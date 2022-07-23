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обстріл (27076) Одеса (5321) росія (63574) Туреччина (3431) Акар Хулусі (18)

В РФ заявили, що не мають жодного відношення до обстрілу одеського порту, - Міноборони Туреччини

одеса,братчук

Росія стверджує, що не має відношення до ракетного обстрілу порту в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр національної оборони Хулусі Акар.

За його словами, турецька сторона провела провела розмову з главами Міноборони та Мінінфраструктури України.

Також міністр заявив, що був контакт з РФ.

"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і що вони дуже уважно і детально вивчають це питання. Те, що такий інцидент стався відразу після угоди, нас дуже занепокоїла. Ми також стурбовані цим", - сказав Акар.

Він додав, що вся світова спільнота також очікує якнайшвидшого початку впровадження угоди.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Читайте: Зеленський про обстріл одеського порту: Росія завжди знаходитиме шляхи для порушення обіцянок

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Топ коментарі
+66
Это самая тупая их отмазка. Марсиане атаковали что ли?
Со стороны моря некому больше атаковать.
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23.07.2022 18:28
+66
-Алло, это вы сегодня обстреляли Одесский порт?
-Нет, не мы
-А, ну ладно...
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23.07.2022 18:35
+55
зебуїни своїми підписульками легітимізували турчанську позицію як сторони, що їх слова щось значуть... согласоси грьобані
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23.07.2022 18:27
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Кто скажет, как осуществляется управление войсками в подобном РФ случае? Все ли обстрелы крылатыми ракетами согласовываются лично главнокомандующим? Или шойгу? Вопрос в том, возможно ли такое, что план на обстрел ОМТП, например с подводной лодки, был согласован раньше, и не учитывал новое обстоятельство- подписание соглашения по зерну. Это выглядит настолько не логично, настолько парадоксально - ну так же как они сбили MH17 - нелепые оправдания и отрицание очевидного. А если по внутренним каналам с Турцией они объяснились, что обстрел стал результатом ошибки, то Турция могла повести себя подобным образом и публично выразить пустую озабоченность.
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23.07.2022 23:45 Відповісти
вот Хйло рассказал про "спецоперацию" и кацапы поперли подыхать не на родине. так что управление осуществляется и согласовывается. а то могли бы и по кремлю ******, что было бы конечно правильно с моральной точки зрения и эффективно с общечеловеческой, но некоторые западные партнеры и индусо-китайцы наверняка бы очень опечалились, бабло все, же хоть и отдает душком, но нос он один.
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24.07.2022 03:53 Відповісти
Росія визнали ракетний удар по інфраструктурі порту Одеси.

У Росії визнали, що напередодні завдали ракетний удар по https://tsn.ua/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеському порту. Там, як завжди, заявили, що "ракети знищили військовий об'єкт".

Відповідне повідомлення опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова

https://tsn.ua/ato/zaharova-pidtverdila-raketniy-udar-rosiyi-po-odeskomu-portu-2117815.html

Сглотнул Эрдоганчик.
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24.07.2022 11:18 Відповісти
В ооне "допустили", что кацапы "технически не нарушили "дагавор". Ёпта, что тогда это было?..., - то ли в ооне ********, то ли ******* этот "оон"? И то и другое давно пора разогнать сраной метлой. Кацапов еще раньше, засунув любую их бумажку им же в сраку.
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24.07.2022 00:21 Відповісти
если ваши друзья говорят вам о необходимости переговоров с вашими врагами, - значит, предатели уже обо всем договорились.
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24.07.2022 04:24 Відповісти
мацкалі дуже ********** 95 квартал
прикол на приколі
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24.07.2022 07:30 Відповісти
Гражданин патсудимай! Ви савершыл этот прэступлэний?
Нэт.
Ну на нэт и суда нэт!
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24.07.2022 07:56 Відповісти
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