Переговори щодо 4 евакуаційних коридорів із окупованих територій на Харківщині тривають, - Синєгубов
Робота щодо організація чотирьох евакуаційних коридорів із окупованих територій Хакрівщини триває.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Ми постійно запитуємо через Офіс Президента, через профільне Міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Зараз ми запросили 4 маршрути знову", - зазначив він.
"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи у цьому напрямі (скажу так, дуже обережно) і ми чекаємо. Щойно буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - додав Синєгубов.
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