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Одеса (5321) експорт (4380) Кубраков Олександр (447)

Україна готується до запуску експорту зерна, попри обстріл порту в Одесі, - Кубраков

порт,одеса,кубраков

Технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції триває, попри обстріл Одеського порту армією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Сьогодні Роcія нанесла ракетний удар по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив. Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам, саме тому Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів була підписана з ООН та Туреччиною, а не з Росією", - зазначив він.

Кубраков наголосив, що документ не був жестом "доброї волі", а результатом роботи ЗСУ, які звільнили острів Зміїний, а також підтримки наших союзників. Тому його підписано на українських умовах - жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл одеського порту: Росія завжди знаходитиме шляхи для порушення обіцянок

Він додав, що наразі увесь світ спостерігає за цією ситуацією. ООН, союзники та партнери говорять про Стамбульську ініціативу як рішення, яке зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду, а мільярди - від зубожіння.

"Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію РФ, війна не закінчилася. Але так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до "0" позицій, ми не відступимо від своєї цілі - розблокувати морські порти. Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів", - підкреслив міністр.

Україна готується до запуску експорту зерна, попри обстріл порту в Одесі, - Кубраков 01

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Також читайте: Речник МЗС Ніколенко про обстріл Одеси: Це плювок Путіна в обличчя Гутеррішу та Ердогану

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Топ коментарі
+49
Идиоты...боже. зачем?? Сразу разорвать договор и точка! Что за пздц?!
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23.07.2022 17:02
+39
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550844003733602304 9 мин

Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом! Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас( А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав((( Дякую вождям за мудрість. А ні, то - ні(
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23.07.2022 17:13
+29
Мабуть такий чималий відкат заклали, що відмовитися не можуть навіть після обстрілу Одеського порту... Бо, виходячи з безпекової ситуації, мали б не просто відмовитися, а на повний голос послати за кораблем і вимагати натівського конвою.
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23.07.2022 17:03
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Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine
https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #ГУРперехоплення
«Нажерлись і гранатометами в село всадили» - окупант розповідає мамі про «пригоди» колег по службі «Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові.»
https://youtu.be/kVSfSba0gF0
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23.07.2022 17:02 Відповісти
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine

https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #ГУРперехоплення
«Якась РСЗО, типу «Граду», «Урагану» Тільки беззвучна»
Рашист розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.
https://youtu.be/g0OiDG_BoRc
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23.07.2022 17:14 Відповісти
Идиоты...боже. зачем?? Сразу разорвать договор и точка! Что за пздц?!
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23.07.2022 17:02 Відповісти
"Бабло побеждает зло"?
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23.07.2022 17:04 Відповісти
МИНОБОРОНЫ ТУРЦИИ СООБЩИЛО ЧТО ПО СООБЩЕНИЮ МИНОБОРОНЫ *********** РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ КАКОГО ЛИБО ОТНОШЕНИЯ К ОБСТРЕЛУ МОСРКОГО ПОРТА ОДЕССЫ КАКИМИ ТО РАКЕТАМИ??????????????????????? ***** ЕВБАНЫНЙ В РОТ МАРСИЯНЕ ИЛИ ВЕНЕРИАНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ИЛИ ПОСТАНЦЫ ДИМЬБАССУ ИЛИ ЭРЕТЕИИ ИЛИ МЫ САМИ СЕБЯ ОБСТРЕЛЯЛИ КАЛИБРАМИ КОТОРЫХ У НАС НЕТ??????? это все что нужно знать о ********** Мордоре и Орде... врут на одном дыхании и на моргании глаза..
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23.07.2022 17:14 Відповісти
Єто стріляло ВСУ, єто стрілялі туркі, єто стрілял оон ... ви що кацапів не знаєте.
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23.07.2022 17:25 Відповісти
Гра в якій янелох зображує лоха оманського
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23.07.2022 20:43 Відповісти
А и правда, зачем експортировать зерно.. У нас же економика сейчас с графиков рветься, настолько все хорошо
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23.07.2022 17:11 Відповісти
Ще не все зерно вкрадене кацапами й спалене. Й домовленість схожа на Меморандум( Будапештський) Стамбульський ?
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23.07.2022 20:41 Відповісти
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23.07.2022 17:02 Відповісти
Ну вот и ответ . Предателей ни что не остановит .
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23.07.2022 17:03 Відповісти
Мабуть такий чималий відкат заклали, що відмовитися не можуть навіть після обстрілу Одеського порту... Бо, виходячи з безпекової ситуації, мали б не просто відмовитися, а на повний голос послати за кораблем і вимагати натівського конвою.
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23.07.2022 17:03 Відповісти
согласен на экспорт, ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ 6-ГО АМЕРФЛОТА+НАТОВСКОГО
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23.07.2022 17:03 Відповісти
Нехай экспорт проводять турки. Якщо їх потоплять, це вже буде питанням до турків. Якщо загинуть українці, всіх хто підписував та дозволив експорт треба запроторити на довічне ув'язнення.
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23.07.2022 22:08 Відповісти
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23.07.2022 17:03 Відповісти
Так треба щоб вже по зерну кацапи довбонули? Вони це зроблять, не сьогодні так завтра.
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23.07.2022 17:04 Відповісти
Не доставайся же ты, никому...
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23.07.2022 17:38 Відповісти
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23.07.2022 17:04 Відповісти
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23.07.2022 17:07 Відповісти
Тому його підписано на українських умовах - жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій., але з обов'язковими ракетними обстрілами рашистами території України , та припиненням просування ЗСУ в Херсонській області і звільнені Півдня України
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23.07.2022 17:11 Відповісти
зерно-то не государственное а тех кто больше всего кричит об открытии портов.... 5-6 крупных агрохолдингов+ 10 спекулянтов, приближенных к елдаку
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23.07.2022 17:11 Відповісти
ермаковское окружение - все хапает и хапает
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23.07.2022 17:42 Відповісти
чонгар уже разминировали, теперь разминируют одессу
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23.07.2022 17:12 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550844003733602304 9 мин

Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом! Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас( А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав((( Дякую вождям за мудрість. А ні, то - ні(
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23.07.2022 17:13 Відповісти
Де взагалі там було сказано про зняття санкцій та про дозвіл Росії красти зерно? Задовбали уже висмоктувати аргументи з пальця
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23.07.2022 17:22 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1550850249719271425 4 мин

Забув додати, що ще й банки виведенні з-під санкцій… Україна кров'ю платить за власне зерно для країн, які нам навіть у захисті країни не допомогають(
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23.07.2022 17:33 Відповісти
даун зеленый - рашке разрешили торговать зерном и удобрениями
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23.07.2022 17:43 Відповісти
А увесь прибуток від продажу зерна витратимо на ремонт тих кораблів, що пошкодить русня?
Ми же по договору повинні забезпечувати їх безпеку.
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23.07.2022 17:14 Відповісти
Який прибуток ? Його давно пропили.
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23.07.2022 17:48 Відповісти
Столько не пропьёшь , Офшеры пухнут ZеДерьмачья
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23.07.2022 17:56 Відповісти
зелені мерзотники які тільки красти можуть
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23.07.2022 17:16 Відповісти
тут все просто - власти нужны деньги. Поэтому даже если рашка будет топить баржи - Кубраков упорото будет говорить про "перемогу"
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23.07.2022 17:23 Відповісти
Путлер не заплатить. Кине!
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23.07.2022 17:35 Відповісти
Повісити курбакова
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23.07.2022 22:10 Відповісти
ЗЕлень, чьё зерно? Агрохолдингов или государственное?
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23.07.2022 17:30 Відповісти
Дурням закон не писаний.
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23.07.2022 17:34 Відповісти
игра в поддавки в исполнении зеленых
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23.07.2022 17:34 Відповісти
На недавней встрече Эрдогана и путлера Хмырь мавзолейный пообещал прекратить огонь в Черном море...поскольку идут учения стран НАТО...
Что сделает бандит Эрдоган с бандитом путлером?
Ответ...
Поставит в Украину 50 беспилотников Байрактар...поскольку его зять Сельчук Байрактар єто обещал сделать єто еще в апреле..
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23.07.2022 17:36 Відповісти
Я бачу тепер, що з нашими зрадниками, операція з вивозу зерна триватиме роками. Ми зерно вивезти все одно не зможемо. А з Московії знімуть усі санкції. І всі благатимуть її щоб вона не стріляла по одеських портах та торгових судах.
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23.07.2022 17:40 Відповісти
Ну давайте. Еще корабли рашисты наши не топили. Зато рашистам дали добро на торговлю краденным нашим же зерном.
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23.07.2022 17:42 Відповісти
Зерно выращивали фермеры Украины..а не зелемойские болваны Кучмистов Кодломойских

