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Одеса (5321) Боррель Жозеп (1074)

Удар по порту Одеси вчергове демонструє повну зневагу РФ до міжнародного права й зобов'язань, - Боррель

боррель

Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси.

На цьому наголосив у твіттері високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо поганий і в черговий раз демонструє повну зневагу Росії до міжнародного права й зобов'язань", - написав він.

Удар по порту Одеси вчергове демонструє повну зневагу РФ до міжнародного права й зобовязань, - Боррель 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС привітав укладання угоди щодо експорту українського зерна у Стамбулі

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

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Топ коментарі
+27
Ну выразите огромное сожаление и страшную обеспокоенность. И всего делов.
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23.07.2022 15:19
+21
А ти цього до тепер не знав Борель???
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23.07.2022 15:18
+16
макрона щось не чути вже кілька тижнів, в нього сім-карту заблокували для дзвінків в бункер?
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23.07.2022 15:22
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А ти цього до тепер не знав Борель???
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23.07.2022 15:18 Відповісти
Так договір анулювали чи це пула чергова підстава від дєрьмака?
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23.07.2022 15:25 Відповісти
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23.07.2022 15:46 Відповісти
Він знав. Та хіба ж Єрмак буде прислухатися до якогось там Борреля?
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23.07.2022 15:47 Відповісти
Не.. надо опять договариваться! Опять пуйла звать.. опять надо , что б оно с эрдоганом фоткалось.. опять надо ему что б все звонили.. ну что рашанарод видел, что путька не изгой! А
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23.07.2022 16:44 Відповісти
Ну выразите огромное сожаление и страшную обеспокоенность. И всего делов.
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23.07.2022 15:19 Відповісти
так вже)
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23.07.2022 15:21 Відповісти
Що вже? Хто що висловлювати має, якщо Україна сама поїхала в Стамбул і підписала папери? В нас в ОП одні зрадники, а винні ЄС і США...Це ж треба бути таким тупим, Вітя, щоб цього не розуміти
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23.07.2022 15:49 Відповісти
І не забудьте за газ заплатити без запізнень!!!
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23.07.2022 17:31 Відповісти
ДУЖЕ ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЕННЯ ,,,
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23.07.2022 15:20 Відповісти
ну очень глубокое, на несколько дюймов
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23.07.2022 15:26 Відповісти
В "чергове" Ху.ло наплював в обличчя всьому світу.Та ви все ще маєте надию...Може Макрон йому подзвонить?
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23.07.2022 15:20 Відповісти
макрона щось не чути вже кілька тижнів, в нього сім-карту заблокували для дзвінків в бункер?
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23.07.2022 15:22 Відповісти
Мовчання Макрона має набагато прозаїчніше пояснення.
Він оновився до MIUI 13!
Тепер в нього навіть вайбер не працює.
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23.07.2022 16:07 Відповісти
ото дуже шкода, що не можна довбанути по Ростову наприклад, а потім спостерігати за стурбованістю
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23.07.2022 15:21 Відповісти
Вообще то пора бы уже президенту Украины что нибудь сказать по этому поводу
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23.07.2022 15:21 Відповісти
Если дЕрьмак разрешит, то ЗЕчмо может что-то проскрипеть в своём видеогундосике
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23.07.2022 15:25 Відповісти
Да он просто обязан уже выступить с заявлением о расторжении соглашения. Кулеба должен подать официальную ноту протеста и требовать созыва сб ООН. Как они вообще могут сейчас молчать?!
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23.07.2022 15:29 Відповісти
Він вже це сказав в Омані з дерьмаком.
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23.07.2022 15:27 Відповісти
Я могу только предположить, что сейчас они сидят и думают как выкрутиться, потому что это удар не по одессе, это удар по власти Украины в первую очередь. Наглый и циничный. А народ сейчас сидит и ждёт хоть каких то об'яснений и официальных прогнозов. А эта шушера у власти сидит и молчит, как говна в рот набрала
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23.07.2022 15:32 Відповісти
Вам замало його вечірніх казок??
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23.07.2022 15:30 Відповісти
Он обязан выступить. Это его прокол и его вина. От рэфии никто другого и не ожидал. А вот президент обязан сейчас оправдываться перед народом украины
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23.07.2022 15:34 Відповісти
а турки что молчать они же тоже типа гаранты договора..
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23.07.2022 17:46 Відповісти
Що толкове від Зечма можна почути?
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23.07.2022 16:00 Відповісти
Та ні... Казати нічого не треба! Від балачок вже нудить! Вже треба щось робити!!
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23.07.2022 16:12 Відповісти
щось робити? зеленского ермака подоляка арестовича и остальную шоблу на х..й
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23.07.2022 17:48 Відповісти
"ЄС рішуче
рішуче
ще рішучіше
засуджує російський ракетний удар
але санкціі зняті-
в Зад вороття немає
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23.07.2022 15:22 Відповісти
треба не занепокоєння висловлювати , а карати кацапів жорсткими санкціями без всяких лазівок !
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23.07.2022 15:22 Відповісти
санкції з рашки зняли,а тепер можна бла-бла-бла,найсмішніше що тицьнули вкотре наших високопоставлених підписантів
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23.07.2022 15:23 Відповісти
Ой какая неожиданность! Никогда такого не было и вот опять. Мерзкие ублюдки!
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23.07.2022 15:23 Відповісти
Це ти на кого? На Зеленського? А, ну тоді ок. Бо ні ЄС ні Боррель не винні в тому, що Зе-зрадник підписав вчора ті бумажки
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23.07.2022 15:52 Відповісти
Т а хіба ж не ЄС із Боррелєм вимагали цього підписання ??
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23.07.2022 16:14 Відповісти
Росія завжди демонструє повну зневагу до міжнародного права й зобов'язань", Тільки дурні можуть мати з нею стосунки.
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23.07.2022 15:23 Відповісти
никогда такого не было... даже не ожидалось? и тут.... опять???
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23.07.2022 15:24 Відповісти
США повінни вернути санкції на російські. добрива .

