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громадянство (1058) Зеленський (22416) Корбан (189)

Голову штабу оборони Дніпра Корбана позбавили громадянства через критику Зеленського, - Welt

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан раніше вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

Журналісти називають Корбана "критиком Зеленського".

"У розпал російської агресивної війни голова територіальної оборони у південно-східному українському місті Дніпро каже, що під час поїздки за кордон його позбавили громадянства. Він досі перебуває на прикордонному пункті. Оскільки в нього конфіскували український паспорт, він не може повернутися до Польщі. Нещодавно Корбан привселюдно поскаржився на відсутність підтримки з боку Києва", - пише видання.

В матеріалі зазначається, що Корбан "через контакти в США" вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.

"Того, у свою чергу, вже давно звинувачують у надто тісних зв'язках із Росією. Українські ЗМІ вже кілька днів обговорюють ймовірний секретний указ президента Зеленського, згідно з яким не менше десяти українців позбавили громадянства за те, що вони нібито мали друге громадянство.

Згідно з його власними заявами, минулого тижня Корбан ненадовго виїхав за кордон, щоб відвідати свою родину. Він відіграє центральну роль в організації оборони Дніпропетровщини",- пишуть журналісти Welt.

Також видання нагадує, що п'ятий президент Петро Порошенко колись позбавив громадянства експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Однак за Зеленського той відновив своє українське громадянство.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Держприкордонслужба про недопуск голови штабу оборони Дніпра Корбана в Україну: Інспектори діють виключно в межах норм чинного законодавства

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Топ коментарі
+69
спочатку ***** таємно приїздив в Лисичанськ, через тиждень чи 10 днів приблизно, лисичанськ здали. далі ***** Приїджав на фронт в Дніпропетровську область...
слідкуйте за руками, і робимо ставки...
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23.07.2022 17:21
+63
ах вот оно оказывается что!
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23.07.2022 17:34
+60


Вбогий, з клікухою замість і'я, чи трольок, який навіть не спромігся вивчити мову чи користуватися Google-Перекладачем,
Саака позбавили громадянства тому, що він не народився в україні і постійно не проживав в країні до та на момент набуття незалежності, а коли заповнював анкету трошки збрехав, не написавши, що він має судовий вирок у Грузії.
Про що Саак і сам казав, правда намагаючись відмазатись тим, що не він особисто заповнював анкету, що є теж не припустимим.

А от позбавлення громадянства Корбана, це навіть не порушення якогось закону, що зебіли робили вже багато разів, а пряме порушення Конституції.