Мой друг фермер из Харьковской области по факту потерял весь урожай ещё в марте..две ракеты Мавзолейных Мудаков попали в зернохранилище...
Крысы мавзолейные ..горите в АДу...падаль Шариковская...
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23.07.2022 17:46 Відповісти
кубраков, схоже , ще один ссучєний слуга крємля.
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23.07.2022 17:48 Відповісти
х@йло спеціально обстріляв щоб всі боялися йти в українські порти,

і страхові контори не будуть страхувати вантаж
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23.07.2022 17:52 Відповісти
Тоесть вспомним Иловайский зеленый коридор и будем прорываться с боем?
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23.07.2022 17:53 Відповісти
Боже, який позор!
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23.07.2022 18:01 Відповісти
Це вже не має значення....головне що при сприянні зеленої зрадницької наволочі в ОП та дерьмака с рашки сняли купу санкцій...Для цього все й робилося....Зелені паскуди
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23.07.2022 18:01 Відповісти
какая-то аналогия возникает с вывозом зерна с Украины перед голодомором 33 года
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23.07.2022 18:03 Відповісти
Шо ви там "надагаварівалісь" .. Вже, ***** , шоста тривога за день ,.... а Одесу обстріляли "марсіани" млять...
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23.07.2022 18:03 Відповісти
Зелені клоуни невиправні ідіоти, а їхні виборці ще дурніші.
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23.07.2022 18:08 Відповісти
Кубракова уже повязали круговой порукой, у него нет другого выхода. Шойга был в Стамбуле, что он там в сортире творил с зелеными..... Что-то вроде того, что Патрушев творил с Зеленским, только жестче.
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23.07.2022 18:08 Відповісти
Цю ницу антиукраїнську йо@ань тре зносити якомога швидше (хоча тре було це робити ще раніше), бо до кінця їхньої каденції вони Україну зжеруть зсередини, як той шашель дерево. Власне це й було їх головне завдання - жерти Україну зсередини, поки москалі будуть довбати Україну зовні... ЗЕлена наволоч напевно вже забула, що за Українською Конституцією у нас парламентсько-президентська країна, а не "офісно-преЗЕдентське шапіто"!!!
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23.07.2022 18:17 Відповісти
І що чинна влада думає відмазатись ноунеймом?
А цей дурник усвідомлює на що він підписався?
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23.07.2022 18:31 Відповісти
Либо клинические дебилы, либо предатели.
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23.07.2022 18:46 Відповісти
Наверное два в одном и предатели и идиоты. Ибо только идиоты жаждут попасть в Тюрьму Народов - россию.
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23.07.2022 22:42 Відповісти
Слуги кремлівського народу вирішили остаточно знищити портову інфраструктуру Одещини! Зрадники! Продовжують вони....значить завтра прилетить по порту южному або чорноморську! Кончені тварюки київські!
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23.07.2022 18:54 Відповісти
Геть дебілів з влади. Антиукраїнська влада Україні не потрібна.
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23.07.2022 19:02 Відповісти
Щоб ви, всі ЗЕлуплені, виздихали! Разом з Дєрмаком та Боневтіком!
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23.07.2022 19:41 Відповісти
Пока Одессу не сдадут не успокоятся предатели!
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23.07.2022 20:31 Відповісти
По сєрєдінє так по сєрєдінє.
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23.07.2022 22:18 Відповісти
Они готовы на любые жертвы, да хоть пол Украины отдать, хоть любые потери. Лишь бы бабло намыть. Это не власть, а сборище позорных трусов, предателей и агентов Кремля. Патриотов и спецов там ноль.
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23.07.2022 22:40 Відповісти
Зерно спокойно можно вывозить авто и ЖД транспортом. Но власть Украины хочет вот обязательно стать на колени перед путиным, использовать любой предлог лишь бы унизить Украину. Интересно Сталин умолял бы Гитлера не топить коробли с ленд-лизом, в том числе с продуктами. Нет они дрались, а эти лишь бы побыстрее капитулировать, постоянно туда клонят.
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23.07.2022 22:45 Відповісти
Предупредили ударом же, что будут стрелять по Одессе! Нет, надо таки открыть порты, чтобы Одессу захватить! Это или зрада или «секретный»ход, о котором потом будут «обеспокоены» на Западе!
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24.07.2022 00:13 Відповісти
 
 