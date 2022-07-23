Після удару рашистів по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами залишаються люди, - голова облради Замазєєва.
За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, у результаті обстрілу було поранено дитину, під завалами залишаються люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.
"16-річна дитина... Уламкове поранення. За попередньою інформацією, влучення в житловий будинок... Під завалами люди! окупанти знову підступно обстріляли ракетами один із спальних районів Миколаєва. Вдарили по району, де завжди людно", - написала Замазєєва.
На місце події виїхали медики та рятувальні служби.
Топ коментарі
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+6 stanis nasvaiko
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Будь ласка, зачекайте...
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.
1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
2.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.
3. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
ЯКЩО УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ, ТО ЗАВТРА БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ ПРО ЯКЕСЬ ІНШЕ МІСТО, ЯКЕ ОБСТРІЛЯЛИ КАЦАПИ І ПРО ЗАГИНУВШИХ И ПРО ПОРАНЕНИХ...