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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина (2150) МЗС (4022) санкції (11292) Віктор Орбан (517) Ніколенко Олег (365)

Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації

санкції

У Кремлі не задіювали б шалені ресурси задля дискредитації запроваджених проти Росії санкцій і надання Україні зброї, якби вони були неефективними.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка у відповідь на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те що, санкції не похитнули Москву, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Речник МЗС звернув увагу на те, що угорський прем‘єр-міністр поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити обсяги постачання російського газу.

Ніколенко також зауважив, що "санкції не похитнули Росію" - це класичний приклад російської пропаганди.

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"Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали б шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити", - зазначив речник МЗС.

За його словами, важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії.

"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут у європейських країнах", - акцентував Ніколенко.

Він зауважив, що, заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, миру в Європі не відновити.

"Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити. Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом", - наголосив речник МЗС.

Насамкінець Ніколенко підкреслив, що стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

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"Ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - підкреслив він.

Як повідомлялося, прем‘єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не похитнули Москву, а Європа перебуває в політичній та економічній кризі.

Автор: 
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Топ коментарі
+51
Я заявляю про безперспективність перебування Угорщини в складі ЄС
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23.07.2022 17:44
+33
якщо санкції такі не ефективні
то їх можна наложити на Угорщину,
і нічого не буде
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23.07.2022 17:48
+20
Я вже казав, що вєнгри канкрєтні підарасти, мадяри ******
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23.07.2022 17:48
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Я заявляю про безперспективність перебування Угорщини в складі ЄС
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23.07.2022 17:44 Відповісти
не забуваємо, що угорці переобирають Орбана щоразу, АЛЕ до членства НАТО та ЄС не готова Україна
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23.07.2022 17:51 Відповісти
угорці вже гадять в ЄС!
і ви досі певні що уйобики будуть проливати кров за якогось із партнерів НАТО, а не сдадуться буйлу за миску своїх уральських щей ?
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23.07.2022 18:05 Відповісти
КаК с Гитлером , теперь ***** ТУХЛЫЕ ЯЙЦА ВЫЛИЗЫВАЮТ
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23.07.2022 18:33 Відповісти
Яка мерзенна пика продажного *************
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23.07.2022 19:06 Відповісти
орбан идёт нах👉уй
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23.07.2022 20:22 Відповісти
Кому ещё интересны высеры этого обхезанного поца?
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23.07.2022 17:45 Відповісти
100% жителям Ужгорода в с венгерскими паспортами точно интересны не говоря уже о приграничных селах, готовых в любое время суток войти в состав *******...
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23.07.2022 18:21 Відповісти
Ну пусть берут чемодан, вокзал и входят в состав. Других вариантов у них нет.
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23.07.2022 22:22 Відповісти
Ты не путай Ужгород с Береговским районом. Потому что если ты это же в Ужгороде высрешь, тебя утопят прямо в Ужике, хоть он там и по колено...
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24.07.2022 11:03 Відповісти
якщо санкції такі не ефективні
то їх можна наложити на Угорщину,
і нічого не буде
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23.07.2022 17:48 Відповісти
Я вже казав, що вєнгри канкрєтні підарасти, мадяри ******
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23.07.2022 17:48 Відповісти
Санкции бесперспективны? Ничего, хай будут )))
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23.07.2022 17:49 Відповісти
Да он как раз говорит верно. Ибо сейчас козломордым многое пропускают. Европа ведет себя как шлюха, санкции для вида, и тут же возможности их обхода.
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23.07.2022 17:49 Відповісти
Угорці лайном були є та нажаль залишаються й надалі...
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23.07.2022 17:50 Відповісти
бесперспективные? ))) ну и фиг с ними... пусть будут...))) хорошо бы еще накинуть...
чего ж так волноваться ?
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23.07.2022 17:52 Відповісти
перед подписанням угод в Туреччині,у Одесі та одеській обл була незвична тиша,десь 3 дні.а тепер цілодобово виє,ось зараз знову,
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23.07.2022 17:53 Відповісти
може влаштувати кацапам зелений коридор до Угорщини? я б подивився на переїханий танком будапешт, щоб повторити 1956ий але з кольоровими фото і відео 8K
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23.07.2022 17:53 Відповісти
Ну раз вони "безперспективні", то можна підсипати ще...
А орбан 3,14дарас!
Оце вже безперечний факт!
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23.07.2022 17:53 Відповісти
он и выглядит как дебил...
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23.07.2022 17:55 Відповісти
как
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23.07.2022 17:58 Відповісти
ну раз толку от них нет, то пусть уже будут.....
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23.07.2022 17:57 Відповісти
Значит надо больше санкций. В том числе и против путинских шлюх в ЕС.
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23.07.2022 18:07 Відповісти
Орбан - путинская подстилка. Эту позицию Венгрии Украина должна запомнить
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23.07.2022 18:08 Відповісти
Ага! "Я бежала за Вами целый час, чтоб сказать как Вы мне безразличны!"(с)
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23.07.2022 18:08 Відповісти
Автопром рабZeи сдох на 86%...остальное дерьмо от 30 до 60...
Владислав Жуковский..не бандеровец Дохлой сраной рабZеи...
Но дальше всех ушел Дмитрий Потапенко...
Мавзолей путлера в глубокой.. Жо....)))пе
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23.07.2022 18:10 Відповісти
Поставки современных наступательных вооружений, безусловно, в сотни раз эффективней, чем любые санкции, т.к. сейчас основная проблема Украины - количество орков, продолжающих переться на нашу территорию, а уж снабдить их тупыми артиллерийскими снарядами рашка может и своими силами, ей для этого высокие технологии не нужны, да и старых советских ракет у них огромное количество, ну и что, что они не точные - если выпустишь с десяток по одной цели, можешь и попасть, да ещё и вынудишь Украину растратить дефицитные ракеты от С-300.