Не знало, чи свідомо брешеш?
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23.07.2022 17:42
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А в 19 році 87,3% дніпрян бігло перечіпаючись голосити за клоуна. Тепер пожинають плоди свого голосіння. Самі собі приготували таку долю.
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23.07.2022 18:22 Відповісти
Не 87,3% а лише 42%!
І то багато. Не менш 3% йому додали Беніни керувальники.
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23.07.2022 19:37 Відповісти
Это вам не какой-то там диктаторский совок.
Это на 100% современная демократия, завтра в ЕС берут.
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23.07.2022 18:07 Відповісти
Зєлька встановлювати диктатуру.... точніше не він а його "куклавод".
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23.07.2022 18:09 Відповісти
Диктатура
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23.07.2022 18:14 Відповісти
Дик таваріщ путєн пріказал
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23.07.2022 18:18 Відповісти
А все тому, що нарід 73% вибрав єрмака, татарова, подоляка,портнова, а точніше малоросію-антимайдан, бо ці за неї боролися і продовжують цю справу, тільки розмовляючи для приколоу по українські і під український прапор і по "єдиному марафону". Володя просто їх прикриття. Що не зробиш заради прикриття спецопероації. Чи я щось не так написав?
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23.07.2022 18:18 Відповісти
Офіс Президента працює чисто російськими, підступними методами. Навіть, якби було таке право позбавити когось громадянства, то це треба робити нормально, з повагою до заслуженихх громадян України, Пан Кoрбан не зрадник і не злочинець. Абсолютно, нема справедливості. Бaканова і Венедіктову звільнили в обхід конституційної процедури - дозволом на звільнення від ВР України, без відповідного слідства про їх діяльність. Бо вони свої, чи так передбачено в Конституції України? До того кажуть, що йдемо в ЄС. Та хто прийме таку банду в цивілізоване товариство?
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23.07.2022 18:19 Відповісти
Ну да жаба гадюку. Одна пархата жаба натягує іншу))). Але це все відволікання від про#бу із пидписанням"зернового перемір"я. Але ніт хлопаки. Хом"ячкам звісно зайде, навіть обмажуться, але притомнимним українцям ніт. Доставайте вже мертведчука(до речи де він?), або "плівки деркача", ця платівка вже не вставляє.
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23.07.2022 18:20 Відповісти
що зовсім мислити не можете? причому тут Корбан до "зернового перемир'я"? аби якусь гидоту ляпнути про людину.
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24.07.2022 08:48 Відповісти
да там Гандзюк з Гангадзе вже дістали
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24.07.2022 15:45 Відповісти
Зебіли, до вас хоч зараз дійшло що ви натворили, чи такими і залишитесь до кінця життя?
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23.07.2022 18:26 Відповісти
А как же со свободой слова, идем в Европу? Я не симпатик Корбана, такой же кошерный, как и Коломойский и все остальные. Но все должно быть по закону. Саакашвили вернул гражданство, а Порошенко понес наказание за то что незаконно лишил?
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23.07.2022 18:26 Відповісти
там як би було рішення суду, і все настільки дотримано вимог чинного законодавства що пороха не можна звинувати, а тут просто по бєспределу, патаму что єрмака абіжают
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23.07.2022 20:52 Відповісти
Щоб дати громадянство Міхо Пєтя порушив Конституцію. А те що виправив помилку то маємо сказати "дякую" - таке чмо тут точно не потрібно.
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24.07.2022 02:31 Відповісти
А что ,за критику Зели уже гражданства лишают Демократия в разгаре.Зе -Наполеон такими темпами Путина обскачет
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23.07.2022 18:31 Відповісти
Не нужно приплетать Наполеона к этому шлемазлу
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23.07.2022 20:14 Відповісти
Це просто тупий, примітивний спосіб нейтралізації опозиції
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23.07.2022 18:32 Відповісти
як цькування Пороха й закриття телеканалів. Шлях до диктатури.
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23.07.2022 18:34 Відповісти
Хороший Корбан или редиска - в данном случае не суть важно. А важно то, шо Дерьмак незаконно лишил его гражданства, и об этом будут трубить Западные СМИ. И это еще больше подорвет доверие не к дерьмаковско-зеленой шайке(им как раз это доверие и не нужно, а вовсе наоборот), а к Украине. А в теперешних условиях это прямая диверсия, направленная против обороноспособности воюющей Украины. Только за это Дерьмак и его гнусавчик заслуживают виселицы.
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23.07.2022 18:33 Відповісти
но был ли лишенный нравственным человеком? имея несколько гражданств во время войны будучи главой оборонной чего то там выезжать заграницу ... вероятно таки он не был. хотя конечно следовало бы не выделять отдельных экземпляров, а действовать немного системно, правда тогда бы и с верховной рады, различных министерств, госструктур а также присосавшихся (десятков или даже сотен) тысяч лоботрясов осталось бы человек 50 максимум, что конечно было бы совсем неплохо и даже денег занимать возможно бы не пришлось.
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24.07.2022 04:07 Відповісти
а хай вас...та спитайте вже клована за офшшори..з нього струсить..потім щаблею нище..ой..і де українська??? що за кацапська??
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24.07.2022 15:48 Відповісти
Пока патриоты кровь проливаыт,зелёные крысы себе подготавливают вечное правление.Сми уже задавали приступаем к оплзиции
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23.07.2022 18:33 Відповісти
а патріоти українську вчать?
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24.07.2022 15:49 Відповісти
А мені цікаво, що там з розслідуванням замаху на Шефіра?
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23.07.2022 18:36 Відповісти
зеленский скот и проходимец
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23.07.2022 18:36 Відповісти
маланські розборки ....- що то все мае до України ....
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23.07.2022 18:50 Відповісти
спитай у тих "українців" хто за жида голосував...
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24.07.2022 02:32 Відповісти
Чорним по білому написано,Корбан їздив відвідати свою батьківщину.А де його батьківщина?Дуже делікатне запитаннечко.
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23.07.2022 19:00 Відповісти
Родину! Вчи українську, кацапе!
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23.07.2022 19:12 Відповісти
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23.07.2022 19:17 Відповісти
"Відвідати родину" -семью по-русски, а не батькивщину (родину - рус.) .Вчить українську.
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23.07.2022 20:07 Відповісти
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23.07.2022 20:54 Відповісти
У мене теж "делікатне запитаннячко" - за що тобі Пригожин платить? За те що ти гугл-перекладачем навчився користуваться?
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23.07.2022 20:34 Відповісти
Значить зеленський готує здати Дніпро ! Добробати. невже ви віддасте у руки зевлади патріота і захисника Геннадія Корбана. який з 2014 р. і під час повномасштабного вторгнення росії \ з 24 лютого 2022 р і по цей час \ .захищав і захищає незалежність України. Саме завдяки Корбану у Дніпрі та Дніпропетровській області створена надзвичайно потужна ТрО \ територіальна оборона \\ . тому . рашисти. навіть. не планували захоплення міста та області. Саме завдяки Корбану. який очолив ТрО. місто Дніпро залишається флагманом боротьби на Сході України.
ГЕННАДІЮ КОРБАНУ - РЕСПЕКТ !!!
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23.07.2022 19:01 Відповісти
***** Ваш этот Корбан
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23.07.2022 22:41 Відповісти
дермо ,це ви самі ,російській бот.


