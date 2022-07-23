Завдання Повітряних сил наразі - прикрити небо, щоб не допустити появи ворожої авіації, - речник командування ПС ЗСУ Ігнат
Російська авіація становить ще більшу загрозу для України, ніж її ракети. Тому ми маємо захистити наше небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив сьогодні в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - каже Ігнат.
Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.
"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", - зазначив Ігнат.
Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.
"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо", - підсумував речник Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q
а вот F-15 нам будут в самый раз...., мощная, дубовая и надежная машина.....
к тому же, Штаты собираются от них отказываться в пользу F-35....
кстати, из 125 реальных воздушных боев, F-15 не проиграл ни одного......
МіГ-23 МЛД збили 4-ри, при втратах 9. Бійня у долині Бекаа. 23-ті діяли трійками. Двоє відволікали, один знижувався в бив знизу Р-73.
Чого знаю? Батько воював.
На прикриття у 1982 році брали сирійців та іракців. Вони катапультувались після спрацювання "Сирени э". Батько тікав самостійно.
А сирийским пилотам, несмотря на их заявления о 23 или 24 воздушных победах, на деле не удалось сбить ни одного вражеского самолета. Только два F-15 получили повреждения, но оба смогли вернуться на аэродром. В общем, все воздушные бои прошли с "сухим" счетом. Еще 10 или 12 сирийских машин были сбиты израильской и собственной ПВО, проявившей в этих эпизодах куда более высокую эффективность, чем в отношении противника.
Про цю "перемогу" батько розказував?
Після цього Ізраіль 9.06.1982 підняв у повітря 96 літаків (F-16, F-15 та F4, плюс літак ДРЛО E2C Hawkeye, який відслідковував усі сирійські винищувачі) і бпла, а Сирія підняла у повітря 100 винищувачів (в основному МіГ-21) і мала у своєму розпорядженні 19 комплексів наземного ППО. У результаті цієї операції втрат ізраїльських літаків не було (жодної фіксацїї цього факту з будь-якої із сторін), але були знищені 17 комплексів сирійського ППО з 19 (це й була основна ціль операції), а також 29 з 100 МіГ-21.
Наступного дня 10.06.1982 Сирія була вже без ППО, це дозволило знищити додатково 35 сирійських винищувачів. Треба відмітити, що це все вийшло завдяки новітнім технологіям РЕБ та придушення усіх каналів зв'язку сирійських пілотів з наземними центрами.
на Ізюм, Бахмут і Дружківку також((