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обстріл (27076) Одеса (5321) порт (2015) росія (63574)

Зеленський про обстріл одеського порту: Росія завжди знаходитиме шляхи для порушення обіцянок

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по морському порту Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, Зеленський розповів конгресменам про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні військами РФ по Україні, зокрема по території Одеського порту.

Президент зауважив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. Адже для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Також читайте: Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було, - Сили оборони Півдня

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Топ коментарі
+41
Лицемірна брехлива ЗЕлена паскуда піклується про зерно олігархів а не про життя українців
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23.07.2022 16:25
+36
*****, зеля, та ты ж вчера гундосил о том, "кокое все зеленое, кокое все красивое"!
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23.07.2022 16:28
+32
Не бреши лошара! В договорі про кораблі йдеться! РФ ракетами кораблі знищила чи порти??? Ви суки київські спеціально про порти ні слова не вписали в договір! Імпічмент тобі тварюка!!
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23.07.2022 16:26
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23.07.2022 16:23 Відповісти
Лицемірна брехлива ЗЕлена паскуда піклується про зерно олігархів а не про життя українців
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23.07.2022 16:25 Відповісти
ЛОХшара!!!!
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23.07.2022 16:29 Відповісти
А що кацапам з того?
Завжди знайдуться довбойоби, що цим обіцянкам вірять і навіть угоду готові з ними підписати!
Чи не так, пане президент?
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23.07.2022 16:25 Відповісти
А,чому,Ви досі вважаєте персоналію президентом?
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23.07.2022 20:23 Відповісти
Юридично, він має таку посаду.
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23.07.2022 20:26 Відповісти
Не бреши лошара! В договорі про кораблі йдеться! РФ ракетами кораблі знищила чи порти??? Ви суки київські спеціально про порти ні слова не вписали в договір! Імпічмент тобі тварюка!!
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23.07.2022 16:26 Відповісти
Хто цей договір бачив? По тєліку кажуть, що туди порти входять теж. Де ссилка на цей договір?
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23.07.2022 16:28 Відповісти
Тут, на Цензоре выкладывали, да, порты входят
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23.07.2022 16:58 Відповісти
Зеленське,хоч що зробив офіційно? Питання риторичне. Ви впевнені,що він непродав,вже все і вся?
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23.07.2022 20:26 Відповісти
А бороду ЗЕдебілу робить стиліст
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23.07.2022 16:26 Відповісти
Бєнін ? Щоб вони зжерли свої бороди !
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23.07.2022 18:31 Відповісти
Та ти шо? Оце так новина! Одразу видно що не лох.
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23.07.2022 16:26 Відповісти
Кому это он говорит?
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23.07.2022 16:26 Відповісти
Татарову.
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23.07.2022 16:36 Відповісти
а тот директору доложит... Андрею Борисовичу)
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23.07.2022 21:39 Відповісти
Попалась мне в Сети одна вещь.
Некий американский сенатор делится воспоминаниями о своей встрече с Путиным, еще во времена его первого президентства(2000-2008).
- Мы обговаривали вопрос, о котором мне все было известно. А ему было известно, что мне все известно. И тем не менее он врал, врал прямо в глаза, врал безостановочно, врал, хотя ни малейшей пользы от его вранья ему не было. Врал просто потому, что не врать он уже не мог.
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23.07.2022 16:27 Відповісти
Джон Эдгар Гувер, бессменный шеф ФБР в 1924-1972 гг.

«Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не сможет руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю»
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23.07.2022 16:32 Відповісти
💯
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23.07.2022 17:48 Відповісти
Вважаєте,що зеленський його рідня?
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23.07.2022 20:27 Відповісти
*****, зеля, та ты ж вчера гундосил о том, "кокое все зеленое, кокое все красивое"!
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23.07.2022 16:28 Відповісти
Це ти своїм пацанам криворогим ,чи лохуватим виборцям щось обіцяти можеш,а РФ порушила вчора підписану угоду,очікуючи на імпотентну реакцію...
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23.07.2022 16:28 Відповісти
Це свідчить лише про те що ти допоміг рашці зняти санкціі і віддав Одесу на поталу ворогу,це свідчить що заради "дітей африки" заплатив життями українських дітей.Після того що росія відібрала крим Донбас, ти розповідаєш нам що ,виявляється ,вони не виконують підписані договори?!! а ти не знало про це?!! Да будь ти проклятий !
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23.07.2022 16:30 Відповісти
если женщина, прокляла, особенно украинка, то считай пипец....... )
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23.07.2022 16:50 Відповісти
такие отмазки уже не проходят. Кто подписал договор с украинской стороны и чья инициатива, должны быть под следствием.
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23.07.2022 16:31 Відповісти
Кого ермак делегував той I пIдписав! При чому тут Зеля
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23.07.2022 16:37 Відповісти
гніда зелена, шоб ти здох разом зі своєю тьолочкою єрмаком
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23.07.2022 16:31 Відповісти
Что за сексизм! Это еще вопрос, кто там кому тьолочка.
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23.07.2022 17:07 Відповісти
Вова та не пи*ди, то просто кацапчики полегшують роботу українських портів зменшують кількість українського зерна, щоб легше і швидше було вантажити, сарказм.

У Вови краще виходило.
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Має бути оголошення виходу з цієї зернової угоди.

