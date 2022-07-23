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армія рф (16192) обстріл (27087) Одеса (5321) Порошенко (15080) порт (2016) путін (23325) росія (63589)

Порошенко про обстріл Одеського порту: "Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані"

порошенко,петро

На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри.

Про це пише у Facebook Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з росією не варті паперу, на якому написані. Не довіряти путіну, не боятися путіна, боротися з путіним. От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна", – зауважує лідер "ЄС".

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"А деяким країнам третього світу, яким дії рф загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії ерефії проти України. росія – це загроза для усього світу", – констатує Порошенко.

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Топ коментарі
+78
"Какая разніца" скільки повітряних тривог на добу, якщо до бомбосховища ви будете бігти по "гарній асфальтованій дорозі".
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23.07.2022 19:56
+73
Все вірно сказав. Але ж ні, зеленим підорам треба "сойтісь посєрєдіне"
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23.07.2022 19:51
+69
Гетьман як завжди влучно
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23.07.2022 20:00
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💯% прав.Поїхало курво у Польщу сраку сховало і намагається виправдати зелених зрадників,криси повтікали ,і.чекають коли зенелох сдасть Україну .На Пороха потякають бо він навіть зараз їм заважає, десь домовляється,волонтерить, закуповує зброю ,амуніцію,та броньовані машини.Це до планів кремлівських жополізів ніяк не входить.
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23.07.2022 22:52 Відповісти
в цих тупих **** інакше не назвеш,досі заївша платівка "аби не порох" в одній звивині крутиться...
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23.07.2022 22:55 Відповісти
Яка нормальна людина голосувала би за кловуна, дружина якого відкрито підтримувала россіян ,і пропонувала винагороду за здачу українських позицій? І сховалася падла десь у Польщі ,ще рота роззявляє на людину що на передовій частіше ніж вона своє ріло миє.
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23.07.2022 23:02 Відповісти
так люди не знали кто такая ленка зеленская чем она занималась чем занимался сам зеленский со своим каломойским кварталом - хотя их даунов предупреждали - или прошенко или зеленский путин
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24.07.2022 00:27 Відповісти
Коли мізками думати почнете.
За добробати у нас в Україні відповідало і відповідає МВС, тоді у Іловайську це був Аваков,
він і відповідає за захоплення Іловайська і його утримання. Порох як Головнокомандуючий
відповідав за ЗСУ, різницю відчуваєте чи як.
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24.07.2022 13:07 Відповісти
а ти не хочеш згадати як ти жив при "баризі" під час "режиму тиші" і зараз?
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23.07.2022 22:57 Відповісти
Йому за це не платять. Вже 4 роки як у влади зрадник і уклоніст ,але все рівно у всьому винен Порох.
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23.07.2022 23:05 Відповісти
Порох як завжди правий! "Не так страшні москальські воші, як наші, українські гниди!" Це не його вислів, кримінальну справу зелена пошесть за це не відкриє, хіба що на Петлюру. Якою ж кацапською гнидою треба бути, щоб піти на будь які угоди з москалем!
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23.07.2022 22:44 Відповісти
Порох говорить м,ягко, зате влучно і правильно. Дай Бог йому здоров,я.
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23.07.2022 22:50 Відповісти
Угода політична і підписана людиною, яка не відповідає за безпеку. Відповідальність безпеки лежить тільки на командуванні ЗСУ, яке має розмінувати проходи до портів України, чи ні. Зайдуть в Одесу ворожі морські сили Росії, чи ні, а це тили наших військ, і можливого відкриття другого фронту з Придністров'я.
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23.07.2022 23:30 Відповісти
Это ж, не дай бог, Зеля с путлером Минск-3 подпишет.
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23.07.2022 23:49 Відповісти
А сэр Уинстон Черчиль к этому добавил : "Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо."
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24.07.2022 07:41 Відповісти
Порох прав. Похоже клоуны сдают Одессу....
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24.07.2022 08:26 Відповісти
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