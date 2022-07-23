В РФ заявили, що не мають жодного відношення до обстрілу одеського порту, - Міноборони Туреччини
Росія стверджує, що не має відношення до ракетного обстрілу порту в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр національної оборони Хулусі Акар.
За його словами, турецька сторона провела провела розмову з главами Міноборони та Мінінфраструктури України.
Також міністр заявив, що був контакт з РФ.
"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і що вони дуже уважно і детально вивчають це питання. Те, що такий інцидент стався відразу після угоди, нас дуже занепокоїла. Ми також стурбовані цим", - сказав Акар.
Він додав, що вся світова спільнота також очікує якнайшвидшого початку впровадження угоди.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".
Будь ласка, зачекайте...
У Росії визнали, що напередодні завдали ракетний удар по https://tsn.ua/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеському порту. Там, як завжди, заявили, що "ракети знищили військовий об'єкт".
Відповідне повідомлення опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова
https://tsn.ua/ato/zaharova-pidtverdila-raketniy-udar-rosiyi-po-odeskomu-portu-2117815.html
Сглотнул Эрдоганчик.
прикол на приколі
Нэт.
Ну на нэт и суда нэт!