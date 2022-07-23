Удар по порту Одеси вчергове демонструє повну зневагу РФ до міжнародного права й зобов'язань, - Боррель
Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси.
На цьому наголосив у твіттері високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо поганий і в черговий раз демонструє повну зневагу Росії до міжнародного права й зобов'язань", - написав він.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
Будь ласка, зачекайте...
Він оновився до MIUI 13!
Тепер в нього навіть вайбер не працює.
рішуче
ще рішучіше
засуджує російський ракетний удар
але санкціі зняті-
в Зад вороття немає
РАШУ ТРЕБА ВЧИТИ !!!!
В результате оклад депутата увеличится до уровня полномасштабной войны: с 28 810 гривен до 49 620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов
1. Надається приміщення, або компенсуються витрати на оренду приміщення під приймальню - мінімум - приймальня, кабінет.
2. Сплачується зарплатня на персонал - секретар, водй, референти й помічники - у середньому їх у кожного нардепа до 10 шт. Консультанти за фахом.
3. Надається транспортний засіб, або сплачується оренда. Компенсація палива, техогляд.
4. Компенсація витрат на відрядження.
5. Медичне страхування, страхування від НВ, державне страхування нардепів на випадок інвалідності, смерті.
6. Компенсація витрат на оренду житла.
7. Матеріально допомогі на оздоровлення.
8. Їдло у столовці за смішні гроші.
не простоватых , а проплаченных агентов раши ( Ермак арахамия гетьманцев Безмозгла)
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
Презедента розбудили, поінформували?
і не треба намагатися зберегти собаці ліцО, бо навіть на рефлексах вона легко і невимушено відгризе "спасітЄлю" пальця чи навіть руку
А ДАЛІ ЩО?!!
Висновки та наслідки будуть, чи знов "велика занепокоєність"?
- контрнаступальні дії ЗСУ зупинено підписаними домовленостями;
- зняті санкції санкціі з окупанта (експорт зерна та добрив з РФ).
Рашка досягла зняття обмежень на продаж свого зерна і добрив, таким чином надходжень в її бюджет для фінансування війни в Україні збільшиться. Значить Україна задля вигоди неназваних українських чи невідомо чиїх бізнесменів сприяє зміцненню економіки країни-агресора, яка веде загарбницьку війну на виснаження проти українського народу. Ну з такими "стратєгами" про*бемо і решта території.
Сьогодні де його виступ? Де офіційне звернення до ООН і Туреччини з тим, що Україна виходить з вчорашнього договору. Немає поваги до самих себе, то інші також не будуть поважати
гебельс-ТБ для внутрішнього вживання.