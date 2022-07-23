Голову штабу оборони Дніпра Корбана позбавили громадянства через критику Зеленського, - Welt
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан раніше вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Welt.
Журналісти називають Корбана "критиком Зеленського".
"У розпал російської агресивної війни голова територіальної оборони у південно-східному українському місті Дніпро каже, що під час поїздки за кордон його позбавили громадянства. Він досі перебуває на прикордонному пункті. Оскільки в нього конфіскували український паспорт, він не може повернутися до Польщі. Нещодавно Корбан привселюдно поскаржився на відсутність підтримки з боку Києва", - пише видання.
В матеріалі зазначається, що Корбан "через контакти в США" вимагав звільнення глави ОП Андрія Єрмака.
"Того, у свою чергу, вже давно звинувачують у надто тісних зв'язках із Росією. Українські ЗМІ вже кілька днів обговорюють ймовірний секретний указ президента Зеленського, згідно з яким не менше десяти українців позбавили громадянства за те, що вони нібито мали друге громадянство.
Згідно з його власними заявами, минулого тижня Корбан ненадовго виїхав за кордон, щоб відвідати свою родину. Він відіграє центральну роль в організації оборони Дніпропетровщини",- пишуть журналісти Welt.
Також видання нагадує, що п'ятий президент Петро Порошенко колись позбавив громадянства експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Однак за Зеленського той відновив своє українське громадянство.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.
22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
І то багато. Не менш 3% йому додали Беніни керувальники.
Это на 100% современная демократия, завтра в ЕС берут.
ГЕННАДІЮ КОРБАНУ - РЕСПЕКТ !!!
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Реєстрація:23.07.2022
митингии т.п. куда дели человека, кто и почему.
Верховне, ну вот реально, много на себя берёт.. столько нарушений законов, Конституции, правил, писаных и неписаных..
ему и его лядской свите Очень нужен второй срок прездобольства, иначе - будет сидеть, если не сбежит в Оман-Пхеньян или Ростов
Бо в Україні немає законних підстав для позбавлення людей громадянства.
Тим більше - громадянства воно позбавляє не тих, хто зрадив Україну, а тих, хто бореться із ним особисто.
Два рази! Третій буде?
Частина цього населеня вже не буде обирати,інша змінила переконаня,і невелика ще підтримує саме зе,шукаючи "А хтож винен?!!"
Чи деякі ... з його оточення і команди ?
В Офісі президента прокоментували інформацію про позбавлення голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.
Як розповів в ефірі "Радіо НВ" радник голови ОПУ Михайло Подоляк, подібні укази про позбавлення та надання громадянства зазвичай не розголошуються, оскільки стосуються інформації про особисте життя конкретної людини.
При цьому він зазначив, що негативно оцінює рівень комунікації з інформуванням народу через анонімні телеграм-канали та поширенням теорій змови.
"Держава працює за жорсткими правилами, якщо не можна коментувати все, що стосується особистості та її прав чи порушення прав, то не треба хайпувати на цьому", - сказав Подоляк.
Крім того, Подоляк відповів на слова конгресвумен США Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "створенні диктатури" через позбавлення Корбана громадянства. За його словами, це виглядає як втручання у внутрішні справи України та масштабування локальних конфліктів у воєнний час.
"Я не бачу підстав, щоб втручався хтось на рівні конгресу США. Я не думаю, що треба продовжувати демонізувати пана Єрмака. Це виглядає, ось десь немає води - все, в цьому винен пан Єрмак. Ми не можемо йти цим шляхом, тому що це шлях у нікуди", - сказав він.
Також радник голови ОПУ вважає, що Корбан має адвокатів, які можуть сформулювати його претензії, а міграційна служба сформулює свої, але разом з тим він закликав не масштабувати локальні кризові ситуації поки йде війна.
А що вам тут так сподобалось, ВАСЯ?
Що про дЄрмака можна казати: якщоУ ВАШОМУ крані нема воды - значить, випив дЭрмак?
Чи на вашу ніжну душу бальзамом лягло подляківське звинувачення Спартц у втручанні у внутрішні украінсьі справи? Так воно ж просто не в курсі староі одеськоі поговірки: «хто дівчину обідає, той іі й танцює».
Я повторюю свою позицію. Незай би Корбан був навіть серійним кіллером типу Чикатило, і то за правом і законами справедливості з ним не можна було так вчиняти, як зробила Зевлада.
І що це взагалі за словоблудіє? Забирати громадянство не можна, а припиняти - можна. Ви нас взагалі усіх за лохів маєте, нешановні зелені панове? А даремно, я би не поспішав.
хто в домі хазяін
чи щур вас влаштовує ?