З подальшим запитом у того ж ООН близько 1000 вантажівок, які перевезуть зерно до польських портів. Це вже давно можна було зробити. Але ж в цьому випадку росії б не було ніяких плюшок. Тому, Єрмак обрав Стамбульський варіант, що саме росії зробити вигоду.
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23.07.2022 16:33 Відповісти
А клован завжди буде лохом. А його наглядач дєрьмак покидьком та зрадником.
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Він не лох, він зрадник.
В рамках цієї «угоди» кацапам дозволили продавати агропродукцію, та добрива.
І воно цілком свідомо пішло на зраду.
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23.07.2022 16:35 Відповісти
І це все ???
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23.07.2022 16:33 Відповісти
хрюсия прикладывает максимум усилий, чтобы даже до полудиких племен Африки дошло, что хрюске абсолютно не договороспособны.
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23.07.2022 16:34 Відповісти
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23.07.2022 16:35 Відповісти
Єрмака, Беню, Шмигаля, Резнікова,Бенедіктовну, Бакаєва ніхто не вибирав.
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23.07.2022 16:41 Відповісти
юзика забыл
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23.07.2022 16:51 Відповісти
Вибрали все гімно в одній морді - зе
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23.07.2022 16:51 Відповісти
А у приспіві - про пекельні борошна.
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23.07.2022 16:49 Відповісти
Не "частку" а "долю" ! Бл*дь! - і тут без кацапського Гугл-перекладача не обійшовся!
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23.07.2022 17:19 Відповісти
сумно що постять кацапських тролів
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23.07.2022 21:42 Відповісти
Головне що зелені зрадники допомогли зняти з рашці санкції на продаж зерна та миндобрив....рашка буде торгувати а ми сідити у розбитого порту....Зелені паскуди
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23.07.2022 16:35 Відповісти
Хватит уже исполнять, актёр! давай конкретнее!
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23.07.2022 16:36 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі расія нарушіла договор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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23.07.2022 16:37 Відповісти
Вообще то всех очень интресует - договор по зерну ВСЁ ? После того , как вам демонстративно насрали на голову . Или Украина , не смотря ни на что , наступая на грабли , будет смело идти вперёд и ждать , когда ещё раз насерут ?
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23.07.2022 16:37 Відповісти
А мы всегда будем прыгать на граблях?
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23.07.2022 16:38 Відповісти
Чому граблі?
З кацапів зняли частину санкцій: вони можуть продавати зерно, вкрадене в Україні, та мінеральні добрива.
А зелені гниди, тепер будуть скимлити, мовляв вони нічого не знали!
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23.07.2022 16:42 Відповісти
Дивимось наслідки:
Туреччина - країна-ГАРАНТ безпеки України.
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23.07.2022 16:40 Відповісти
ну что отвел, отведун... зато по полной заглянул в шоколадный глаз
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23.07.2022 16:45 Відповісти
кацапня хотіла вибити собі умови зняття санкцій,
а Україні спаскудити все щоб не могли виконати підписану домовленіст
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23.07.2022 16:49 Відповісти
Какая еще россия. Это большевики. Наследники Ленина. Сатана на Земле.
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23.07.2022 16:51 Відповісти
Лоха гріх не кинути, ти головний винуватець що вони не тримають слово, бо скільки б разів вони тебе не кинули ти знову й знову волієш підписати якийсь папірець та заглянути в сраку *****.
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23.07.2022 16:52 Відповісти
"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати" - взагалі-то вона не шукала шляхи, а просто порушила домовленості. Із слів Зе складається враження, що рашка просто знайшла "шлях", "лазійку" і скористалась нею.
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23.07.2022 16:53 Відповісти
«Вираломна!!!»
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23.07.2022 16:58 Відповісти
Янелох таки лох. (что Шойгу делал на подписании соглашения по зерну? Абрамович - понятно, кроме зеленых баксов для зеленых друзей у него ничего больше нет)
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23.07.2022 17:04 Відповісти
Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, знаходитиме "не лохів",котрим дає ці обіцянки і котрі ведуться на ці обіцянки(не за даром) , і які рашист не збирається виконувати.
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23.07.2022 17:05 Відповісти
Геніально! Так якого дідька єрмаковські шлюхи ці переговори влаштовують без кінця?
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23.07.2022 17:10 Відповісти
зеленский лжец и негодяй, марионетка портнова....
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23.07.2022 17:13 Відповісти
Это весь рассказ? Реакция президента страны на коварные действия врага? не, надо сбегать мамке пожаловаться, пусть она заступится! Он, вообще, дееспособный или нет? Это пламенная речь
фельдмаршала, или, ещё Ермак не дал отмашку и стадо помощников не написало ответку?
Вспоминаются все буквы алфавита сразу и рот не может закрыться, одни, извините, матюки!
Над нами враг просто помеялся и показал самым тупым, что верить ему нельзя, что, собственно,
и было ясно. Благодаря главному переговорщику Ермаку теперь с орков снимут часть санкций,
они перегрупируются и пойдут с новой силой! ЗВИЗДЕЦ! Мерси боку Ермаку!
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23.07.2022 17:19 Відповісти
ZeДермак и Татаров и даже Гетманчук с Марьяной Бузпутно безуглой ..єто все агенты Госдепа и Джо Байдена...а Серёга Лещенко ваше мудак конченный продалсЯ ЦРУ и АНБ USA. ..
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23.07.2022 17:23 Відповісти
Я бачу тепер, що з нашими зрадниками, операція з вивозу зерна триватиме роками. Ми зерно вивезти все одно не зможемо. А з Московії знімуть усі санкції. І всі благатимуть її щоб вона не стріляла по одеських портах та торгових судах.
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23.07.2022 17:39 Відповісти
а ти лошара завжди будеш вірити обіцянкам московії??
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23.07.2022 17:57 Відповісти
До речі кацапи вже заявили Туркам, що то не вони і взагалі не в курсах
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23.07.2022 18:02 Відповісти
Із серії «чия б коза мекала»
От цікаво, а як обіцянки виконує він сам?
А те, що рашисти не виконують обіцянок й без зеленського всім зрозуміло!
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23.07.2022 18:26 Відповісти
зелене клоунське гівно
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23.07.2022 20:27 Відповісти
"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати", - так якби Зе слуги щось підписували. Там якось вирішення ситуцій подібних передбачено? Що взагалі там підписано?
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23.07.2022 20:40 Відповісти
Просто опять купился. Сколько тебя еще будут дурить? На россии просто смеются с нашей власти, 1000 раз обдурили, а они опять верят в бумажки.
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23.07.2022 22:32 Відповісти
 
 