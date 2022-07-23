Зеленський про обстріл одеського порту: Росія завжди знаходитиме шляхи для порушення обіцянок

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по морському порту Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, Зеленський розповів конгресменам про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні військами РФ по Україні, зокрема по території Одеського порту.

Президент зауважив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. Адже для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

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