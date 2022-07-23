Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації
У Кремлі не задіювали б шалені ресурси задля дискредитації запроваджених проти Росії санкцій і надання Україні зброї, якби вони були неефективними.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка у відповідь на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те що, санкції не похитнули Москву, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Речник МЗС звернув увагу на те, що угорський прем‘єр-міністр поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити обсяги постачання російського газу.
Ніколенко також зауважив, що "санкції не похитнули Росію" - це класичний приклад російської пропаганди.
"Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали б шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити", - зазначив речник МЗС.
За його словами, важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії.
"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут у європейських країнах", - акцентував Ніколенко.
Він зауважив, що, заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, миру в Європі не відновити.
"Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити. Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом", - наголосив речник МЗС.
Насамкінець Ніколенко підкреслив, що стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.
"Ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - підкреслив він.
Як повідомлялося, прем‘єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не похитнули Москву, а Європа перебуває в політичній та економічній кризі.
Будь ласка, зачекайте...
і ви досі певні що уйобики будуть проливати кров за якогось із партнерів НАТО, а не сдадуться буйлу за миску своїх уральських щей ?
то їх можна наложити на Угорщину,
і нічого не буде
чего ж так волноваться ?
А орбан 3,14дарас!
Оце вже безперечний факт!
как
Владислав Жуковский..не бандеровец Дохлой сраной рабZеи...
Но дальше всех ушел Дмитрий Потапенко...
Мавзолей путлера в глубокой.. Жо....)))пе
Думаю, в этом направлении и нужно проводить "рефрейминг" венгерских заявлений, чтобы их логическим выводом было не "хватит накладывать санкции", а "давайте поставлять больше оружия".
Крысы...слабо напасть на Британию или США...
Вояки обосранные...
давно так не ржал )))))