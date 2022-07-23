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Велика Британія (5334) Генштаб ЗС (6064)

До 10 тисяч українців без військового досвіду пройдуть інтенсивні курси "солдатської служби" у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ

зс

Особовий склад полку Королівських Повітряних сил ЗС Великої Британії тренує українських солдатів у Сполученому Королівстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що інтенсивні курси "солдатської служби" пройдуть "до 10 000 українців із незначним військовим досвідом або без нього".

"Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії, і наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Джонсоном підготовку українських військових у Британії

Близько 1050 британських військовослужбовців буде задіяно під час виконання програми, яка проходитиме на об’єктах Міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Уряд Сполученого Королівства оперативно закупив автомати АК для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Сполучене Королівство також надало одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну.

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23.07.2022 16:03 Відповісти
Різновиди далекобійних ATACMS для M-142 та M-270
https://www.youtube.com/watch?v=Ev0PI3LcGxs
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23.07.2022 16:09 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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23.07.2022 16:06 Відповісти
Відмазка "янєзнаю, как автомат дєржать" більше не актуальна )
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23.07.2022 16:07 Відповісти
Респект Великобритании! Неоценимая помощь!👍👋
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23.07.2022 16:55 Відповісти
Круто! Дякуємо! А чому в статті немає данних про те, хто і як на ті курси попасти зможе? Це лише військові чи як?
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23.07.2022 16:57 Відповісти
Через військомат
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23.07.2022 20:00 Відповісти
лысый теперь может смело пройти нвп неподалеку от банка где деньги хранит)
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23.07.2022 17:04 Відповісти
Як туди ТрО-шнику потрапити, цікаво? Де можна знайти інформацію?
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23.07.2022 17:45 Відповісти
 
 