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Реєстрація:23.07.2022
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24.07.2022 08:53 Відповісти
Дерьмо это ты,дура крашеная
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24.07.2022 09:41 Відповісти
тогда должны возникнуть конкретные вопросы у кучи народа, депутатские запросы, митинги и т.п. куда дели человека, кто и почему.
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25.07.2022 04:10 Відповісти
Зеленский долго боролся за свободу и независимость Украины и Украинцев, но, несмотря на это, Украина и Украинцы остались свободными и независимыми..(почти по-Жванецкому).., а Зеленский просто.. исчезнет.., як роса на сонці..
Верховне, ну вот реально, много на себя берёт.. столько нарушений законов, Конституции, правил, писаных и неписаных..
ему и его лядской свите Очень нужен второй срок прездобольства, иначе - будет сидеть, если не сбежит в Оман-Пхеньян или Ростов
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23.07.2022 19:02 Відповісти
Добре, позбавили громадянства.А чому його не пускають в Україну ? В"їзд неукраїнців заборонений ?
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23.07.2022 19:02 Відповісти
Єрмак втрачає береги.
Бо в Україні немає законних підстав для позбавлення людей громадянства.
Тим більше - громадянства воно позбавляє не тих, хто зрадив Україну, а тих, хто бореться із ним особисто.
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23.07.2022 19:05 Відповісти
тобі дозволили навіть таке свистіти? Чи тебе з штабу зелених уродів вигнали?
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23.07.2022 19:52 Відповісти
На відміну від тебе - я ніколи не працював на жоден штаб. Це ти тут під кожною темою флудиш про свого порошенка і проти його конкурентів - а я лише виражаю свою особисту думку і виключно по темі.
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24.07.2022 03:32 Відповісти
о як тільки за зелень вчіпили зразу з бидла програма полізла,вскрийся ів ***** віддай все що ти нажив при Пороху,бо це ж шкідливе
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24.07.2022 04:12 Відповісти
Я думаю, що це помста ЗеЛоха за те, що пару місяців тому група мерів і інших відповідальних за оборону людей, почали публічно скаржитися на Київську центральну владу за неможливість закуповувати амуніцію теробороні за гроші місцевих бюджетів. І звісно хтось був самим активним і хтось не займає виборних посад типу мер, і цей хтось Корбан! Бо Філатову ЗеЛох не помститься чи меру Чернігова, бо їх люди обирали! Зеленський це психіатрія! Дрібне мстиве самолюбне авторитарне чмо!!!
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23.07.2022 19:07 Відповісти
якраз мерам Дніпра і Чернігова Zе/дермак і мститься
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23.07.2022 19:50 Відповісти
Воно мстить усім хто його критикує .
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24.07.2022 08:56 Відповісти
Коли громадянина України на підставі таємного наказу президента, без оголошення підозр чи причин, без рішень судів позбавляють громадянства, то ми взагалі не повинні обговорювати його особисті, професійні чи лідерські якості, прихильність одних чи ненависть інших до нього людей, а виключно законність цих дій. Тут і юристом професійним не треба бути, бо очевидно., що наш "випадковий президент" зовсім втратив міру. Він державу використовує як самодержавець. Все що взбреде в маленьку голову чи якась шваль з ОПи нашепче йому, він відразу хоче реалізовувати переступаючи через всі закони. В результаті з гаранта конституції України Зеленський перетворився в гаранта беззаконня і що найгірше він ввійшов в смак і не має жодних намірів відмовлятися від цього, навіть ціною існування держави.
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23.07.2022 19:10 Відповісти
українську Конституцію Зеленський перетворив на туалетний папір,підтирається нею вже 3,5 роки.
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24.07.2022 08:58 Відповісти
Що обрав ЛОХторат у 2019?
Два рази! Третій буде?
Частина цього населеня вже не буде обирати,інша змінила переконаня,і невелика ще підтримує саме зе,шукаючи "А хтож винен?!!"
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23.07.2022 19:15 Відповісти
ВАМ ВСІМ КАПСОМ ПОТРІБНО? ТО НАМАЛЬВАНІ ВІДСОТКИ..МАТЕМАТИКУ ВЧІТЬ..
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24.07.2022 15:52 Відповісти
Любі коментатори! 98 % із Вас можуть лишити громадянства. Не ображайте зеленого клоуна. В нього дуже ніжне псіхіческе расстройство.
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23.07.2022 19:34 Відповісти
Не побоюсь висловити думку що навіть ***** так не борзєл.
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23.07.2022 19:40 Відповісти
Бо у "Путіна" є клепка в голові - хоч і "вивихнута" А у "Блазня" останні мізки коксом виїло Він не розуміє, що навкруги нього твориться Живе від "понюшки" до "понюшки" А між ними начитує "псевдопатріотичні" спічі, написані Подоляком А всі розпорядження йдуть від д"Єрмака - який "Блазня" кокаїном і забезпечує! А коли "запахне смаленим" - д"Єрмак "не при ділах" Бо він в державі, по суті - НІХТО !!! Всі розпорядження підписує "Блазень" та інші люди!
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23.07.2022 20:12 Відповісти
Зеленський бажав викупатися в лайні? Зміг?
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23.07.2022 20:12 Відповісти
Зе - особисто ?
Чи деякі ... з його оточення і команди ?
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23.07.2022 20:57 Відповісти
краз він сам,бо те "оточення" якщо щось,буде все валити на нього і буде праве,бо останнє слово за ним)))
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24.07.2022 04:14 Відповісти
Мені одне цікаво чим це все закінчиться і як!
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23.07.2022 20:53 Відповісти
російською - вялотєкущєй шізофрєнієй..або знайдуться на параші розумні люди..поки путлєр і компашка при владі - ніф не буде
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24.07.2022 15:55 Відповісти
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23.07.2022 21:16 Відповісти
Зеленский-Ермак убирают всех, кто только начинает говорить о связи Ермака с ФСБ и ГРУ. Убирают Корбана, как убрали и офицеров разведки
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23.07.2022 21:20 Відповісти
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В Офісі президента прокоментували інформацію про позбавлення голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.

