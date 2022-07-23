Зеленський про обстріл одеського порту: Росія завжди знаходитиме шляхи для порушення обіцянок
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по морському порту Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Так, Зеленський розповів конгресменам про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні військами РФ по Україні, зокрема по території Одеського порту.
Президент зауважив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.
"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - пояснив глава держави.
За словами Зеленського, саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. Адже для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".
Будь ласка, зачекайте...
Завжди знайдуться довбойоби, що цим обіцянкам вірять і навіть угоду готові з ними підписати!
Чи не так, пане президент?
Некий американский сенатор делится воспоминаниями о своей встрече с Путиным, еще во времена его первого президентства(2000-2008).
- Мы обговаривали вопрос, о котором мне все было известно. А ему было известно, что мне все известно. И тем не менее он врал, врал прямо в глаза, врал безостановочно, врал, хотя ни малейшей пользы от его вранья ему не было. Врал просто потому, что не врать он уже не мог.
«Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не сможет руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю»
У Вови краще виходило.
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
З подальшим запитом у того ж ООН близько 1000 вантажівок, які перевезуть зерно до польських портів. Це вже давно можна було зробити. Але ж в цьому випадку росії б не було ніяких плюшок. Тому, Єрмак обрав Стамбульський варіант, що саме росії зробити вигоду.
В рамках цієї «угоди» кацапам дозволили продавати агропродукцію, та добрива.
І воно цілком свідомо пішло на зраду.
Єслі расія нарушіла договор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
З кацапів зняли частину санкцій: вони можуть продавати зерно, вкрадене в Україні, та мінеральні добрива.
А зелені гниди, тепер будуть скимлити, мовляв вони нічого не знали!
Туреччина - країна-ГАРАНТ безпеки України.
а Україні спаскудити все щоб не могли виконати підписану домовленіст
фельдмаршала, или, ещё Ермак не дал отмашку и стадо помощников не написало ответку?
Вспоминаются все буквы алфавита сразу и рот не может закрыться, одни, извините, матюки!
Над нами враг просто помеялся и показал самым тупым, что верить ему нельзя, что, собственно,
и было ясно. Благодаря главному переговорщику Ермаку теперь с орков снимут часть санкций,
они перегрупируются и пойдут с новой силой! ЗВИЗДЕЦ! Мерси боку Ермаку!
От цікаво, а як обіцянки виконує він сам?
А те, що рашисти не виконують обіцянок й без зеленського всім зрозуміло!