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У Конгресі США після сьогоднішніх ударів РФ по Одеському порту закликають надати Україні ракети, які б'ють на 300 кілометрів

зброя

Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликає Захід після сьогоднішніх ударів по Одесі надати Україні ракети дальнього радіуса дії.

Про це він заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія завжди бреше, - зазначив він, повторивши цю фразу десять разів. - Настав час для ракет дальнього радіусу дії. Україні потрібен постійний протиракетний щит… російська терористична атака на Одеський порт усього за кілька годин після досягнення домовленості не атакувати його, вимагає, аби ми надали Україні ракети із 300-кілометровим радіусом дії".

РФ ніколи не має на увазі те, що каже, додав він. Її дипломатія абсолютно недобросовісна, єдине, що Путін розуміє, - це сила.

Массаро також зауважив, що "угода з Росією – це гірше, ніж нічого".

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За його думку, Захід повинен перестати публічно заявляти про те, що саме він не робитиме для допомоги Україні, бо "така слабкість провокує Путіна".

"Потрібно забути цю дивну одержимість "ескалацією" і "третьою світовою війною". Путін, перебуваючи в наших мізках, стримує нас, але ми не стримуємо його", - зазначив радник Конгресу США.

На його думку, слід ігнорувати "російську риторику й дипломатичні увертюри", завдати поразки Росії на полі бою, витіснити її з України, ізолювати від глобальної економіки й домогтися миру.

"Перемога України – це єдиний шлях до миру. Альтернативи немає. Росія – терористична держава. Це незаперечно", - пояснив Массаро.

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Топ коментарі
+77
Респект Полу Массаро, давно треба!
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23.07.2022 18:31
+51
Конгресу США за здоровий глузд-респект...
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23.07.2022 18:32
+36
ЧФ РФ должен быть уничтожен!
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23.07.2022 18:33
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Книга Ґерберштейна «Записки про Московію» вважається першим описом Росії іноземцем. Так би мовити, погляд з боку.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.

Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
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23.07.2022 19:41 Відповісти
В то время в Европе гомосексуализм считался страшным грехом, и уличенных в нём церковный суд частенько отправлял на костёр. В России заморских гостей удивляло распространение содомии, за которую, по словам немца Сигизмунда Герберштейна, полагалось лишь церковное покаяние. https://diletant.media/articles/37466340/ https://diletant.media/articles/37466340/

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23.07.2022 19:55 Відповісти
В России снохачество было распространено, а не "содомия".
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23.07.2022 20:03 Відповісти
В России снохачество было распространено и "содомия".
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23.07.2022 20:58 Відповісти
Особисто писав тут, що це ДЮЖЕ ТЕМНА ІСТОРІЯ, щоб прикрити якусь спільну аферу з росіянами...і багато, хто в блогах та коментах, також вважав, що це якась пастка....Але Зелінський все рівно вперто просував цю угоду по зерну... Значить була на те причина ...

Більше схильний до того, що ...РОСІЯНАМ БУЛО КОНЧЕ ПОТРІБНЕ ЗНЯТТЯ ДЕЯКИХ САНКЦІЙ(тому тут виплив Абрамович, як перемовник), взамін РОСІЯНИ ЗЕЛІНСЬКОМУ ПРИОБІЦЯЛИкорупційні гроші, гарантії особистої безпеки та його сім'ї...тощо)....
А САМА ІСТОРІЯ ІЗ ЗЕРНОМ - ЦЕ БУЛО ПРИКРИТТЯ ЦЬОГО ПІДКИЛИМНОГО ДОГОВОРНЯКА....Але росіяни не були би росіянами, якби при цьому не вчинили якусь западлянку ... Тому бомбанули в нагляк порт...

PS. І несподіване зняття Баканова та Венедиктової, теж лягає не погано у цю історію... Щоб показати....що це Баканов і Венедиктова зрадники, бо розвели купу зрадників навколо себе....а ми не зрадники, ми кришталево чисті... і ця угода по зерну виключно в інтересах України ...
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23.07.2022 19:59 Відповісти
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23.07.2022 20:01 Відповісти
Дело говорит!
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23.07.2022 20:03 Відповісти
Свої відали які на 2500км били, тепер будемо клянчить чужі які до 300км
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23.07.2022 20:15 Відповісти
Навіщо проміжні етапи боротьби з фашизмом 21 сторічча? - нехай вже дають ракети на 1500км.!
Щоб жителі підерсбурга та мацквошки знали що таке війна!
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23.07.2022 20:33 Відповісти
Сегодня очередной вечерний гундосик: как Боневтік вынудил Конгресс выдать 300км ракеты! Спичрайтеры кропотливо подбирают словечки. Смотрите новое выступление цирка!
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23.07.2022 20:40 Відповісти
Більше б таких людей з ясною головою!
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23.07.2022 21:04 Відповісти
Андрей Борисович Салливан против
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23.07.2022 21:53 Відповісти
я навіть більше напишу: Україні потрібні ракети на 5000км!
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23.07.2022 22:19 Відповісти
Вони там трохи туповаті я так розумію, коговибирають американці, але про шо я половина американців не знає столицю України і де Україна
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23.07.2022 22:52 Відповісти
они может и туповатые но не на столько как 73% украинцев на последних выборах
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24.07.2022 00:30 Відповісти
Задовго до війни мені довелось там побувати. Хтось із американців почувши мій акцент і не дуже добре знання англійської спитав звідки я. Я відповів, що я з України. Слідуюче запитання мене приголомшило: - So you are from Africa?
Вони в більшості трудолюбиві і достатньо освічені, але подібні знання не входять в їхні повсякденні інтнреси, точно так як і в нас багато хто з ходу не відповість яка столиця в Гані, Каракасі, Малі, Змбабве чи в Барбадосі і т.п..
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24.07.2022 08:07 Відповісти
Да почему всё это идёт с таким опозданием???
Уже и 300км так себе
Пора давать на опережение 500км, 1000км, ...
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23.07.2022 22:57 Відповісти
Дивно, а "богиня" про надання зброї мовчить, як німа.

До речі, Європа також підтвердила, що випадків контрабанди зброї з боку України нема.
Проте нова месія українців вважає, а найголовніше - тріпає - протилежне.
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23.07.2022 23:59 Відповісти
Вони вже висловили занепокоєння, все норм. І так! Можете казати про дороги і шашлики... Все це "непорозуміння" у владі зрозуміле. Але воює народ за існування, а не за зелених чмонь... Просимо допомогти... Негри з Африки цінніші
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24.07.2022 04:10 Відповісти
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