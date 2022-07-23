Україна готується до запуску експорту зерна, попри обстріл порту в Одесі, - Кубраков

Технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції триває, попри обстріл Одеського порту армією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Сьогодні Роcія нанесла ракетний удар по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив. Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам, саме тому Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів була підписана з ООН та Туреччиною, а не з Росією", - зазначив він.

Кубраков наголосив, що документ не був жестом "доброї волі", а результатом роботи ЗСУ, які звільнили острів Зміїний, а також підтримки наших союзників. Тому його підписано на українських умовах - жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій.

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Він додав, що наразі увесь світ спостерігає за цією ситуацією. ООН, союзники та партнери говорять про Стамбульську ініціативу як рішення, яке зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду, а мільярди - від зубожіння.

"Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію РФ, війна не закінчилася. Але так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до "0" позицій, ми не відступимо від своєї цілі - розблокувати морські порти. Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.