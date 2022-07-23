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Новини Війна
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Волинь (837) Нацполіція (14879) Рівненщина (1133) Клименко Ігор (472)

На Рівненщину та Волинь приїхало чимало переселенців, тому варто збільшити кількість поліцейських нарядів в цих областях, - Клименко

поліція

Також буде збільшено кількість мобільних груп реагування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. В ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тож відповідно поліцейська присутність також має бути посилена", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, кількість нарядів та мобільних груп реагування збільшують, щоб швидше та якісніше відпрацьовувати заяви громадян та отриману оперативну інформацію

"Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів чи інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню в області зброї або інших заборонених предметів і речовин.

Звісно, під прискіпливою увагою райони, які межують із Білоруссю. Там ми теж збільшили поліцейський контроль та ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій", - зазначив очільник Нацполіції.

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Топ коментарі
+10
В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
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23.07.2022 17:35
+9
ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

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23.07.2022 17:42
+6
Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
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23.07.2022 17:42
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а они неблагонадежные или прокаженные? или с львовян пример берите - поднимите цены на аренду в 5 раз....да, гостеприимные дети садового вы наши?
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23.07.2022 17:09 Відповісти
ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

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23.07.2022 17:42 Відповісти
Никак. Взял одно фото и растянул на миллионы человек. Это не люди которые приехали вас объедать, они бежали от войны и оккупации, они пережили эту войну в реальном режиме, с падающими снарядами, стрелковыми стычками и авиабомбардировками. Ты сеешь раздор, устраивает провокации и делаешь жизнь беженцев войны ещё несчастней. Кацапы рады таким как ты, потому что это ослабляет нашу страну.
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23.07.2022 17:53 Відповісти
я не зовсім зрозумів що тут написано, - можеш повторити, але не мовою оккупантів?
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23.07.2022 18:03 Відповісти
Бидло уССко гаваряще, з лугандодонбасії, поводить себе як вдома, на заході так не звикли !
Ви інші , усвідомте ц
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23.07.2022 18:12 Відповісти
До чого цей висер. Нормальні міри безпеки і не більше
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23.07.2022 17:13 Відповісти
стара балалайка знову заграла
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23.07.2022 17:33 Відповісти
В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
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23.07.2022 17:35 Відповісти
Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
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23.07.2022 17:42 Відповісти
А хто вам дав право вирішувати за літніх чоловіків, є їм що втрачати чи ні? А може ви вже своє віджили?
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23.07.2022 18:35 Відповісти
Шановний Степан, не для того вони йшли у "мусора", щоб Україну захищати.
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23.07.2022 18:31 Відповісти
В Луцьку повно цих мусорів, стоять тільки каву попивають і курять. Куди іще більше? Причому багато молодняка в яких ще молоко на губах не висохло, але вже ходять зі зброєю. Отримують таку грошву, поки всі інші не знають як вижити, бо кордони закрили, на заробітки вже поїдеш, а роботи немає і ціни тільки ростуть.
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23.07.2022 17:48 Відповісти
начинают понимать, что нужно контролировать тех кто приезжает.
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23.07.2022 18:04 Відповісти
В Луцке можна пройти 4км. через пол города , в промежутке 22-30 23-30 и не встретить ни патруля ни полицейскую машину.. Сам неоднократно убедился.. Куда они деваются? Хрен его знает.. Так что может и правильно.
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23.07.2022 18:48 Відповісти
Чемні дітки в такий час спатки лягають )))
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23.07.2022 19:02 Відповісти
В свои пятьдесят - ложусь позже.. А с комендантськой годиной пошла расслабуха.. Что есть то есть.
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23.07.2022 19:56 Відповісти
В Луцьку не діє комендантська година?
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23.07.2022 19:12 Відповісти
Тобто ви невдоволені що десь непомітнорозташований людяно-адекватний поліцейський патруль рівно опісля 23.00 вас не притягнув у відділок щодо адміністративної відповідальності?
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24.07.2022 04:57 Відповісти
 
 