Як розповів в ефірі "Радіо НВ" радник голови ОПУ Михайло Подоляк, подібні укази про позбавлення та надання громадянства зазвичай не розголошуються, оскільки стосуються інформації про особисте життя конкретної людини.
При цьому він зазначив, що негативно оцінює рівень комунікації з інформуванням народу через анонімні телеграм-канали та поширенням теорій змови.
"Держава працює за жорсткими правилами, якщо не можна коментувати все, що стосується особистості та її прав чи порушення прав, то не треба хайпувати на цьому", - сказав Подоляк.
Крім того, Подоляк відповів на слова конгресвумен США Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "створенні диктатури" через позбавлення Корбана громадянства. За його словами, це виглядає як втручання у внутрішні справи України та масштабування локальних конфліктів у воєнний час.
"Я не бачу підстав, щоб втручався хтось на рівні конгресу США. Я не думаю, що треба продовжувати демонізувати пана Єрмака. Це виглядає, ось десь немає води - все, в цьому винен пан Єрмак. Ми не можемо йти цим шляхом, тому що це шлях у нікуди", - сказав він.
Також радник голови ОПУ вважає, що Корбан має адвокатів, які можуть сформулювати його претензії, а міграційна служба сформулює свої, але разом з тим він закликав не масштабувати локальні кризові ситуації поки йде війна.
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23.07.2022 21:31 Відповісти
@Вася Шевченко

