти
Еще и минудобрения разрешили экспортировать.
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23.07.2022 13:36 Відповісти
.Міндобрива . як і зерно під санкціями не були для рашки.
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23.07.2022 14:25 Відповісти
не будет коридора для зерна,и кацапам быстро закроют обратно и вывоз зерна и удобрений,это один розчерк пера,кацапам немного санкции смягчили только изза нашего зерна,нема зерна санкции возвращаються обратно неужели это не понятно?
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23.07.2022 13:52 Відповісти
Не понятно. І сто до одного що не повернуть
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23.07.2022 13:58 Відповісти
получается что кацапы такие тупые разбомбили порт и лишают себя послабления санкций? Конечно нет, и никто им опять не закроет вывоз своего зерна и удобрений, ибо это надо европе в итоге.
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23.07.2022 14:01 Відповісти
А що це ви так топите за стамбульські договорнякі з ******? Як вже цинічно порушені мордором сьогодні.Ось коли санкцїї знову запрацюють. тоді проце і можна поговорити. А так між нами: "Ви чьїх будєтє?"
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23.07.2022 14:50 Відповісти
Зерновое перемирие, как там!
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23.07.2022 13:35 Відповісти
Мутна х..ня від дерьмака, типова робота крота. О все ОП валить на Спарц.
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23.07.2022 14:25 Відповісти
А слабо логово пыни - в вулканический пепел?
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23.07.2022 13:35 Відповісти
Бешенную собаку пристреливают,не так ли Бринк?А Запад почему то кормит и лелеет обезумевшего московского пса.
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23.07.2022 13:36 Відповісти
хремль продовжує війну, брехню, смерті...
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23.07.2022 13:36 Відповісти
Щоб кацапи в чомусь не підісрали? Танунах.
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23.07.2022 13:36 Відповісти
І зброю як зброю також.
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23.07.2022 13:36 Відповісти
їжу як зброю, мда
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23.07.2022 13:37 Відповісти
Краще б пані посол пролобіювала поставку для ЗСУ ударних стелс-безпілотників дальньої дії, от тоді б і само собою відпала загроза й небезпека від обстрілів українських міст рашистськими калібрами.
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23.07.2022 13:38 Відповісти
З цим все ОК, зранку наші літака з бомбами утюжать орків так, що їм мало не покажеться. Спостерігав. Ввечері чекаємо гарних новин. А літаків США ще добавить і навіску до них, можна не сумніватися.
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23.07.2022 14:29 Відповісти
Похоже , что в договоре было прописано. что мы должны прекратить наступление на Херсонском направлении, и разрешить кацапам лазить по нашим судам,хотя имбарго на Украину по зерну, да и по оружию никто не накладывал.А кацапам дано все, что пожелают.Это уже какой то садо-мазо.
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23.07.2022 13:38 Відповісти
США та ЄС самі радісно зняли санкції з банків, добрив, продовольства та нафти в треті країни. І тут таке! хто б міг подумати! Кинули їх як лохів на понт взяли)) а вони повелись
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23.07.2022 13:39 Відповісти
Давай ракети на 300км і русні *****
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23.07.2022 13:40 Відповісти
ну тоді дайте Україні далекобійні ракети та авіацію і Україна покарає РФ.