РАШУ ТРЕБА ВЧИТИ !!!!
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23.07.2022 15:24 Відповісти
не вийде - добрива США потрібні..вони ж кукурудзу для дітей Африки вирощують
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23.07.2022 15:32 Відповісти
Т азвісно шо ні! Нікого нічому вчити не треба! СвинотоСобакію треба знищувати! НАТівці вже давно могли б засипати ТАМГАВКАМИ увесь кацапстан і знищити це дике свиняче кодло! Але ж, курво, ні!! Хіба не дівнє це все ???
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23.07.2022 16:17 Відповісти
До дупи їм ваша занепокоїність разом із стурбованністю
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23.07.2022 15:25 Відповісти
зеля, хватай свой договор, который ты вчера воспевал и беги жаловаться на плохого Вовку большим пацанам........, в смысле, Гутерешу и Эрдогану.......
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23.07.2022 15:25 Відповісти
Нардепы повысили себе оклады: решение поддержали все фракции

В результате оклад депутата увеличится до уровня полномасштабной войны: с 28 810 гривен до 49 620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов
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23.07.2022 15:26 Відповісти
И забрали зарплаты у мобилизованных за местом работы
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23.07.2022 15:30 Відповісти
минимальный прожиточный минимум в Украине аж 2600 грн.!!!
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23.07.2022 15:30 Відповісти
а пенсія 2100₴
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23.07.2022 15:57 Відповісти
це Ви не підрахували інші витрати, що за рахунок бюджету..

1. Надається приміщення, або компенсуються витрати на оренду приміщення під приймальню - мінімум - приймальня, кабінет.

2. Сплачується зарплатня на персонал - секретар, водй, референти й помічники - у середньому їх у кожного нардепа до 10 шт. Консультанти за фахом.

3. Надається транспортний засіб, або сплачується оренда. Компенсація палива, техогляд.

4. Компенсація витрат на відрядження.

5. Медичне страхування, страхування від НВ, державне страхування нардепів на випадок інвалідності, смерті.

6. Компенсація витрат на оренду житла.

7. Матеріально допомогі на оздоровлення.

8. Їдло у столовці за смішні гроші.
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23.07.2022 15:43 Відповісти
А мы Вам собираем на Байрактар https://zrzutka.pl/bayraktar ! Ооочень мощно! У ваших нардепов зарплата больше чем у меня, вот мне интересно сколько они дали!
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23.07.2022 16:01 Відповісти
тю..ці падли при кориті звикли, що ми такі дурні, що і на армію і на госпіталі назбираємо..мене вони ще з 14 року кумарять..тому, коли була можливість - тільки допомога конкретній людини..і через лікаря, якого добре сама знаю
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23.07.2022 16:57 Відповісти
Собрали, но деньги продолжают приходить. Ещё 3 дня. Посмотрим, что на это Байкар Махина.
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25.07.2022 09:54 Відповісти
І "БОНЕвТІКУ" *****? Хіба не дівнє ???
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23.07.2022 16:18 Відповісти
Зараз ***** в своему бункерi регоче з простакуватих дурнiв, якi йому повiрили ... ТIЛЬКИ НАТО МОЖЕ ЙОГО ЗУПИНИТИ ! Це мабуть почали розумiть декотрi
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23.07.2022 15:26 Відповісти


