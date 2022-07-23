У Конгресі США після сьогоднішніх ударів РФ по Одеському порту закликають надати Україні ракети, які б'ють на 300 кілометрів
Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликає Захід після сьогоднішніх ударів по Одесі надати Україні ракети дальнього радіуса дії.
Про це він заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія завжди бреше, - зазначив він, повторивши цю фразу десять разів. - Настав час для ракет дальнього радіусу дії. Україні потрібен постійний протиракетний щит… російська терористична атака на Одеський порт усього за кілька годин після досягнення домовленості не атакувати його, вимагає, аби ми надали Україні ракети із 300-кілометровим радіусом дії".
РФ ніколи не має на увазі те, що каже, додав він. Її дипломатія абсолютно недобросовісна, єдине, що Путін розуміє, - це сила.
Массаро також зауважив, що "угода з Росією – це гірше, ніж нічого".
За його думку, Захід повинен перестати публічно заявляти про те, що саме він не робитиме для допомоги Україні, бо "така слабкість провокує Путіна".
"Потрібно забути цю дивну одержимість "ескалацією" і "третьою світовою війною". Путін, перебуваючи в наших мізках, стримує нас, але ми не стримуємо його", - зазначив радник Конгресу США.
На його думку, слід ігнорувати "російську риторику й дипломатичні увертюри", завдати поразки Росії на полі бою, витіснити її з України, ізолювати від глобальної економіки й домогтися миру.
"Перемога України – це єдиний шлях до миру. Альтернативи немає. Росія – терористична держава. Це незаперечно", - пояснив Массаро.
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Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.
Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
Більше схильний до того, що ...РОСІЯНАМ БУЛО КОНЧЕ ПОТРІБНЕ ЗНЯТТЯ ДЕЯКИХ САНКЦІЙ(тому тут виплив Абрамович, як перемовник), взамін РОСІЯНИ ЗЕЛІНСЬКОМУ ПРИОБІЦЯЛИкорупційні гроші, гарантії особистої безпеки та його сім'ї...тощо)....
А САМА ІСТОРІЯ ІЗ ЗЕРНОМ - ЦЕ БУЛО ПРИКРИТТЯ ЦЬОГО ПІДКИЛИМНОГО ДОГОВОРНЯКА....Але росіяни не були би росіянами, якби при цьому не вчинили якусь западлянку ... Тому бомбанули в нагляк порт...
PS. І несподіване зняття Баканова та Венедиктової, теж лягає не погано у цю історію... Щоб показати....що це Баканов і Венедиктова зрадники, бо розвели купу зрадників навколо себе....а ми не зрадники, ми кришталево чисті... і ця угода по зерну виключно в інтересах України ...
Щоб жителі підерсбурга та мацквошки знали що таке війна!
Вони в більшості трудолюбиві і достатньо освічені, але подібні знання не входять в їхні повсякденні інтнреси, точно так як і в нас багато хто з ходу не відповість яка столиця в Гані, Каракасі, Малі, Змбабве чи в Барбадосі і т.п..
Уже и 300км так себе
Пора давать на опережение 500км, 1000км, ...
До речі, Європа також підтвердила, що випадків контрабанди зброї з боку України нема.
Проте нова месія українців вважає, а найголовніше - тріпає - протилежне.