В чому проблема ?
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23.07.2022 13:40 Відповісти
Дайте, дайте... ***** - самим не стыдно? Страна как Франция, а какой то поц-арендатор ее раком ставит уже 30 лет.
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23.07.2022 13:48 Відповісти
Нет, не стыдно. В 90х, в т. ч. по требованию США и Британии мы передали и ракеты и авиацию, и нюки рашке. По этому вправе требовать
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23.07.2022 13:51 Відповісти
+мільйон
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23.07.2022 14:00 Відповісти
А тебе не стідно за Ленлиз Второй Мировой?Всем дурням по типу "вам никто не обязан",ответ один-Обязаны!!!Как и во втроую мировую,этот МИРОВАЯ проблема.Мировой террорист!Оно уже оголосило наступні цілі.И это уже не Украина!!!
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23.07.2022 15:10 Відповісти
Зелень,альо! Ну як вам ваше підписання? А бамага вже підписана і вам потрібно виконувати. Лошари.
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23.07.2022 13:41 Відповісти
А Zeленим зрадникам дЄрмаку, гундосому, хламімідії пох, їм головне "перемир'я", під виглядом вивезення зерна зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, розмінувати порти, дати можливість рашистам перегрупуватись і продовжити знищувати Україну
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23.07.2022 13:41 Відповісти
Тю, хтось сумнінівався що буде інакше? Черговий доказ продажності ЗЕлених мавп
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23.07.2022 13:43 Відповісти
Росія має бути притягнута до відповідальності" -дякуемо ви "притягнули" вже росію якраз зняли санкції з мордору і допустили танкери з міндобривом а також прохід до Литви а вас кинули кацапи як вони кажуть як лохов амерікосов развелі цікаво розуму хватить поновити ті санкції знов
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23.07.2022 13:44 Відповісти
Одна рука Кремля намагається домовитись з Заходом і вийти із війни, а інша топить за мобілізацію і лупає по першій з калібрів. Там розкол.
І бійня за престол буде дуже кровавою.
Сожрітє друг друга
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23.07.2022 13:45 Відповісти
Мне неинтересно про ***** и Пороха. Шо будем белать с Пианистом - просирает все шо можно и не можно. Он же ***** Родину в дурака проиграет!
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23.07.2022 13:45 Відповісти
а США І ЄС використовують рашистські обстріли для коментарів
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23.07.2022 13:45 Відповісти
Шо там Запад, не представил ещё ********** свою книгу Майн кампф, скоро будет, вместе с горой трупов по всему Миру.
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23.07.2022 13:48 Відповісти
Схожа книга вже є. Управління справами бункерного карлика навіть закупило і розповсюдило її для вивчення державними чиновниками.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3455947-prokuratura-ogolosila-pidozru-avtoru-knigi-denacifikacia-ukrainy.html https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3455947-prokuratura-ogolosila-pidozru-avtoru-knigi-denacifikacia-ukrainy.html

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23.07.2022 14:03 Відповісти
"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю" - ну так нічого нового, рашка так робила усе 20 століття - у 1921-22, 1932-33 і 1946-47 роках.
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23.07.2022 13:52 Відповісти
Значит пора накормить кремль из всех стволов.
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23.07.2022 13:53 Відповісти
Штаты должны наконец понять, что вместо выражения бесконечной озабоченности они должны уничтожить Парашу целиком, вместе со всем её населением и так, чтобы на сотни лет на этих землях больше никем не воняло. Это их долг по праву сильного, а Украина и другие нормальные страны помогут в этом самом нужном в 21-м веке деле чем могут, в т.ч. на оккупированных Парашей территориях и в "санитарной зоне" вдоль границ самой Параши, включая Кенигсбергскую область, Беларусь и "ПМРу".
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23.07.2022 13:55 Відповісти
глюпіє
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23.07.2022 13:57 Відповісти
притягнута до відповідальності ? да ладно. шо ? насправді?
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23.07.2022 13:56 Відповісти
Кто бы мог подумать что так будет ,вот никогда не было, а тут взяли и сделали. Ай-ай-ай.
Главный удар это нанести в Москве по Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова. Который все это придумывает , прорабатывает и выносят к исполнению ФСБ, МИД , армии.
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23.07.2022 13:57 Відповісти
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23.07.2022 13:59 Відповісти
А що ж везти будуть тоді згідно угоди ?((
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23.07.2022 14:01 Відповісти
Ну а що скаже Єлдак, котрий підписував з кацапами угоду?
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23.07.2022 14:12 Відповісти
Путин хочет вынудить мир потреблять его нефть, газ и зерно.
А зерно есть и американское, и канадское, и австралийское, и европейское - так что с голода никто точно не умрёт.
Разве что в России.
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23.07.2022 14:20 Відповісти
Удобрения это и есть газ! Шах и мат.
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23.07.2022 14:28 Відповісти
☄️ Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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23.07.2022 14:58 Відповісти
І що, санкції проти зерна та авіазапчастин повернули москалям? Ні ? А чому ?
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23.07.2022 15:40 Відповісти
ніхто на заході не хоче визнавати що параша це терорист,

і домовленості зі злочинцем нічого не варті,
злочинець розуміє тільки покарання
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23.07.2022 17:03 Відповісти
 
 