Думаю, в этом направлении и нужно проводить "рефрейминг" венгерских заявлений, чтобы их логическим выводом было не "хватит накладывать санкции", а "давайте поставлять больше оружия".
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23.07.2022 18:12 Відповісти
Да Орбана банально купили в 1997 году дав ему 1млн. евро на его партию,так же как и Ле Пэн.
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23.07.2022 18:13 Відповісти
Орбан - глав. мудьяр.
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23.07.2022 18:16 Відповісти
Да нет, он не главмадьяр, - он главный мудак Венгрии!
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23.07.2022 19:25 Відповісти
Тушонки Рузвельта и ножек Буша для товаристча Сралина не будет...1941 и 1991 годы давно закончилися...быдло Мавзолейное...
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23.07.2022 18:16 Відповісти
якби це було так, то рашисти не заказали б на декілька годин мадярську повію.
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23.07.2022 18:17 Відповісти
Есть подозрения, что Орбан видит в Украине конкурента на донаты
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23.07.2022 18:19 Відповісти
Донаты этому уйобику не светят, пока он себе в очко свои анти-лгбт законы не запихает)
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23.07.2022 22:27 Відповісти
Якщо Орбан заявив, що санкції проти рашки безперспективні, значить, їх треба ще! 😼
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23.07.2022 18:20 Відповісти
Да взорвите вы уже тот нефтепровод к мадьярам и все дела ... или как рашисты, скажите что нужно провести экологическую инспекцию с остановкой прокачки на 2 месяца ... вы клоуны хотя бы говорите об этом, пусть мадьяры хоть попугаются ... у нас вообще в мадьярстане есть посол или как?
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23.07.2022 18:22 Відповісти
Фишка тут в другом...советские Мудаки никогда не нападали на страны НАТО...нападали на Варшавский Договор сраный...на Венгию в 1956 года..на Чехословакию в 1968...на Польшу в 1980...
Крысы...слабо напасть на Британию или США...
Вояки обосранные...
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23.07.2022 18:24 Відповісти
Орбан - це кремлівська марионетка, яка за дешевий газ буде повторювати всі тексти написані в москві і сіяти розбрат серед європейської сім'ї. Угорщина хвора на підлабузництво тоталітаризму і фашизму, знов грає з недофюрером і знов програє.
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23.07.2022 18:32 Відповісти
А какие санкции ввела Венгрия против рашки ,что Орбан так страдает ?
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23.07.2022 18:32 Відповісти
В Одессе - опять воздушная тревога.
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23.07.2022 18:32 Відповісти
сказав андрофаг андрофагу: ми в гавні, виручай,брат...... Вас андрофагів угрофінів всього то 10 млн.... безпесперспективно, однако. Зза Уралу прийшли туди і поїдете,
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23.07.2022 18:43 Відповісти
Ну очень неубедительны как заявление Орбана, так и ответ на него Олега Николенка. Надо же кроме эмоций какие то аргументы приводить, цифры, статистику. А вообще то тема действительно интересная. Когда у индейцем за стеклянные бусы выменяли Манхеттен, несомненно это была выгодная сделка. А когда десятилетиями покупали газ за зелёные бумажки или даже вообще за виртуальные счета в иностранных банках, то это как?
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23.07.2022 18:54 Відповісти
Вот когда ты про стеклянные бусы; про индейцев и про зелёные бумажки написал я сразу понял что ты тролль рашистский обыкновенный… согласись, что это именно их пропагандистские штампы. Хоть бы что то поинтересней выдумал, ******** спецпропагандист равшан!
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23.07.2022 19:22 Відповісти
Ну если это штампы, то наверняка на них есть и антиштампы. Может они секретные? Почему никто не хочет разубедить таких как я своими доводами? По моему мнению дарить россии практически за бесплатно газ и нефть, это верх бестолковости. Она же из них подымает свои производства и химиии и металлургии и удобрений и ГСМ и тем самым обеспечивает себе полную безопасность, в то время как на Западе растёт социальная напряженность, премьер министров свергают уже, курс евро и доллара падает по отношению к рублю. Так в чём фишка этих санкций? Может Орбан совсем таки и не дурак? Только не надо мне про троллей говорить, это как раз пример штампа в вашей голове.
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23.07.2022 19:34 Відповісти
да ,чувачок Резванчик,ти мокшанськи троль,від тебе за кілометр несе обісцяними порткамі Прігожина...
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23.07.2022 19:43 Відповісти
Вот такие Вы Святоши. А если б случилось, смог одно ведро помоев на троих поросят поровну поделить? Или это тоже не доступно твоему логическому мышлению?
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23.07.2022 19:49 Відповісти
Кацапа, ты не писти, а записывайся на 3 месячный контракт и срочно утилизируйся. Мамка хоть зубы вставит.
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23.07.2022 23:17 Відповісти
///курс евро и доллара падает по отношению к рублю///

