Порошенко про обстріл Одеського порту: "Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані"
На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри.
Про це пише у Facebook Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з росією не варті паперу, на якому написані. Не довіряти путіну, не боятися путіна, боротися з путіним. От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна", – зауважує лідер "ЄС".
"А деяким країнам третього світу, яким дії рф загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії ерефії проти України. росія – це загроза для усього світу", – констатує Порошенко.
Топ коментарі
+78 Павло ШОвте
показати весь коментар23.07.2022 19:56
+73 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар23.07.2022 19:51
+69 Вячеслав Ананьев
показати весь коментар23.07.2022 20:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
зеленскийпутин
За добробати у нас в Україні відповідало і відповідає МВС, тоді у Іловайську це був Аваков,
він і відповідає за захоплення Іловайська і його утримання. Порох як Головнокомандуючий
відповідав за ЗСУ, різницю відчуваєте чи як.