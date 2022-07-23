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авіація (4043) армія рф (16180) бомбардування (333) Повітряні сили (2340)

Завдання Повітряних сил наразі - прикрити небо, щоб не допустити появи ворожої авіації, - речник командування ПС ЗСУ Ігнат

літак

Російська авіація становить ще більшу загрозу для України, ніж її ракети. Тому ми маємо захистити наше небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив сьогодні в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - каже Ігнат.

Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що вже 2,5 місяця російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.

"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі і ми зможемо самотужки закрити небо", - підсумував речник Повітряних сил.

Читайте також: Командиру авіаційного полку РФ, який віддав наказ бомбардувати нафтобази Рівненщини, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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Топ коментарі
+8
А асфальтом збивати не пробували?
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23.07.2022 14:25
+5
Або шашликами закидати...
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23.07.2022 14:36
+4
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23.07.2022 14:54
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F-16
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23.07.2022 14:25 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО В ПЕНТАГОНЕ: УКРАИНА ПОЛУЧИТ ИСТРЕБИТЕЛИ 4 ПОКОЛЕНИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q https://www.youtube.com/watch?v=O5FArk91W9Q

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23.07.2022 14:27 Відповісти
у F-16 воздухозаборник находится под фюзеляжем и любой камешек, вылетевший из-под переднего колеса, приводит к выходу из строя двигателя..... а учитывая качество наших полос, такой самолет нам не подойдет....., кроме того, т.к. у него один двигатель, его сложней удержать в воздухе.... эту задачу выполняет компьютер, что значительно усложняет авионику и, соответственно, диагностику и обслуживание......
а вот F-15 нам будут в самый раз...., мощная, дубовая и надежная машина.....
к тому же, Штаты собираются от них отказываться в пользу F-35....
кстати, из 125 реальных воздушных боев, F-15 не проиграл ни одного......
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23.07.2022 14:50 Відповісти
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23.07.2022 14:54 Відповісти
Це штурмовик, для наземних цілей.
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23.07.2022 17:19 Відповісти
От тут не *****.
МіГ-23 МЛД збили 4-ри, при втратах 9. Бійня у долині Бекаа. 23-ті діяли трійками. Двоє відволікали, один знижувався в бив знизу Р-73.
Чого знаю? Батько воював.
На прикриття у 1982 році брали сирійців та іракців. Вони катапультувались після спрацювання "Сирени э". Батько тікав самостійно.
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23.07.2022 15:09 Відповісти
ты с мамой своей разговариваешь?
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23.07.2022 15:18 Відповісти
Обстановка в воздухе складывалась для Сирии столь же катастрофично. В воздушных боях с 7 по 11 июня сирийцы, согласно их собственным данным, потеряли 60 самолетов МиГ-21, МиГ-23 и Су-22. Погибло 19 летчиков, остальные успели катапультироваться. Израильтяне объявили об уничтожении 82 "Мигов" и "Су", что было не слишком большим преувеличением.

А сирийским пилотам, несмотря на их заявления о 23 или 24 воздушных победах, на деле не удалось сбить ни одного вражеского самолета. Только два F-15 получили повреждения, но оба смогли вернуться на аэродром. В общем, все воздушные бои прошли с "сухим" счетом. Еще 10 или 12 сирийских машин были сбиты израильской и собственной ПВО, проявившей в этих эпизодах куда более высокую эффективность, чем в отношении противника.

Про цю "перемогу" батько розказував?
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23.07.2022 15:24 Відповісти
Батько тобі набрехав, декілька збитих ізраільських літаків було знищено на самому початку з наземних комплексів ППО.

Після цього Ізраіль 9.06.1982 підняв у повітря 96 літаків (F-16, F-15 та F4, плюс літак ДРЛО E2C Hawkeye, який відслідковував усі сирійські винищувачі) і бпла, а Сирія підняла у повітря 100 винищувачів (в основному МіГ-21) і мала у своєму розпорядженні 19 комплексів наземного ППО. У результаті цієї операції втрат ізраїльських літаків не було (жодної фіксацїї цього факту з будь-якої із сторін), але були знищені 17 комплексів сирійського ППО з 19 (це й була основна ціль операції), а також 29 з 100 МіГ-21.

Наступного дня 10.06.1982 Сирія була вже без ППО, це дозволило знищити додатково 35 сирійських винищувачів. Треба відмітити, що це все вийшло завдяки новітнім технологіям РЕБ та придушення усіх каналів зв'язку сирійських пілотів з наземними центрами.
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23.07.2022 17:34 Відповісти
Ти не повіриш, але у су27 та міг29 воздухозаборнік находіцца также под фюзелем.
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23.07.2022 19:12 Відповісти
А асфальтом збивати не пробували?
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23.07.2022 14:25 Відповісти
Або шашликами закидати...
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23.07.2022 14:36 Відповісти
що ви зробите тушкам які Кучма продав ?
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23.07.2022 14:51 Відповісти
а от на Краматорськ же авіа-бомби скидали? недавно?
на Ізюм, Бахмут і Дружківку також((
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23.07.2022 16:44 Відповісти
Тобто, він виправдовується, що не вистачає про на збиття ракет, бо основні сили ППО зосереджені на збиття літаків?
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23.07.2022 16:52 Відповісти
 
 