давно так не ржал )))))
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23.07.2022 22:30 Відповісти
Кому ржал? Доллар ни по двести, а по 57. Гривна сегодня по 1,56 рубля. Лиры, кроны, фунты, левы, злотые, евро, доллары, всё стоит пропорционально гривне как и в Киеве в тех же соотношениях. Только товары на али экспресс подешевели в двое. И всему этому одно объяснение, рубль обеспечен реальным товаром. Или ты сомневаешься, что рашка мировая бензоколонка? Что же тут смешного?
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24.07.2022 00:08 Відповісти
схоже,русня таки пообіцяла мадярам Закарпаття в разі завоювання України,от ******* і рвуть очела..наш проблема в тому,що всі закарпатські мадяри сплять і бачать опинитися серед ********,а проблема самих ******** Орбана в тому,що русня їх запрсто кине з Закарпаттям,використає як прокладку і кине...
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23.07.2022 19:38 Відповісти
до речі,а де головний ****** України Шуфріч? його теж відпустили,як Портнова і Деркача,за кордон?
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23.07.2022 19:40 Відповісти
Не думаю, что ****** настолько тупые, чтоб верить в способность рашистов завоевать Украину "до Закарпатья")
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23.07.2022 22:28 Відповісти
Якщо Европа перебуває у кризі, а кацапам пох на санкції і у них все гаразд, то очевидно Мадярщині, як давньому шакалу необхідно терміново та добровільно покинути Евросоюз, приєднатися до тайожного союзу та розділити з Наросією увесь санкційний пакет що на користь. Так буде справедливо а головне відповідно до пи"дежа відповідальних мадярських високопосадовців.
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23.07.2022 20:23 Відповісти
Орбану кость передали, чтобы погрыз..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.07.2022 20:32 Відповісти
Орбанистам все хочется пососать дряхлое *уйло но дают только в презервативе подрочить
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24.07.2022 01:51 Відповісти
 
 