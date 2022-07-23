Голову штабу оборони Дніпра Корбана позбавили громадянства через критику Зеленського, - Welt

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан раніше вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.

Журналісти називають Корбана "критиком Зеленського".

"У розпал російської агресивної війни голова територіальної оборони у південно-східному українському місті Дніпро каже, що під час поїздки за кордон його позбавили громадянства. Він досі перебуває на прикордонному пункті. Оскільки в нього конфіскували український паспорт, він не може повернутися до Польщі. Нещодавно Корбан привселюдно поскаржився на відсутність підтримки з боку Києва", - пише видання.

В матеріалі зазначається, що Корбан "через контакти в США" вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.

"Того, у свою чергу, вже давно звинувачують у надто тісних зв'язках із Росією. Українські ЗМІ вже кілька днів обговорюють ймовірний секретний указ президента Зеленського, згідно з яким не менше десяти українців позбавили громадянства за те, що вони нібито мали друге громадянство.

Згідно з його власними заявами, минулого тижня Корбан ненадовго виїхав за кордон, щоб відвідати свою родину. Він відіграє центральну роль в організації оборони Дніпропетровщини",- пишуть журналісти Welt.

Також видання нагадує, що п'ятий президент Петро Порошенко колись позбавив громадянства експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Однак за Зеленського той відновив своє українське громадянство.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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