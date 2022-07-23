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армія рф (16180) розвідка (3804) росія (63574) Скібіцький (285)

До кінця липня РФ хоче сформувати 16 батальйонів і створює новий корпус у Нижньогородській області, - ГУР МО

рф

Російські окупаційні війська через військкомати формують добровольчі батальйони.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який рф розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів рф отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон", - пояснив він.

За словами Скібіцького, формування добровольчих батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем російської влади.

Ще один корпус Росія формує у Нижньогородській області - це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для рф, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи", - додав представник ГУР МО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через великі втрати росіяни виводять декілька батальйонів із зони бойових дій, - розвідка. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+22
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23.07.2022 18:38
+21
А Турція,член НАТО,грає в дурачка,ніби не знає,хто запускає ракети.Хай ще у пінгвінів запитає в Антарктиді
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23.07.2022 18:24
+18
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23.07.2022 18:52
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Соплячки с таксофонами.. "мама, это не еж и не черепаха.."
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23.07.2022 18:14 Відповісти
"броненосец потёмкин" )
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23.07.2022 18:19 Відповісти
прийдеться і їх убить
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23.07.2022 18:27 Відповісти
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23.07.2022 18:52 Відповісти
🤮
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23.07.2022 19:06 Відповісти
буйло обсирає спаситєля Єрдогана - такі фінти Султан не спустить
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23.07.2022 18:29 Відповісти
а тем временем в Одесе воздушная тревога
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23.07.2022 18:14 Відповісти
Министр национальной обороны Турции ****** Акар прокомментировал сегодняшний ракетный удар по морскому порту в Одессе.

Он заявил, что контактировал и с украинской, и с российской стороной. Информация об этом опубликована на https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2372022-85638 сайте министерства.

Акар отметил, что представители РФ заявили ему, что Россия не имеет отношения к инциденту.

"В контакте, который мы установили с Россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения по отгрузке зерна, которое было заключено вчера, нас очень беспокоит".
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23.07.2022 18:17 Відповісти
21 век, спутники есть хоть и не наши, но наверно фиксируют старт ракет
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23.07.2022 18:21 Відповісти
Выражение - "Хоть ссы в глаза, а ему все божья роса", как раз про такие ситуации и придумали
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23.07.2022 18:22 Відповісти
А Турція,член НАТО,грає в дурачка,ніби не знає,хто запускає ракети.Хай ще у пінгвінів запитає в Антарктиді
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23.07.2022 18:24 Відповісти
теперь понятно, о чём зеленский и патрушев в омане договаривались ....
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23.07.2022 18:27 Відповісти
Военкор Котенок заявил, в морском порту Одессы приземлились две ракеты (пля !!!)


Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одессе поверглись массированному удару российских ракет, две из них поразили цель возле морского порта.

русскіє читали б хоча свої газети:
https://yandex.ru/news/instory/****************************************************************************--f5ed7ca172f5c16607eb4256d210603c?lr=143&content=alldocs&stid=OTu0szox50AYXZhs&persistent_id=217939222&from=story
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23.07.2022 18:28 Відповісти
ото ж бо й воно..така мрія..щоб довбанули часто по мокшанським містам і заява - це не ми..хз, хто це..це провакація цапів
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23.07.2022 18:31 Відповісти
кваплять Україну та ООН швидше відправляти зерно вічно голодним дітям Африки поки що повністю не розбомбили Одесу разом з її портами, жінками та дітьми
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23.07.2022 18:18 Відповісти
надо сказать рашке, что мы выясним, откуда ракеты, раз она не знает, и разберемся, на обстрел портов и зерна должен быть сразу же ответ ракетой по кораблю, от неизвестно откуда
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23.07.2022 18:18 Відповісти
какой ракетой? которых нет?
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23.07.2022 18:26 Відповісти
Мосінок на всіх вистачить? Чи "оружіе добудете в бою"?
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23.07.2022 18:15 Відповісти
І дє іх всєх тут хараніть???
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23.07.2022 18:17 Відповісти
Хай ідуть...
""
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23.07.2022 18:22 Відповісти
свіжачок
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23.07.2022 18:39 Відповісти
10-15 тисяч? Та ні, кацапи... не допоможе...
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23.07.2022 18:21 Відповісти
Зеленский подписал зерновую капитуляцию:
https://youtu.be/ISk5GUcOmYY?list=TLPQMjMwNzIwMjLddwF4bQx9lw&t=174
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23.07.2022 18:25 Відповісти
Не буде діла.
Треба бомбити Воронеж.
Москалям треба бомбити Воронеж, бо не буде діла.
Це не жарт.
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23.07.2022 18:27 Відповісти
Спеціально для російських військових АвтоВАЗ почав розробку Лади 200-тої моделі.
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23.07.2022 18:32 Відповісти
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23.07.2022 18:49 Відповісти
Танк Т-62 крутой советский металлолом 60-х годов...путлер собирает это дерьмо в Саратовской,Самарской и Новосибирской областях...
Мистер Байден..не надо 500 Джавелинов...это дерьмо сгорит от 500 Стингеров .они дешевле.. ..
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23.07.2022 18:34 Відповісти
РПГ досить пару штук на танк.
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23.07.2022 18:43 Відповісти
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23.07.2022 18:38 Відповісти
Російська пропаганда:
- Вступайте в добровольческие "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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23.07.2022 18:40 Відповісти
С 27 июля США начнут переброску истребителей F-16 в Украину с Aвиабазы в пустыне Невада в одну из европейских стран..скорее всего в Португалию...
Предположительно генерал ВВС США Браун будет сопровождать переброску двух эскадрилий сам..лично..
Крысы мавзолейные плачьте в тряпочку..это вам не Гимарсы...и прочие артсистемы...Пентагона...
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23.07.2022 18:47 Відповісти
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23.07.2022 18:50 Відповісти
дождемся...
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23.07.2022 18:55 Відповісти
Чому аж цілий корпус в Нижньому. там багато мокші проживає,доберуть башкирами (удмуртів брати не будуть, нехай снаряди точать) візьмуть Царь Пушку і за помахом руки, під орудою володіна та пургіна з берданками неперевес з піснею ето есть наш последний и решительній бой...
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23.07.2022 19:01 Відповісти
І в добрий путь в загробную обитєль ..
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23.07.2022 19:23 Відповісти
Аж шiстнадцять нових батальйонiв двухсотих та трьохсотих буде, непогано
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23.07.2022 19:24 Відповісти
За часи чеченської війни полоненних строковиків чеченці відпускали, а всім контрактникам різали голови. Це корпус контрактників і вони підпадають як найманці і обміну не підлягають.
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23.07.2022 19:31 Відповісти
а откуда у них столько бтр и танков?
нет такого количества
так что не знаю, чем они заняты будут?
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23.07.2022 19:35 Відповісти
Та є ще там...З складів зберігання піднімають.Ясно що загальна якість кацапського мотлоху падає,але не так швидко як би хотілось...
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23.07.2022 22:34 Відповісти
************* для сохранения своей тоталитарной диктатуры вкинут в топку войны всех.
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23.07.2022 20:15 Відповісти
Знову пішли шапкозакиди,мабуть забули диванні патріоти з ким має справу ЗСУ!
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23.07.2022 21:13 Відповісти
Убьем всех
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23.07.2022 21:17 Відповісти
Скільки там у орків населення? 250 мільйонів? І їм проблема нашкребти 20 тисяч добровольців? В чому ж справа?
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23.07.2022 23:01 Відповісти
 
 