До кінця липня РФ хоче сформувати 16 батальйонів і створює новий корпус у Нижньогородській області, - ГУР МО
Російські окупаційні війська через військкомати формують добровольчі батальйони.
Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який рф розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів рф отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон", - пояснив він.
За словами Скібіцького, формування добровольчих батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем російської влади.
Ще один корпус Росія формує у Нижньогородській області - це від 10 до 15 тисяч осіб.
"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для рф, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи", - додав представник ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
Он заявил, что контактировал и с украинской, и с российской стороной. Информация об этом опубликована на https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2372022-85638 сайте министерства.
Акар отметил, что представители РФ заявили ему, что Россия не имеет отношения к инциденту.
"В контакте, который мы установили с Россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения по отгрузке зерна, которое было заключено вчера, нас очень беспокоит".
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одессе поверглись массированному удару российских ракет, две из них поразили цель возле морского порта.
русскіє читали б хоча свої газети:
https://yandex.ru/news/instory/****************************************************************************--f5ed7ca172f5c16607eb4256d210603c?lr=143&content=alldocs&stid=OTu0szox50AYXZhs&persistent_id=217939222&from=story
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https://youtu.be/ISk5GUcOmYY?list=TLPQMjMwNzIwMjLddwF4bQx9lw&t=174
Треба бомбити Воронеж.
Москалям треба бомбити Воронеж, бо не буде діла.
Це не жарт.
Мистер Байден..не надо 500 Джавелинов...это дерьмо сгорит от 500 Стингеров .они дешевле.. ..
- Вступайте в добровольческие "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
Предположительно генерал ВВС США Браун будет сопровождать переброску двух эскадрилий сам..лично..
Крысы мавзолейные плачьте в тряпочку..это вам не Гимарсы...и прочие артсистемы...Пентагона...
нет такого количества
так что не знаю, чем они заняты будут?