не простоватых , а проплаченных агентов раши ( Ермак арахамия гетьманцев Безмозгла)
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23.07.2022 15:29 Відповісти
ОЛЕНА АНТОНЮК -Весь світ бажає нашого зерна??? А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
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23.07.2022 15:27 Відповісти
согласен !!! а если учесть что 100% зерновых в Украине контролируют бывшие регионалы, то становится понятно почему такой вой подняли , и 99% земель под зерновыми не государственные а частные , и бабло за зерно идет не государству.
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23.07.2022 15:36 Відповісти
да залиште вже регіоналв!!! муйню зелені творять!!
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23.07.2022 15:46 Відповісти
і це є гірка ПРАВДА!!! Але ж НАТа того, ЧОМУСЬ, не розуміє!!!
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23.07.2022 16:21 Відповісти
рашу прирівняти до північної кореї і відповідно діяти.
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23.07.2022 15:29 Відповісти
Пливли,пливли (домовлялись,домовлялись) і...на березі всрались! Мабуть ще на папері чорнило не висохло...Хлопці на фронті! Ніяких "зелених коридорів" кацапам! Змішувати їх з землею,пам'ятаючи про Іловайськ!
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23.07.2022 15:33 Відповісти
Було б добще, щоб такі, як ти пам'ятали про наших полонених. Міняти на тебе будемо чи на відосіки зеленського?
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23.07.2022 15:50 Відповісти
Ні, Борель, цей удар вчергове демонструє нікчемність і непотрібність всіх цих ООН і купи інших міжнародних організацій.
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23.07.2022 15:36 Відповісти
ахахах, озабочены они, вы же только что подписали с кацапней угоду про вывоз зерна, это же партнеры ваши, и зеленого утырка который всё хотел в глаза ****** посмотреть
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23.07.2022 15:36 Відповісти
В жизни один закон-- " Прав тот , кто стреляет первым"
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23.07.2022 15:37 Відповісти
Ай яй яй. Опять лошка зеленского дерьмак обманул. А ведь сваты кацапам пообещали еще и наступление на Херсон остановить.
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23.07.2022 15:38 Відповісти
Що з цього приводу кажуть в єрмаківській ОПі?
Презедента розбудили, поінформували?
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23.07.2022 15:39 Відповісти
Тоже не понимаю. Что за хрень происходит? В первые же минуты должно было быть выступление президента, должны были быть направлены письма в ООН и ноты протеста. Немедленно должно было быть заявлено о расторжении или хотя бы приостановлении соглашения
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23.07.2022 15:45 Відповісти
В чому питання ? Путлер задоволений. І Зеля задоволений.
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23.07.2022 21:44 Відповісти
Москаля слід бити до смерті, а не папірці з ним підписувати.
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23.07.2022 15:40 Відповісти
коли Захід нарешті зрозуміє, що скажених собак, таких як андрофаги-кацапи, відстрілюють,- світ стане чистішим і безпечнішим..
і не треба намагатися зберегти собаці ліцО, бо навіть на рефлексах вона легко і невимушено відгризе "спасітЄлю" пальця чи навіть руку
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23.07.2022 15:44 Відповісти
Чемоданный сруль уже открыто вертит на болту европейских соплежуев. А они блеют, как овцы, вместо того, что бы ткнуть сруля мордой в его чемодан. Позорище просто.
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23.07.2022 15:44 Відповісти
Абсолютні політичні імпотенти!!!
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23.07.2022 15:48 Відповісти
Рашенфашист знову показав зневагу до ООН, ЕС і дітей Африки. А по суті він сказав, що йому плювати на всіх, буду робити, що схочу. А ви будете стояти перед мною на задніх лапках.
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23.07.2022 15:49 Відповісти
Продукція в Калініград я так розумію що вже не заблокують знов через Литву,тільки озабоченность,а орки ржуть зараз от душі,прогинайтесь далі,будуть на голову сідать і ще срати сверху,Мордор тільки розуміє коли його по морді гимсилять,навіть не ляпас а удар за ударом тоді гопнік зрозуміє
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23.07.2022 15:49 Відповісти
Очень удивляют люди которые надеются на подписание договора. Никаких договоров не может быть пока одна из сторон не капитулировала. Россия показала что игнорирует международное право. Стоило вообще договариваться? нет и не стоит пока не выгонят рашистов с территории Украины.
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23.07.2022 15:50 Відповісти
Міжнародне співтовариство-лохи і гандони. Чого б їх не зневажати?
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23.07.2022 15:50 Відповісти
лохи в первую очередь украинцы которые выбрали зеленых ублюдков во власть во вглаве с носатым предателем
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23.07.2022 17:53 Відповісти
так яку ***** вчора підписали зє!льоні шмарклі?
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23.07.2022 15:53 Відповісти
А ви що, сумнівалися? Немає віри москалям!
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23.07.2022 15:53 Відповісти
Так агресію кацапів уже ж рішуче засудили. Треба ще щось засуджувати?! Багато зброї Україні треба надавати мовчки, без усіляких засуджень. Бо язики постираєте.
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23.07.2022 15:54 Відповісти
Ну демонструє, ну зневагу...
А ДАЛІ ЩО?!!
Висновки та наслідки будуть, чи знов "велика занепокоєність"?
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23.07.2022 15:54 Відповісти
а какой на вкус хлеб из озабоченности Боррель не сказал.....
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23.07.2022 15:55 Відповісти
- українське зерно не вивозиться, та навіть знищується;
- контрнаступальні дії ЗСУ зупинено підписаними домовленостями;
- зняті санкції санкціі з окупанта (експорт зерна та добрив з РФ).
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23.07.2022 15:56 Відповісти
Це перемога рашки, але задля невідомих голодранців українців не так жаль)(
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23.07.2022 16:01 Відповісти
Угода ця з самого початку сумнівна, бо рашисти можуть обстрілювати хоч що і будуть говорити, що в зерносховищах була західна зброя, а в будці кранівника був центр прийняття рішень.
Рашка досягла зняття обмежень на продаж свого зерна і добрив, таким чином надходжень в її бюджет для фінансування війни в Україні збільшиться. Значить Україна задля вигоди неназваних українських чи невідомо чиїх бізнесменів сприяє зміцненню економіки країни-агресора, яка веде загарбницьку війну на виснаження проти українського народу. Ну з такими "стратєгами" про*бемо і решта території.
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23.07.2022 15:59 Відповісти
Як ж мені так хочеться, щоб всі виборці Зе померли. Це чмо замість того, шоб на вимогу суспільства звільнити Єрмака і Татарова - навпаки, знущається з України.

