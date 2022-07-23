До 10 тисяч українців без військового досвіду пройдуть інтенсивні курси "солдатської служби" у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ

Особовий склад полку Королівських Повітряних сил ЗС Великої Британії тренує українських солдатів у Сполученому Королівстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що інтенсивні курси "солдатської служби" пройдуть "до 10 000 українців із незначним військовим досвідом або без нього".

"Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії, і наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270", - йдеться у повідомленні.

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Близько 1050 британських військовослужбовців буде задіяно під час виконання програми, яка проходитиме на об’єктах Міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Уряд Сполученого Королівства оперативно закупив автомати АК для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Сполучене Королівство також надало одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну.

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