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Переговори щодо 4 евакуаційних коридорів із окупованих територій на Харківщині тривають, - Синєгубов

евакуація

Робота щодо організація чотирьох евакуаційних коридорів із окупованих територій Хакрівщини триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Ми постійно запитуємо через Офіс Президента, через профільне Міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Зараз ми запросили 4 маршрути знову", - зазначив він.

"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи у цьому напрямі (скажу так, дуже обережно) і ми чекаємо. Щойно буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - додав Синєгубов.

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А куди поділася гілочка ""????
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23.07.2022 17:20 Відповісти
"""не підійшли""", але інтенсивність та кількість обстрілів міста збільшилась. Раніше орки могли діставати жилі квартали лише з РСЗВ; а нині - навіть з гармат.
Розкажи ще байки.
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23.07.2022 17:23 Відповісти
Пора уже гнать с области козломордых, засиделись они уже здесь.
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23.07.2022 17:37 Відповісти
 
 