Сьогодні де його виступ? Де офіційне звернення до ООН і Туреччини з тим, що Україна виходить з вчорашнього договору. Немає поваги до самих себе, то інші також не будуть поважати
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23.07.2022 15:59 Відповісти
Зеленському і решті покидьків-рєшал Абрамович повагу "простимулює", а ми тут взагалі ні до чого, холопи мають воювати і помирати за їх добробут.
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23.07.2022 16:05 Відповісти
Так якого чорта ви підписуєте з ними угоди і послаблюєте санкції? Висамовбивці? У кремлі потирають руки-апірація « зерно» ідйот паплану»!
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23.07.2022 16:07 Відповісти
пора пускати газ по ПП-2
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23.07.2022 16:08 Відповісти
та переходити на рублі в міждержавних розрахунках
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23.07.2022 16:09 Відповісти
Гутереш заявив, що договір повинні виконувати обидві сторони. І ніхто з наших не зрозумів, що це нам звернення. Ми, як цивілізовані люди, повинні його виконувати. Ну а мордор? То такоє…
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23.07.2022 16:09 Відповісти
апять
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23.07.2022 16:12 Відповісти
Эрдоган-туалетний папір, которым подтерся Путин.
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23.07.2022 16:14 Відповісти
Почитала коменты,это все конечно очень остроумно и лайков для вас мне не жалко, но уже не до шуток , мы проирываем войну, потому что никто не в состоянии убрать зеленых, путлер знал что Зе не только ослабит Украину перед войной ,и разоружит,но и переизбрать его во время войны будет невозможно, именно поэтому ***** и напало именно на третий год правления плесени,все давно договорено между служками и кремлем.
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23.07.2022 16:21 Відповісти
Пукін хрен ложив на Ердогана і ООН, а вони все хочуть домовитись із психічно хворою твариною.
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23.07.2022 16:32 Відповісти
Дуже хотілось би почути «начальника транспортного цеху», пана Гутерреша.
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23.07.2022 16:34 Відповісти
Рашка може в обстрілі ще й Україну звинуватити.Принаймі на своєму
гебельс-ТБ для внутрішнього вживання.
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23.07.2022 16:56 Відповісти
Даже в Европе уже поняли это. Только украинская власть все жаждет позаигрывать перед путиным и побыстрее капитулировать. Если бы народ позволил они бы давно стали на колени и сдали все что смогли.
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23.07.2022 22:47 Відповісти
Вже ж багато разів казали,що в путіна психологія гопника. Він вважає себе головним в цьому світі і таким чином показує,що чхати він хотів на всіх. В нього свої правила. Ну про що можна домовлятись з терористом,який тримає заручників?
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23.07.2022 23:12 Відповісти
 
 