А що вам тут так сподобалось, ВАСЯ?

Що про дЄрмака можна казати: якщоУ ВАШОМУ крані нема воды - значить, випив дЭрмак?

Чи на вашу ніжну душу бальзамом лягло подляківське звинувачення Спартц у втручанні у внутрішні украінсьі справи? Так воно ж просто не в курсі староі одеськоі поговірки: «хто дівчину обідає, той іі й танцює».

Я повторюю свою позицію. Незай би Корбан був навіть серійним кіллером типу Чикатило, і то за правом і законами справедливості з ним не можна було так вчиняти, як зробила Зевлада.

І що це взагалі за словоблудіє? Забирати громадянство не можна, а припиняти - можна. Ви нас взагалі усіх за лохів маєте, нешановні зелені панове? А даремно, я би не поспішав.
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24.07.2022 00:38 Відповісти
Корбан виграє суд у президента. А от за судові витрати та моральну шкоду заплатять платники податків України.
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23.07.2022 22:16 Відповісти
Корбан може виграти, але суд вірогідніше буде не на його стороні. Наша чутлива Бубочка в середині країни особистої поразки не стерпить, при наймі на пам'ять не приходять скасовані його накази. Він і так ще не прийшов до тями, що Ху*ло його "мирну програму" по Донбасу під вибори разом з улюбленими дорогами "зіпсував".
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23.07.2022 22:59 Відповісти
та норм... зекоманді залишилось менше двох років при владі сидіти! а сам зеленський ВЖЕ обнулений обнуленим....
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23.07.2022 22:22 Відповісти
ще один непритямний..при війському стані вибори-перевибори заборонені..він пожиттєвим може бути
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24.07.2022 15:58 Відповісти
єрмак показав
хто в домі хазяін
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23.07.2022 22:34 Відповісти
Все они ********
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23.07.2022 22:37 Відповісти
коли ця зелена шобла зрадників та колаборантів повиздихає?
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24.07.2022 00:10 Відповісти
Це все ігри пархатих між собою
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24.07.2022 01:10 Відповісти
ще один антисемит вискочив , і де ви дурні плодітесь .
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24.07.2022 09:04 Відповісти
Как нибудь обойдёмся без главного рейдера Днепра!!!
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24.07.2022 07:19 Відповісти
краще би ми без єрмака обходились.
чи щур вас влаштовує ?
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24.07.2022 10:03 Відповісти
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