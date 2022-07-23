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Новини Війна
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Мелітополь (767) евакуація (2242) Федоров Іван (640)

На блокпосту російських окупантів у Василівці в черзі на евакуацію померло чотири людини, - мер Мелітополя Федоров

рф,блокпост

Окупанти не випускають людей на російському блокпосту в Василівці, тому люди вимушені стояти в спеку та без їжі по кілька діб, що призвело до смерті 4 людей.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У колоні на виїзд з тимчасово окупованих територій понад 1200 авто. Більшість людей ночує на узбіччі дороги вже 5 діб. У літню спеку, без житла і нормальної їжі, без доступу до лікарні й "швидкої допомоги". За останні 2 дні через такі нелюдські умови померло 4 людини", - написав він.

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Федоров додав, що разом із центральними органами влади зробив звернення до ворожої сторони із проханням відкрити "зелений" коридор для евакуації населення. Проте, за його словами, російська влада відповіла, що ніхто з мелітопольців не хоче виїжджати з міста і потреби в коридорі немає.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
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23.07.2022 19:03
+7
А шош ви хочете коли найвеличніше здало все що змогло. Ось кацапня і творить там що хоче.
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23.07.2022 19:04
+6
разом з їх кацапстаном.
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23.07.2022 18:57
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Горіти вам у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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23.07.2022 18:56 Відповісти
разом з їх кацапстаном.
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23.07.2022 18:57 Відповісти
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23.07.2022 19:03 Відповісти
А шош ви хочете коли найвеличніше здало все що змогло. Ось кацапня і творить там що хоче.
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23.07.2022 19:04 Відповісти
а це нічого, що Україна зараз у стані війни? Поправок на це не потрібно робити?
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23.07.2022 19:08 Відповісти
втішає тільки те, що вони хоч посміялись там. Правда без шашликів.
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23.07.2022 19:06 Відповісти
в какую сторону очередь?
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23.07.2022 19:09 Відповісти
у бік клятих биндерів звичайно - куди ж ще?

Шукайте незабаром весь південний схід ОПЗЖ у Львові та Іванофранківську.
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23.07.2022 19:18 Відповісти
співчуваю
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23.07.2022 19:20 Відповісти
модератори так само думають, а рузькеызычных взагалі ігнорують - вважають їх після вторгнення 2-им сортом і розумово відсталими мовними каліками.

Ось такі от справи
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23.07.2022 20:06 Відповісти
Так вони за Садового проголосують, ви будете задоволені. Що не так? І ви Бандерою не прикривайтесь, самі вже щось зробіть. Багато біженців вдома розмістили? Чи тільки волати з дивану здатні «за суверенну Україну!»
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24.07.2022 14:49 Відповісти
Статтю прочитай, дебіл
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23.07.2022 20:13 Відповісти
А хто заважає звільнити ту нещасну Василівку!?? 60км+ від Запоріжжя! Ганьбище просто!
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23.07.2022 19:23 Відповісти
Мешает отсутствие знающего командира, твой шанс.
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23.07.2022 19:35 Відповісти
Ви зараз на якому з направлень воююєте?
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23.07.2022 20:01 Відповісти
Ти мер Мелітополя чи голова області, нах в цього інстаграм-мера взагалі щось питати?
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23.07.2022 21:19 Відповісти
 
 